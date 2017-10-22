حمايتي يقتحمون المستشفى – نوزاد حسن

يوم الخميس الماضي الساعة الخامسة عصرا وحتى يوم الجمعة الى الثانية عشرة مساء لم اسمع اي خبر سياسي.وقد يستغرب احد هل يمكن ان ينقطع الانسان عن متابعة اخبار السياسة ووضع البلد يومين كاملين. هذه قضية لا يصدقها احد،واذا صدقها فساكون في نظره قليل الاهتمام، وبارد المشاعر. لكن في المكان الذي وجدت نفسي فيه كان لا يمكن للسياسة ان تطل فيه علينا. تماما كما لا تفوح رائحة قط في خرابة الكلاب السائبة. في ذلك المكان يتجمع الناس وينتظرون.بعضهم ينام على مصاطب عريضة من اسمنت تشبه سرير سجن قديم.وبعضهم يتمشى بقلق واضح.وهناك من يجلس بملل تشرحه صوت حبات المسبحة التي يحركها ابهام اليد بحركة عصبية. كنت اقرأ كتابا.احيانا كنت انظر الى وجوه الناس،او اراقب مشية شخص ينتظر حكما ما يزال المسؤولون في الداخل يتباحثون عنه.رجل ونساء يتجمعون في لقاء لا يسر احدا.فهل يمكن للسياسة ان تزور اشخاصا تائهين كالذين اراهم. كنت اريد من خلال كتاب ان اهزم شعوري الكريه بضياع الوقت الثمين.الكتاب حل جيد لكن مزاجي غير جيد.انا ايضا كنت في انتظار خبر يصلني من داخل الصالة.مضيت في القراءة وفي داخلي رغبة كبيرة الى الاحساس بالصفاء والراحة.شعرت بالمتعة القليلة لاني مشدود الى صالة المرضى حيث يرقد ابني الصغير.كان وضعه الصحي غير مستقر،ولم ينقل من الطواريء الى جناح الاطفال الا بعد ثلاث ساعات مخيفة. في المستشفى تموت السياسة،ويموت معها السياسيون جميعا.هنا بين الردهات والممرات الضيقة الفارغة المعلقة في جدرانها بوسترات وقائية لا يبقى من فخفخة السياسيين وعالمهم البائس اي شيء. نسيت تماما صراع الكتل وحديث الانتخابات،وما بعد داعش.واكتشفت ان في المستشفى يواجه الانسان ضعفه وعزلته. المستشفى هو اكثر الامكنة التي تجعل الجميع يشعرون بانهم يحتاجون الى السلطة.ربما هذا هو ما توصلت اليه وانا اراقب الناس وطريقة جلوسهم او وقوفهم اومشيهم. ربما لان الكتاب اثارني تخيلت نفسي مسؤولا كبيرا رفيعا وقد جئت الى المستشفى لعلاج ابني الصغير.تخيلت كيف سيحمل احد حمايتي ابني ويركض فيه.وحين يرى موظف الاستعلامات الحماية قادمون سيفسح لهم المجال بالدخول جميعا. في ثوان يحضر الطبيب،ويشرح لي الحالة الصحية له مخاطبا اياي بسيدي.اشعر بالزهو حين ينقل ابني الى الجناح الخاص،والعيون تراقبني والحماية يفتشون ويراقبون كل شيء. انا محمي جيدا ومطمئن وقريب من ولدي المدلل.حضر اطباء اخرون وهم يتحدثون بالانكليزية. وفي النهاية اخبرني اكبر الاطباء سنا بان حالة ابني سهلة جدا لانه يعاني من التهاب اللوزتين الحاد.وهذا ما سبب له تلك الاختلاجات وفقدان الوعي.وفي لحظات وضع للصغير شرشف جديد،وهيأوا جهاز اعطاء المغذي وجلب الدواء،وانا انظر الى هذه الهمة فاشعر بالفخر لانني كمسؤول وفرت هذه الخدمة للجميع. تخيلت نفسي مسؤولا دون ان افكر ان المسؤولين لهم مسشفياتهم الخاصة.

بغداد