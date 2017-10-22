عندما تتكلم الموسيقى تعزف حباً

باحثون: سماع معزوفات متنوعة يتحكّم بسرعة تدفق الدم

ترجمة :آلاء الخيرو

الموسيقى هي لغة التعبير العالمية، والموسيقى هي اللغة التي نسمعها في كل شيء من حولنا في الحياة في المنزل من التلفاز والحاسوب وفي العمل، في رنات الهاتف المحمول، في وسائل المواصلات. أما الصوت فأن لكل أنسان لوناً وطبقة صوتية خاصة به، إذ هناك الصوت الخشن، والصوت الرقيق الناعم، وهناك القوي والآخر الضعيف، كما يوجد الصوت الذي يعكس الحنان أو الذي يعكس القسوة. كما أن الأصوات تتعدد بحسب مصدرها: فهناك صوت الإنسان، وصوت الطبيعة، وصوت الحيوانات والطيور، وصوت الآلات. والأصوات لا تنتهي..

ويحل محل الصوت الصمت بألا نسمع صوتاً. ولا جدال أن أكثر الأصوات إبداعاً هو صوت الإنسان، لأنه باستطاعته ترتيبه كيف ما يشاء ويطوعه حسبما يريد. وأما الموسيقى فيمكننا تلخيص تعريفها بأنها فن ولغة وعلم.

الموسيقى سحر عذب يهدئ الصدور المثقلة بالهموم ويسعد المحبين ، ترى كيف يعمل ذلك السحر.لقد تدخل العلم اليوم وأجرى العلماء العديد من الدراسات ليكشفوا لنا أسرار الموسيقى!. فقد ناقش الفلاسفة مسألة تفرد الإنسان وتميزه عن بقية المخلوقات وهم غالبا ما يشيرون إلى اللغة . لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد ، فحيوانات كثيرة بإمكانها ان تتفاهم ولكن برغم الجهود الكبيرة التي بذلها علماء البايولوجي الذين يعملون على الحيوانات الكبيرة كالشمبانزي والدولفين والببغاء لم يستطيعوا تطوير اية مهارات لأي سلالة لتكوين ولو جملة واحدة ،وهذا مايمنح اللغة البشرية قوتها.وهناك واسطة صوتية تنفرد الإنسانية بها هي الموسيقى وبرغم إن بعض السلالات يمكنها الغناء فبعض الطيور مثلا تغني بشكل أفضل من كثير من بني البشر. لكن غناء بعض الحيوانات الكبيرة كالحيتان له ذخيرة محدودة ، فلم نسمع في حياتنا يوما ان حيواناً طور آلة موسيقية. ان الموسيقى مادة غريبة تختلف عن اللغة، إذ يستطيع الناس ان يستعملوها للتفاهم وابداء بعض الأمور وخاصة المشاعر .أما حين تمتزج مع الكلام في أغنية فأنها تصبح من أقوى وسائل الاتصال التي يعرفها البشر .

