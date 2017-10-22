عودة أسر نازحة إلى منازلها في بيجي

العمل يستحصل الموافقات على صرف إعانة المحافظات المحرّرة

بغداد – داليا احمد

أربيل – فريد حسن

اعلنت هيئة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن استحصال موافقة مجلس الوزراء على صرف اعانة نازحي المحافظات المحررة واستثنائهم من شرط التدقيق الامني بعد مخاطبة جهاز الامن الوطني، فيما شهد قضاء بيجي التابع الى محافظة صلاح الدين عودة نحو 150 اسرة نازحة الى منازلها. وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم في بيان تلقته (الزمان) امس انه (تم تشكيل فرق جوالة من الباحثين الاجتماعيين لزيارة العوائل النازحة من محافظة نينوى في مجمعات النازحين ببغداد والمحافظات اذ استطاع قسما الحماية الاجتماعية في تلك المحافظات القيام بأكبر حملة بحث ومسح ميداني لأكثر من 120 الف مشمول براتب اعانات الحماية الاجتماعية خلال المدة المنصرمة وبعد تحرير المحافظات مباشرة).

حالات حرجة

مشيرا الى (شمول عدد من الحالات الحرجة براتب الاعانات وايضا راتب المعين المتفرغ)، واوضح منعم ان (الهيئة افتحتت ممثليات لدوائر واقسام الحماية الاجتماعية في محافظات دهوك واربيل وكركوك لاستقبال العوائل النازحة وتم استحداث قسم جديد في سهل نينوى فضلا عن تقديم سلف لوجستية لغرض صيانة الابنية)، واضاف انه (تم استحصال موافقة مجلس الوزراء على صرف الاعانة للنازحين من المحافظات الساخنة وفقا لقانون رقم 11 لسنة 2014 واستثنائهم من شرط التدقيق الامني شريطة القيام بمخاطبة جهازالامن الوطني واطلاق الاعانة بعد مرور 30 يوما)، واكد منعم ان (المحافظة وبعد تحريرها اعيد افتتاح اقسام الحماية في الجانب الايسر منها وايضا تم مسح اكثر من عشرة آلاف مشمول داخل الموصل ومن ثم انتقال العمل في الجانب الايمن بعد تأمينه من قبل القوات الامنية)، لافتا الى ان (الوزارة بصدد اعادة افتتاح دوائرها واقسامها كافة في المحافظة)، وفيما يخص محافظة صلاح الدين تابع منعم ان (الوزارة قامت بدعم قسم الحماية الاجتماعية في المحافظة بما يحتاجه لإنجاز اعماله وفتح منفذ لإصدار البطاقة الذكية في مركز القسم اضافة للمنافذ الاخرى للتخفيف عن كاهل المواطنين فيها وكذلك اعادة فتح اللجان الفرعية لاستقبال المراجعين وتسهيل امورهم والتخفيف عن معاناتهم)، اما ما يخص محافظة الانبار اشار منعم الى (تقديم الدعم اللوجستي لقسم الحماية الاجتماعية فيها واعادة فتح سبع لجان فرعية في الاقضية المحررة فضلا عن اجراءات المسح الميداني للمستفيدين المشمولين براتب الاعانات من المعاقين النازحين من المحافظة الى بغداد ممن يرومون شمولهم بالإعانة وفقا للقانون).فيما شهد قضاء بيجي عودة نحو 150 اسرة نازحة الى منازلها. وقال مصدر في تصريح امس ان (الحشد الشعبي اشرف على عودة تلك العوائل البالغ عددهم الف نازح الى قرية الشويش شمال القضاء بعد تأمين مناطقهم)، واضاف ان (الايام المقبلة ستشهد دفعات أخرى من عودة النازحين الى مناطق سكناهم بعد تأمين مناطقهم بشكل تام)، واشار البيان الى ان (القرية كانت خط صد قرب منطقة الحراريات بعد تحريرها من داعش).

منظمة سويدية

وعلى الصعيد ذاته اكد نائب المدير العام لمنظمة يطلق عليها اسم قنديل السويدية فراس رياض لـ (الزمان) أمس ان (المنظمة انسانية غير سياسية اسهمت ومنذ تأسيسها في عام 1991 في العاصمة السويدية بالكثير من الاستشارات والمساعدات في العديد من الدول التي عانت النزوح نتيجة الحروب)، واضاف ان (المنظمة تركز في ادائها على تنفيذ المشاريع في مجالات الدعم الانساني خلال عقدين ونصف الماضيين لتشمل تقديم مختلف المساعدات في محافظات العراق واسهمت في اعادة بناء المناطق المتضررة التي نتجت عن الحروب التي شهدها العراق في المدة الماضية)، وتابع ان (المنظمة تعد من المنظمات الدولية الكبرى فيما قدمتها من انجازات ومساعدات ومشاريع في مجال البناء واعادة تأهيل البنية التحتية اضافة الى بنائها الملاجئ واقامتها المخيمات ومراكز تجمع الى جانب بناء المستشفيات وتزويدها بالمعدات والاجهزة وكذلك بناء مراكز صحية في ناحية عينكاوة وفي قضاء الحمدانية وتجهيزهما بالمواد الطبية وتأمين الملاكات الطبية وانشاء شبكة مياه وصرف صحي وصيانته في مخيمات اربيل للنازحين الى جانب بناء المدارس والملاعب الرياضية والمجمعات السكنية)، واضاف رياض ان (للمنظمة دورا في ادارة وصيانة المخيمات وتأمين الحماية للاشخاص من الاخطار والمساعدة القانونية من استشارات وخدمات مجتمعية وتوزيع المساعدات النقدية والاغذية بالتعاون مع الهيئة العليا لشؤون اللاجئين حيث قدمت مساعدات لاكثر من 20 الفا من العوائل النازحة من التي ححرت من داعش).