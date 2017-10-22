دراسات عن أعلام من الحلة في الفكر والثقافة والأدب – 5

إشجان البصير ترثي الإنسان وخصباك جغرافي القصة

نجاح هادي كبة

بغداد

مقدمة

هذا كتاب يتناول أعمال مفكرين ومثقفين وأدباء من الحلة وريثة بابل، وما أبدعوه في مجالات الفكر والثقافة والأدب، والحلة اليوم كماضيها المشرق الرافديني والإسلامي برز فيها الكثير من الأعلام، يصعب على الباحث ان يلمّ بهؤلاء الأعلام جميعاً، وقد وقع الاختيار على ما تناولت منهم في هذا الكتاب، كان السبب في اختيارهم معرفتي الثقافية بهم، واطلاعي على إنجازاتهم، وتوافر مصادر البحث عنهم، وكان مقياسي في اختيارهم معرفياً من دون أي مقياس آخر.

(ولتفوق السيد حيدر ونبوغه أسباب وعوامل شحذت ذهنيته وأذاعت صيته أهمها بيئته التي نبغ فيها وصراعه العنيف مع الشعراء والعلماء ومراثيه لجده الحسين وتسجيله واقعة الطف فقد كان ينظم فيها بلهجة الأروع الموتور وللعامل الأخير الأثر فقد دفع بكثير من أعلام عصره ان يفضله على كثير من الشعراء الذين تقدموه والذين تأخروا عنه كالسيد الرضي ومهيار وكشاجم) (الخاقاني، 2008م، ص:16).

والغالب على ديوانه الرثاء ثم المدح لاسيما لأسر معروفة كآل كبة وآل القزويني وله نسيب لطيف يتصدر العديد من قصائده.

قال محمد مهدي البصير: (ان فخره قليل، ولكن هذا الفخر ينقسم

قسمين يدل أحدهما على شقاء الرجل ونكد عيشه وقلة رزقه وكثرة خصومه من جهة وعلى صلابة عوده وقوة جلده وقدرته على الكفاح والصراع من جهة أخرى) (البصير، 1990م، ص: 51).

وله مؤلفات:

ديوانه الدر اليتيم. العقد المفصل. دمية القصر في شعراء العصر. الأشجان في مراثي إنسان: جمع فيه مراثي صديقه العلامة السيد ميرزا جعفر القزويني.

ولم تخلُ أشعاره من نزعة سياسية فهو يهاجم الوالي السردار عمر باشا في إحدى قصائده على نحو غير مباشر ويصفه برجس الضلالة، فقد جاء إلى الحلة ليطبق نظام التجنيد الإجباري الذي يشمل الشاعر نفسه، ويندر أن يرجع مجنّد أيام العثمانيين إلى أهله ووطنه، ويصف الحكام في أبيات أخرى بالظالمين ويدعو إلى القضاء عليهم بعد أن تمادوا في طغيانهم.

ولابد من أن نرى الظالمين

بيوم به ليس تبقى ضباك

وإنا وإن ضرستنا الخطوب

أبسيفك مقطوعة الدابر

على دارع الشرك والحاسر

لنعطيك جهد رضا العاذر

ويصفهم في بيت آخر بتيوس الضلال (الخياط، 1987م، ص: 33-34).

قراءة في إبداعه الشعري:

قال علي الخاقاني: (لعل التحدث عن شاعرية السيد حيدر في غنى عن البسط والتحليل بالنظر لما عرفه الأدباء وغيرهم، ولما سمعوه ووعوه من شعره الذي طرق الأسماع وخاصة في الرثاء، فلقد نال إعجاب الجميع وهيمن على مشاعرهم فامتلكها، ولقد كنت يوماً في مأتم فتليت قصيدته التي مطلعها:

تركت حشاك وسلوانها

فخلِّي حشاي وأحزانها

برواية جميلة واضحة، فشاهدت جماعة الأدباء قد سادهم إصغاءٌ وتفكير وعند الفراغ سألت الذي عن يميني هل تستطيع أن تعلّل هذه الظاهرة في الوقت الذي غمر الناس الحزن في هذا اليوم (عاشر المحرّم) أجابني: وكيف تعجب وشعر السيد حيدر يأخذ بالأديب فيحلّق به ùإلى أجواء واسعة من الفن والخيال، كما يشغل التفكير بوصفه وحسن انسجامه وبليغ قوله ومليح نكته، وكيف تعجب والسيد حيدر أمير شعراء الرثاء الذين خلدوا مع واقعة الطف خلوداً لا يطرأ عليه التلاشي ولا النسيان). (الخاقاني، 2008م، ص:14-15).