عملية ميكانيكية

لو أن الموسيقى تختلف حقا عن النطق فيفترض إنها تمتلك عملية ميكانيكية خاصة بها في الدماغ غير عن ترجمة الأصوات الأخرى بضمنها اللغة . وتقترح الدراسات الجديدة أن مثل هذه العملية الميكانيكية المنفصلة موجودة فعلا .إن الفضول العلمي بشأن الجهاز السمعي يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر ففي عام 1861 لاحظ الجراح بول بردكا بأن النطق يتأثر عند تلف جزء معين من الدماغ يعرف الآن بأسم منطقة بروكا. وفي عام 1874 لاحظ عالم الأعصاب الألماني كارل ويرنك ان هناك منطقة مشابهة للأوكار عن منطقة أخرى بالدماغ وقد خلدت أيضاً بشكل مشابه للأولى. أن موقع مهام عملية اللغة في منطقتي بروكا وويرنك (اللتين وجدتا في الفص الصدغي الأيسر للدماغ فوق الأذن ) يمثل أول قطعة من الدليل العلمي لإمكانية الجهاز السمعي في أجزاء أخرى من الدماغ مخصصة للقيام بمهام خاصة وعلى أية حال ، فأن الأشخاص الذين يعانون من تلف مراكز عملية اللغة لا يفقدون بالضرورة قدراتهم الموسيقية ، ولنأخذ على سبيل المثال، المؤلف الروسي فيساريون شيالين الذي أصيب بجلطة في النصف الأيسر من الدماغ في عام 1953 تركته عاجزاً عن نطق وفهم الكلام إلا أنه استعاد قدرته على التأليف الموسيقي حتى وفاته بعد عشر سنوات . وعلى العكس فأن هناك حالة أو حالتين لأشخاص دمرت قابلياتهم الموسيقية من دون أن تتأثر قدرتهم في النطق هذا ما يفسر لنا بأن الموسيقى واللغة تعملان بشكل منفصل . وفي صدارة هذا الانفصال يأتي انفصال مهام عملية الموسيقى في الدماغ ، حيث تنقسم إلى عدد من المهام المستقلة وتتوزع بين أجزاء أخرى من الدماغ. وفي سبيل المثال ، في مطلع عام 1955 أكتشف عالم الأعصاب بون فيني شخصاً يعاني من تلف الدماغ لكن بإمكانه أن يميز الآلات الموسيقية المتنوعة ويتوقع النوتات الخاطئة لكنه لا يستطيع تميز الأنغام المعروفة حتى الترنيمة الخاصة بها. وقد شهدت الأعوام الماضية العديد من الاختبارات المنفصلة لعملية الموسيقى ففي عام 1970 أجرت الدكتورة كاثرين بيرتز اختبارا على 65 مريضاً كانوا قد خضعوا لمداخلات جراحية بسبب مرض الصرع حيث تمت إزالة جزء واحد من الفص الصدغي وهذا الأمر لم يمكّن الباحثين من معرفة ما إذا كانت الموسيقى مثل اللغة أو تتم معاملتها بشكل منفصل فحسب ، بل سمح لهم أيضاً بالتحقق لأجزاء من الفص الصدغي، ودلت النتائج على أن الموسيقى كاللغة تعامل في الدماغ بشكل غير متناسق (وأن كانت بالدرجة نفسها) وتقترح النتائج أيضاً، إذا كانت أحدى كرات الدماغ تستحق أن تكون هي المهيمنة على الموسيقى فلا بد من أن تكون اليمنى .

ادراك الايقاع

والأمر معكوس بالنسبة للغة عند معظم الناس. أما المجموعة الثانية من التجارب فكانت بشأن إدراك الإيقاع. وهذه المرة لم يكن هناك تأثير في أدراك الإيقاع عند أي من المشاركين وهذا يبين بأن الإيقاع يتم تحليله في مكان أخر في الدماغ وليس في الفص الصدغي. لقد استعملت الدكتورة بيريتز بشكل أساس طريقة بروكا وويرنك ذاتها وهي النظر إلى الأدمغة التالفة لمعرفة ما الذي لاتستطيع تلك الأدمغة فعله. إلا أن التكنولوجيا الحديثة طورت طرقاً جديدة يتم بواسطتها استجواب الأدمغة السليمة ففي العام 2010 أستعمل العالم استيفان جورج من جامعة دورتموند تقنية يمكن بواسطتها قياس سرعة تدفق الدم في شريان أو وريد معين لدراسة استجابة تدفق الدم للموسيقى وقد كان المشاركون خليطاً من الموسيقيين وغير الموسيقيين فلم يكن هناك ميل نحو الكرة اليمنى للدماغ (في الأقل بين غير المتدربين على الموسيقى)، وكان الاختبار على قصيدة غزلية لاتينية الكلمات وقد أختيرت تلك اللغة لأن أحداً من المشاركين لا يتحدث بتلك اللغة الأمر الذي لا يؤدي إلى تنشيط عملية اللغة، فراح تدفق الدم يزداد عند الموسيقيين في كرة الدماغ اليسرى حيث بين ذلك أن تدريبهم الموسيقي كان يؤثر بالطريقة التي يدركون بها التناغم. وحيث تعرض المشاركون لموسيقى قوية الإيقاع (فريق روك حديث) كانت الاستجابة تتغير وفقاً للتناغم. وقد أحدثت موسيقى الروك زيادة متساوية في تدفق الدم في كلا كرتي الدماغ لدى كلا المجموعتين موضع البحث . وقد تم التأكد من أن الترددات الموسيقية في الهواء والإيقاع يعملان بشكل مستقل .

