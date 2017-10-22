نفق التحرير ببغداد يرى النور قريباً

بغداد – الزمان

اعلنت امانة بغداد عن قرب اعادة افتتاح نفق التحرير بالتزامن مع إحتفالات يوم بغداد السنوي. وذكر بيان لمكتب امينة بغداد ذكرى علوش امس انها (اشرفت على أعمال صيانة وتأهيل نفق التحرير إستعداداً لإعادة فتحه قريباً امام حركة المارة). واضاف ان (دائرة بلدية مركز الرصافة قطعت شوطاً مهماً باعمال صيانة خطوط المجاري وحديقة النفق والحمامات والصحيات الى جانب صيانة الجدران المتضررة والتنسيق مع قيادة عمليات بغداد على اعادة فتح منفذين للنفق من اصل 6 منافذ والإعلان عن 36 محلاً كانت مغلقة لسنوات لاعادة افتتاحها من جديد).

طهران خيّرت كردستان بين الإنسحاب من كركوك أو خسارة الدعم الإيراني

صحيفة روسية: سليماني عرّاب الإتفاق بين القوات الحكومية العراقية والبيشمركة

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

كشفت صحيفة روسية عن قيام قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بدور الوسيط بين الفرقاء عشية الانسحاب السلمي لقوات البيشمركة الكردية من محافظة كركوك، مؤكدة عقد اجتماع ثلاثي بين ممثلين عن الحكومة المركزية وإقليم كردستان بحضور سليماني اسفر عن اتفاق ينص على انسحاب البيشمركة من كركوك وتسليمها إلى الحكومة المركزية.

وكتب أندريه أونتيكوف في صحيفة إزفيستيا الروسي انه عشية الاتفاق بشأن كركوك كان كل شيء في الواقع يسير نحو الحرب الأهلية بين السلطة المركزية في بغداد وإقليم كردستان، فالبرلمان العراقي ألزم رئيس الوزراء بإرسال القوات الحكومية إلى كركوك. وعلى الجانب الآخر، هددت قيادة الإقليم الكردي الذاتي الحكم بأنها سوف تدافع عن المدينةا بقوة. وأبدى طرفا النزاع رغبة جامحة في السيطرة على المدينة الاستراتيجية والغنية باحتياطات النفط الضخمة. أما الآن، فإن الهدوء يعم المحافظة.

إراقة دماء

وتساءل الكاتب (إذاً، ما الذي حدث وحال فعلا دون إراقة الدماء مجددا على جبهة أخرى في العراق؟) وأجاب قائلاً(عشية الانسحاب السلمي للبيشمركة من كركوك، عُقد اجتماع ثلاثي بين ممثلين عن الحكومة المركزية وإقليم كردستان بحضور الجنرال الإيراني الشهير قاسم سليماني، الذي ادى دور الوسيط بين الفرقاء. واسفرت محادثات الأطراف الثلاثة عن اتفاق ينص على انسحاب البيشمركةمن المحافظة وتسليمها إلى الحكومة المركزية في بغداد). ونقلت الصحيفة عن مصادر كردية قولها ان(هذا الاتفاق، الذي ضمن حقن الدماء في العراق، تم التوصل إليه بفضل وساطة سليماني بالذات). وبحسب النائب في البرلمان العراقي عن حركة تغييرمسعود حيدر، فإن الاتفاق تألف من تسع نقاط، لتنظيم مجمل العلاقة بين بغداد وأربيل. وتنص النقطة الأولى، على نشر الجيش العراقي في المناطق المحيطة بالإقليم، التي كانت سابقا تخضع لسيطرة البيشمركة، وهي كركوك في المقام الاول وتضمنت النقاط الاخرى: (وجوب نقل إدارة هذه المناطق إلى سلطة الحكومة المركزية، كما يجب أن تتسلم الحكومة المركزية إدارة المرافق الاستراتيجية في كركوك، مثل المطارات والقواعد العسكرية وحقول النفط.وفي خاتمة الاتفاق، تطرق الحديث إلى انشاء إقليم جديد يضم السليمانية وكركوك وحلبجة، وتشكيل حكومة جديدة في كردستان العراق)، وفقًا لحيدر، الذي أشار إلى أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه بمشاركة ووساطة سليماني.الى ذلك، قال مسؤولون أكراد أطلعوا على مضمون الاجتماعات التي عقدها سليماني مع قادة أكراد في شمال العراق إنه وجه لهم تحذيرات متكررة وطلب منهم الانسحاب من كركوك أو مواجهة هجوم شرس من القوات العراقية ومقاتلين متحالفين معها تدعمهم إيران. وزار سليماني كردستان للقاء قادة أكراد ثلاث مرات في الأقل هذا الشهر قبل احداث كركوك .وقال نائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني اطلع على مجريات الاجتماع إن سليماني التقى قادة في الحزب في السليمانية قبل يوم واحد من إصدار رئيس الوزراء حيدر العبادي أمرا للقوات الامنية بالتقدم نحو كركوك.وكانت رسالته واضحة في هذا الشأن ومفادها اما الانسحاب أو خسارة طهران كحليف استراتيجي.