للسيد الحلي صور جميلة رسمتها مخيلته لاسيما الجمع بين المادي والمعنوي لأن النفوس تهفو للمحسوس، لاحظ قوله في مدح الرسول (ص):

ذو محيَّا فيه تستسقي السما

رقّ بشرا، وجهه حتى لقد

فعلى نور الهدى من وجهه

أوبنان علّم الجود السماءا

كاد ان يقطر منه البشر ماءا

وجد الناس إلى الرشد اهتداءا

فهو أولاً وظف المادي (ذو محيَّا) أي طلعة وجه الرسول البهية (ص) وجعلها سبباً للاستسقاء وجعل لبنانه هذا الكيان المادي الروح فجعله يعلم السماء الجود لكرمه على طريقة المجاز المرسل لعلاقة الجزئية فحوّل المادي الجميل إلى مادي أجمل ثم رجع فحوّل المعنوي (رق بشرا، وجهه) إلى مادي حتى جعل البشر يقطر ماء على طريقة الاستعارة لكي يصل الشاعر إلى مرماه (فنور الهدى من وجهه) هذا الملمح المعنوي الذي يبعث على الخشوع وجد الناس من طريقه الرشد.

لحيدر قدرة على مواءمة الألفاظ مع المعاني أو الشكل مع المضمون فهو حين يستعمل التقفية الداخلية أو التناظر بين الألفاظ لا يحس القارئ بفارق لفظي موسيقي بين لفظ وآخر بل تنساب الألفاظ مع المعاني، لاحظ قوله:

أي بشرى كست الدنيا بهاءا

طبّق الأرجاء منها أرجٌ

أقم فهنِّي الأرض فيها والسماءا

عطّرت نفحة ريَّاه الفضاءا

فلقد وظف الشاعر في مدح الرسول (ص) أربع كلمات متناظرة وهي:

(بهاءا) و(السماءا) و(الأرجاء) و(الفضاءا) ومع هذا التكرار الصوتي إلاّ أن الشاعر ينساب شعره موسيقيا بين البيتين من دون مفارقة أو نبوة.

لاحظ توظيفه لكلمة (فخر) ثلاث مرات من دون ان يشعر القارئ بالثقل:

فكفى (هاشم) فخرا انها

فلها اليوم انتهى الفخر به

أولدته لمزاياها وعاءا

وله الفخر ابتداء وانتهاء

زيادة على استعماله التقفية بين كلمتي (ابتداءا) و(انتهاءا) من دون ان يشعر القارئ بمفارقة أو نشز فالكلمتان متجانستان بالصوت وكان للشاعر الفضل في توظيفهما معا في سياق متصل.

وقال راثياً الامام الحسين (عليه السلام) موظفاً الإسلوب السهل الممتنع:

أناعيَ قتلى الطف لازلت ناعيا

أعد ذكرَهُم كربلا، ان ذكْرَهُم

ودع مقلتي تحمرّ بعد إبيضاضها

وتعطي الدموع المستهلات حقها

أتهيج علي طول الليالي البواكيا

طوى جزعاً طيّ السجل فؤاديا

بعدِّ رزايا تترك الدمع داميا

محاجر تبكي بالغوادي غواديا

يرسم حيدر في هذه الأبيات حالته النفسية الحادة العاطفة فناعي الطف لا يزال ينعى، ولكن متى؟ انه ينعى في الليل أي في الظلمة ليزيد البواكي بكاء ويهيج مشاعرهم على طوال الليالي بالبكاء والنواح، ويطلب الشاعر بحسرة أن يكرر الناعي ذكرهم (أعد ذكرهم) في كربلاء لأن ذكرهم طوى فؤاده كطيّ السجل، ولا يكتفي بذلك بل يطلب من الناعي ان يعدد الرزايا التي حدثت بالطف للامام الحسين (عليه السلام) وصحبه حتى تحمرّ مقلته بعد إبيضاضها وليعطي الشاعر للمأساة حقها بالدموع من محاجر تبكي كالمطر.