مركز الدماغ

وبأية حال فأن المكان الذي تحصل فيه الموسيقى على أعمق تأثيراتها هو مركز الدماغ ، إضافة إلى تأثيرها في الطبقات الخارجية للدماغ والقشرة الصدغية أو حتى البصرية. أن قدرة الموسيقى على إطلاق مشاعر قوية هي قصة قديمة لكن العلم لا يتطلب القصص فقط، لذلك قرر عالم الأعصاب جاك بانكيب في عام 2015 أن يتأكد من صحة تلك القصص فسأل بضع مئات من الشباب من كلا الجنسين عن سبب أهمية الموسيقى في حياتهم فأجاب 70 بالمئة منهم بأنها توضح العواطف والمشاعر أوتزيل الملل وهذه هي الإجابة الثانية . فالموسيقى تظهر المشاعر حقاً أكثر من أن توضح فقط عاطفة يمكن السامع أن يميزها وقد أوضحت هذا الأمر العالمة النفسانية كارل هانسل من أكسفورد حيث بينت التغيرات الفسلجية في الدورة الدموية والتنفس ودرجة حرارة الجسم التي تحدث عند الإصغاء إلى قطع موسيقية مختلفة ، حيث ان الطرق التي تتغير بها تلك الوظائف الجسمية نحو الاستجابة إلى عواطف معينة معروفة، فالحزن يؤدي إلى بطء النبض وارتفاع ضغط الدم وانخفاض درجة حرارة الجسم .أما الخوف فيسبب ارتفاع مستوى النبض ، والسعادة تؤدي الى سرعة في التنفس لذلك عند عزف قطع موسيقية من (ليلة على الجبل العاري) و(الربيع) اللتين تعدان من القطع الموسيقية التي تحمل السعادة لسامعيها أوالمأخوذين بالموسيقى من خلال اختبار ” الإشارات” التي تتأثر بالقطع الموسيقية فتؤثر بالدماغ من الجهة التي ترتبط فيها العواطف مع البناء الموسيقي . وربما أكثر الدراسات المثيرة للاهتمام حتى الآن ما تتعلق بالطبيعة الأساسية للتأثيرات الموسيقية في العواطف التي أجرتها الدكتورة النفسية هيلين جورج بالتعاون مع امرأة تعاني من نوع غير اعتيادي من تلف الدماغ . وقد أظهرت الدراسة بأن تأثيرات الموسيقى العاطفية والذهنية منفصلة تماماً. أن التلف الذي تعاني منه السيدة في فصي صدغيها كان نتيجة لخضوعها لعملية جراحية لإصلاح بعض الأوعية الدموية التي تزود الدماغ بالدم وقد بقي نطقها وذكاءها سليمين بعد الحادثة لكنها تدعي بأنها مازالت تستمتع بالموسيقى. وقد استعملت الدكتورة هيلين اختباراً قارنت فيه ردود الأفعال العاطفية للسيدة تجاه الموسيقى مع مجموعة من النساء ذوات أدمغة سليمة . وكما هو متوقع فقد فشلت السيدة المذكورة في تمييز أي من الأغاني التي عزفت لها حتى حين أعيد العزف مرارا لم تتمكن من معرفة التغير الذي حدث إلا أنها لم تفقد الشعور بالعاطفة ، وبذا استطاعت كشف الكثير عن الموسيقى ومدى تأثير سحرها. يعتقد عالم النشوء ماكس بولن بأن الموسيقى جيدة بالنسبة للحب لأنها الفعالية صعبة الأداء فهي طريقة لعرض مدى لياقة المرء ليكون رفيقا لشخص آخر والغناء أو العزف على آلة موسيقية يتطلب سيطرة عضلية جيدة وتذكّر النوتات يتطلب ذاكرة فعالة جيدة من السمع . لكن الأمر الذي ما زال محيراً علمياً، لماذا يؤثر خليط من الضوضاء في مشاعرنا بعمق شديد وغير مستحب، فنفضل أن يبقى الصوت لموسيقى ولحن هادئ.