قوى إقليمية

ونقل النائب عن سليماني قوله لقيادات الحزب ان (العبادي لديه كل القوى الإقليمية، كما ان الغرب في صفه ولن يوقفه شيء عن إجباركم على العودة للجبال إذا ما قرر ذلك).وقال النائب أن الجنرال الإيراني أعاد للأذهان هجوما كاسحا شنه الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين على تمرد كردي عام 1991 عندما أجبر أغلب السكان الأكراد على الفرار إلى الجبال.وأضاف النائب الذي طلب عدم نشر اسمه، مثل باقي من التقت بهم رويترز في هذه القصة، بسبب حساسية القضية ان(زيارة سليماني… كانت لإعطاء فرصة أخيرة لمتخذي القرار لعدم ارتكاب خطأ فادح).وقال مسؤول مقرب من الرئيس الإيراني حسن روحاني ان(المساعدة التي يقدمها الجيش الايراني للعراق لم تعد سرا. ويمكنك أن تجد صور الجنرال سليماني في كل مكان بالعراق).وأضاف (حاليا.. بجانب الملفات السياسية.. نفط كركوك عنصر أساس بالنسبة لإيران العضو في أوبك. اذ ان سيطرة أعداء إيران على حقول النفط سيكون كارثيا بالنسبة لنا فكيف نسمح لهم بدخول سوق النفط؟).واتهم الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو حليف مقرب من إيران، منافسه الحزب الديمقراطي الكردستاني بتعريض الأكراد لخطر التدخل العسكري والانعزال بالضغط لإجراء الاستفتاء.وسليماني حليف للاتحاد الوطني الكردستاني لسنوات لكن الاستفتاء جعله أكثر انخراطا في الملف السياسي الكردي. وقبل الاستفتاء قال سليماني لقادة أكراد إن (إجراء تصويت على الانفصال سيمثل مخاطرة).وقال سياسي كردي عراقي بارز التقى سليماني قبل الاستفتاء ان (الإيرانيين كانوا واضحين جدا) واضاف (كانوا واضحين جدا باحتمال نشوب صراع وفقدان السيطرة على تلك المناطق).وقال مسؤولون إن (سليماني حضر في السادس من تشرين الأول جنازة زعيم الاتحاد الوطني والرئيس السابق جلال الطالباني وأراد مرة أخرى أن يتأكد من أنه حتى أقرب حلفائه الأكراد يفهمون مخاطر عدم الانسحاب من كركوك).وقال دبلوماسي إيراني بارز في العراق ومسؤول في إيران مقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي إن (سليماني التقى عددا من القادة الأكراد بعد جنازة الطالباني وحثهم على الانسحاب من كركوك مقابل حماية طهران لمصالحهم).وافاد مسؤول في الاتحاد الوطني الكردستاني بأن( سليماني التقى بافل الطالباني بعد أيام قليلة من دفن والده وقال له يجب أن تأخذوا كلام العبادي بجدية تامة ويجب أن تفهموا ذلك).وذكر مصدر إيراني في العراق إن (سليماني كان في كركوك قبل ليلتين من هجوم القوات الاتحادية لمدة ساعتين لإصدار توجيه عسكري). وبحسب مصدر في المخابرات العراقية فإن (طهران أرسلت رسالة جلية للاتحاد الوطني).واوضح المصدر (فهمنا من مصادرنا على الأرض أن إيران ادت دورا حاسما في إقناع الاتحاد الوطني بانتهاج المسار الصحيح مع بغداد).وقد اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني حزب الاتحاد الوطني بخيانة القضية الكردية والانصياع لإيران وعقد اتفاق للانسحاب.وقال مصدر مقرب من البارزاني ان الاخير(يرى ان جماعة الطالباني تقف وراء الهجوم على كركوك. وانهم طلبوا من سليماني المساعدة وكانت قواته هناك على الأرض).

توجيه عمليات

وأضاف انه (أصبح من الواضح أن إيران توجه العمليات للقضاء على الحزب الديمقراطي الكردستاني).وينفي الاتحاد الوطني ذلك بقوة. من جهته، اتهم بافل الطالباني الحزب الديمقراطي بتفويت فرصة أخيرة وحاسمة لتجنب خسارة كركوك بفشله في التوصل لاتفاق بشأن قاعدة عسكرية طالب الحكومة العراقية باستعادتها.وقال بافل (للأسف كان رد فعلنا بطيئا جدا، ووجدنا أنفسنا في ما نحن فيه اليوم).وجاءت رواية مصدرين سياسيين كرديين مشابهة لذلك.