لقد استطاع حيدر في هذه الأبيات ان يعطي للإسلوب المباشر الشعري قوة الإسلوب الفني وان يزاوج بين التقريرية والفنية من دون أن يشعر القارئ بالمفارقة من طريق التشبيه.

ففؤاده طوى كطيّ السجل ودموعه كالمطر إذ طلب من الناعي أن يعطي الدموع محاجر تبكي بالغوادي غواديا.

قال البصير عن هذه الأبيات الأربعة: (أجل…انه ليبكي شهداء الطف لأنه في حاجة إلى البكاء وينشج لما أصابهم لأنه في حالة إلى النشيج، ويتفجع لما حلّ لهم لأنه لولا ذلك لبحث عن شيء آخر في هذه الحياة يستمطر دموعه ويصعد أنفاسه الحارة) (البصير، 1990م، ص: 54).

السيد حيدر الحلي يعطي لكل حالة لبوسها فهو حين يرثي أو يمدح هو غير حيدر حين يتفاعل بأخوانياته مع مجايليه من الشعراء وسواهم، فهو يرق ويوظف أدوات الخمرة أو الغزل في هذا الميدان، لاحظ قوله مجيباً صديقه الشاعر عبدالباقي العمري على قصيدته القافية التي مدحه بها من أجل تخميسه للقافية النبوية:

باتت تروِّحني بنشرِ عبيرها

وجلت عليَّ مدامة َ بمفاصلي

ورأيتُ شُعلة خذٍّها في كأسها

وغدت تفاكهني عشيَّة أقبلت

فرَنت بناظرتي عقيلة ِ رَبربِ

ودنت إليَّ وأسفرت عن وجنة ٍ

وصفت لعيني في بدايعِ حسنِها

بيضاءُ تطوي النّيرينِ بنُورِها

منها وجدتُ فُتورَ عين مُديرِها

قد أوجستها مهجتي بضميرها

بفنونِ دلٍّ بتُّ طوعَ غُرورها

بَكرت تريعُ إلى نِطافِ غديرها

حسداً تموت الشمسُ عند سفورها

حورَ الجنانِ فخلتُها من حورها

وكذلك حيدر في التهاني هو غير حيدر في المدح والرثاء والاخوانيات وكأنه شاعر آخر، قال مهنياً في عرس ولده السيد حسين العلاّمة السيد مرزا جعفر القزويني وقد طلب منه ذلك:

يا طرب الصبِّ لإنسانةٍ

كم زادني العذل ولوُعا بها

يهزّها الدلّ فتختال عن

ترقص قلب الصبِّ مهما مشت

ذات الجعود السود معقوصةً

هل نثرت مسكا على كثبها

أم علقت في خدِّها جمرةٌ

ألم تكن الحور بأبدالها

ما أولع النفس بقتّالها

معتدل القامة ميّالها

لكن على رنة خلخالها

تحكي الأفاعي عند إرسالها

إذا عبقت دلاً بأسبالها

فاحترق العنبر من خالها

السؤال الذي يطرح نفسه إذن هل كان حيدر الحلي شاعر رثاء فقط كما قِيل.

والجواب نعم انه شاعر رثاء ولكنه شاعر مدح ووصف وتهانٍ وإخوانيات أيضاً، فقد طرق حيدر الحلي أغراض الشعر المختلفة وأجاد فيها.

ولا يخلو شعر حيدر الحلي من الأقوال الماثورة التي فلسف بها الحياة ورأى من طريقها كيف تبنى العلاقات الاجتماعية، قال:

فعش كما تهوى العلا مُمدّحاً

ولاؤك أنفع ما يذخر

ألا خير في ميت العلا حي الجسد

وذكرك أضوع ما ينشر

وقال:

همام به لا قست أبناء عصره

ومن بالصقور الغلب قاس بغاثها

وقال:

أين ما طارت النفوس شعاعاً

فلطير الردى عليه وقوع

وقال:

غزال ولكن في (الرُّصافة) ناشئ

وهل تألف الغزلان إلاّ كثيبها

وقال:

عثر الدهر ويرجو أن يقالا

تربت كفك من راجٍ محالا

وقال:

