هل أصبح الدين الإسلامي إرهابياً ؟

هل اصبح الاسلام كدين يمثل التطرف والارهاب والقتل هذا ما يعول علية أعداءه واخذت الاديان الاخرى تعمل على التشويه مع العلم ان الارهاب من صنع الاخرين المعادين للدين الاسلامي فبظلمهم وقتلهم ودمارهم لاتمد هذه الاعمال بشيء للاسلام وان العنصرية التي تتنامى اليوم في دول الغرب انها ليست نتيجة الأيدلوجية بل هناك تخطيط منظم وصرف مالي كبير لتحقيق الهدف بكل والوسائل السياسية والاجتماعية وعوامل اخرى توظفت لها وهناك اصوات تنادي بمحاربتها الا انها شريكة بها من خلف الكواليس وان الحذر من التيارات الباطنية السرية التي اتخذت الخوف من الاسلام برنامجا لها في محاكاة جمهورها وتحريضهم على قتل المسلمين وهنا يجب ان يكون هناك عملا موازيا للتصدي لها وحين ترى ان اي عمل ينسب الى الارهاب يكون المسلم في تلك البلدان المتهم الاول بهذه الاعمال وحين كان تنظيم داعش خير مثال للقتل التي لاترحم على عكس ما جاء به الاسلام من مبادئ الحب والاخاء والمساواة وارجاع الحقوق المسلوبة واليوم يتطلب بناء تحالفات اسلامية للوقوف بوجه هذه الهجمة الشرسة على المجتمع المدني الاسلامي وهذه التنظيمات المشبوهة تحتاج الى القتل والعنف لكي تلفت نظر الاخرين والاطالة في عمرها واصبح اليوم اكثر الدول التي تدعي بالديمقراطية والحرية هي التي تصدر القتل والموت للفقراء عبر مصطلح الارهاب الا ان اهداف هذه العمليات هو البحث عن المصالح والمكاسب وطرق اخرى رسمت وخططت عبر سنوات عديدة وعدم جعل البلدان تنعم بالأمن والازدهار لكي يكون الكيان الصهيوني في مأمن وابعاد الانظار عنه وجعل المسلمين يتصارعون فيما بينهم وان النتيجة ممكن ان تكون ان الدين الاسلامي لايمثله المحتالون عليه لتحقيق مصالح ذاتية على حساب رسالة سماوية ذات ركيزة واضحة المعالم والاهداف ولعل ان نبينا نبي الرحمة وخاتم الانبياء وان الدين عند الله هو الاسلام والمعروف عن رسول الله محمد (صل الله علية واله وسلم) كان لا يسمح بقتل الاخرين من الديانات الاخرى وان القران الكريم فيه حياة كريمة ويحث على التعايش السلمي والعفو عن الاخرين عند المقدرة .

عقيل المكصوصي