كم أعارت محاسن الدهر قوما

ملأوا عيبة الزمان عيوبا

إنّ كل بيت من الأبيات المذكورة أعلاه- تصلح ان يستشهد بها بوصفها قولاً مأثوراً صادراً عن تجربة شاعر حياتية ثرة. وتنم عن روح شاعر يحاول بناء الإنسان والإيمان بالحياة والموت فالنفوس واقعة تحت طير الردى ولا خير في المعالي مع موت الجسد والحقيقة حقيقة لا يمكن تزويرها فالصقور الغلب ليس فيها بُغاث والإنسان متعلق بالمكان فالغزلان لا تألف إلاّ كثيبها وحين يعثر الدهر فتلك هي الطامة الكبرى فالدهر خؤون ملأ محاسن قوماً لكنهم ملأوا عيبة الزمان عيوبا، فالذي يرغب في كسب الثناء ألاّ يفقد رضا الآخر عليه،

قال:

فقل لمن يرغب عن كسب الثنا:

من فقد المدح ترى ماذا وجد؟

إشارة:

لابد من الإشارة إلى أن السيد حيدر الحلي قد مدح شخصيات لها أثرها العلمي والاجتماعي في العراق ومدح الشخصيات لا تثريب عليه إذا كانت تمثل الوطن بعلمها وأدبها وخلقها وفضلها بل بالعكس مدح تلك الشخصيات ورثائها هو مدح للوطن لأن الوطن ليس أرضاً مجردة بل برجاله لاسيما أن الشاعر قد مدح آل البيت بخاصة الإمام الحسين (عليه السلام) ورثاه أفجع رثاه والحسين (عليه السلام) صاحب قضية إنسانية جاء للإصلاح في أمة جده.

كما رثى ومدح وهنّأ شخصيات اجتماعية أخرى كأفراد من أُسرة آل كبة البغدادية وأفراد من أسرة القزويني ويتجلّى في تلك الشخصيات العلم والأدب والأخلاق لاسيما آل القزويني فهم أسرة علمية أدبية رعت الأدباء والشعراء والعلماء ولهم مجلسهم الأدبي في الحلة الفيحاء آنذاك ومعلوم ان السيد حيدر الحلي عاش في حياته رقيق الحال ولم يتكسب في شعره عن تخطيط مسبق من الذين مدحهم أو رثاهم.

شاكر خصباك-الجغرافي الذي أبدع في الأدب

البيئة الخاصة والعامة:

ولد الأكاديمي الأستاذ الدكتور شاكر خصباك في الحلة الفيحاء العام 1930م، وقد أكمل دراسته الابتدائية والثانوية فيها، ثم انتقل إلى جامعة فؤاد الأول، إذ أكمل فيها دراسته الجامعية، بعدها حصل على درجة الدكتوراه من لندن، وقد عمل في دول عربية (اليمن والسعودية زيادة على العراق) و شاكر خصباك المتخصص بمادة الجغرافية روائي وقاص ومسرحي وكاتب مذكرات وباحث ومترجم، له ما يزيد على (30) كتاباً ما بين رواية وقصة وسيرة (تسعة منها مؤلفة في المجال العلمي وثلاثة عشر كتاباً مترجمة في ذات المجال، وقد كان شاكر ملتزماً بالمناداة بحق الإنسانية ورافضاً للظلم والاستبداد) (رشيد، 2015، ص: 20).

يعد شاكر خصباك من كتاب القصة ومن جيل الخمسينيات أسوة بزملائه ممن سبقوه أو عاصروه من كتّاب القصة ذو النون أيوب وفؤاد التكرلي وغائب طعمة فرمان وعبد المجيد لطفي وسواهم الذين انتهجوا الاتجاه الواقعي في كتابة القصة (كان الاستمداد المرجعي للكتّاب يتلخص في الأعمال ذات الطابع الثوري والداعية للتغيير والالتصاق بقضايا الجماهير والطبقات المسحوقة وهو ما ظل الشغل الشاغل لشاكر خصباك حتى آخر أعماله (رواية حكايا سوق، 2010م)، ومنذ بواكيره المبكرة وكتابه عن تشيخوف وحماسته للمسرح لرغبته كما يقول في إيصال أفكاره للقراء على نحو مباشر يتيحه الأدب المسرحي دون سواه، مع ملاحظة تأثره بمناخاة السرد في مصر التي درس فيها أربعينيات القرن الماضي) (الصكر، 2015، ص: 5).

موسوعة أعلام

(أدرج اسم شاكر خصباك محاطاً بالتقدير الذي هو حفي به في أكثر من موسوعة للأعلام ومعجم لمشاهير الثقافة العالمية فهو في (قاموس سير الحياة العالمي) الصادر من جامعة كامبردج العام 2000م أحد علماء الجغرافية المعاصرين الذين أغنوا هذا العلم بمؤلفاتهم وترجماتهم الحادة، ويكتب عنه معجم (ريها سمنتو) الدولي في دلهي الصادر في العام 2006م مثل ذلك وأكثر وتختاره (المؤسسة الأمريكية لسير الحياة) واحد من صفوة مثقفي العالم لعام 2004م لتميزه في ثلاثة حقول: الأدب والجغرافية والتعليم. (حداد، 2012م، ص: 2).

على الرغم من واقعية شاكر خصباك في إبداعه السردي فانه جمع بين الفكر والفن في كتاباته السردية كالرواية والقصة والمسرحية وعرّى المجتمع آنذاك من براثن الطائفية والأثنية والفقر والتفاوت الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي لاسيما التغيّر الاجتماعي فجاء إبداعه السردي صوتاً هادراً موقظاً المجتمع من سباته العميق (إن عوامل الإغراء في قصص شاكر خصباك خفية، وهذا شرط في القصة الناجحة هي خفية، هي نتاج عوامل عدة سارت يداً بيد وتمازجت وتوحدت منها: مأتاه الفكرة الصحيحة الصادقة، الصالحة ومنها ما كان مأتاه التأكيد الخاص في الضرب على وتر الغريزة الجنسية وفعل الدينار واصطراع الأجيال، مع ثوب فني مرصع بالاستعارات المناسبة ومزّين بالأخيلة الملائمة ومحلى بالألوان الأّخاذة…منتزعة من صميم حياتنا ومن بين أهلينا وأصحابنا وجيراننا) (الطاهر، 2015م، ص: 7). وفي كتاباته السردية يظهر خصباك هو المتكلم كثيراً إذ يطرح أفكاره ببساطة أليفة إلى نفس القارئ ولكنها منتزعة من صميم الواقع المعيش معتمداً أحياناً التحليل النفسي زيادة على الاهتمام بالوثائقية في سرد الأحداث، (وما يدل على نبوغ خصباك انه بدأ بالنشر في وقت مبكر من حياته فأصدر كتابه المبكر (صراع) وكان عمره 18 سنة، وهو مجموعة قصص قصيرة عندما كان طالباً في جامعة القاهرة، وأصدر كتابه الثاني العام 1951م في القاهرة أيضاً وكان بعنوان عهد جديد وهو مجموعة قصص قصيرة جداً وكان عمره 21 سنة إلاّ أنّ الكتاب المتميز عند خصباك هو ترجمته لكتاب تشيخوف بطلب من مجلس السلم العالمي وكان أول كتاب عراقي مترجم عن تشيخوف وثاني كتاب عربي ترجم إلى اللغة العربية بعد كتاب نجاتي صدقي الذي صدر العام 1947م) (عن الأنترنت/شاكر خصباك). بتصرف. من منجزاته السردية (حياة قاسية) العام 1959م ومسرحية بيت الزوجية العام 1962م ورواية (السؤال) العام 1966م، والأصدقاء الثلاثة التي كتبت العام 2006م إذ شجعه التغيير العام 2003م لأنه عالج فيها الخراب العراقي في تلك الفترة ولخصباك رواية الحقد الأسود التي أعيد طبعها باسم السوار وكانت الرواية تتحدث عن تجربة العام 1963م.

إن الفكر الإنساني الذي حمله خصباك دفعه لأن يطالب بحقوق الشعب الكردي إذ كتب عنه مطالباً بالحكم الذاتي للأكراد فدعاه الطالباني لتكريمه فارسل شاكر نائباً عنه أبلغ الطالباني شكره وتبرع بالتكريم لفقراء الإقليم.