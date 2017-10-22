سبب خراب العالم – عبد الكريم يحيى الزيباري

الجهل يُفسِدُ قرارين، فَيَفْسدُ العالم برمته، القرار الديني (الفتوى) والقرار السياسي. وبوسعهما إصلاح العالم إذا صَلُحا

. نترك الديني لعلماء الدين، ونحاول في السياسي:

القرارات السياسية، بحسب الهدف أنواع: استراتيجية تتعلق بمصير وتاريخ ومستقبل الواقع السياسي، ويمتد تأثيرها لكل جوانب الحياة، لفترات زمنية طويلة، لذلك تتطلب وقتاً أطول. قرارات تكتيكية: تضمن استمرار سير المرافق العامة، والأعمال اليومية وتكون أكثر مرونة وقابلة للتعديل والتغيير.

والقرارات السياسية بحسب طبيعتها، كلاسيكية وحداثية. الكلاسيكية عاجزة عن ردم الفجوة بين وعي صانع القرار والوعي الجمعي لقاعدته الجماهيرية، وليس ثَمَّة في الوعي غير الأنا، مما يمنح الذاتية أولويةً على الموضوع، هذه الأولوية ما زالت إشكالية الفكر البشري منذ مراحلهِ الأولى ما قبل سقراط إلى يومنا هذا.

وهذه الذاتية مصدر الاعتماد على صداقات متغيرة بحسب المصالح وهي التي قد تدفعنا إلى الاستناد إلى مَنْ خذلنا سابقاً مرة ومرتين.

تبدلات عناصر

وهي عاجزة أيضاً عن مواكبة تبدلات عناصر الموقف الآنية، وعاجزة عن التنبؤ بنتائج القرار وأضراره المحتملة، فلا يُعقل أنْ يحلَّ مشكلة صغيرة ويتسبب بمشكلة كبيرة.

القرار السياسي الكلاسيكي الفردي يرتكز إلى خمس فرضيات:

1- يفترض الاعتماد على الحاجة الجماعية مصدراً منفرداً للفرد صانع القرار، مع ضيق الوقت وزيادة الالتزامات وتراكم الديون وتجاهل رسائل القاعدة الجماهيرية، وقد يؤدي إلى تجاهل أفضل الحلول.

2- يفترض الإحاطة بكل الاحتمالات، وهو شيءٌ مستحيل، غير المتوقَّع دائم الحدوث.

معلومات ووعود

كما وأنَّ المعلومات والوعود التي تصل مصدر القرار قد تكون كاذبة ومزيفة.

3- يفترض عدم إمكانية التأجيل، لإعادة تقدير الموقف بعد عمليات جس النبض لتحقيق مقاربة مع ردود الأفعال المحتملة.

4- يفترض الإحاطة بتحركات الخصم المحتملة كافة، وعدم الالتفات إلى تكلفة كل حركة من حيث الجهد والوقت والخسائر.

5- يفترض أنَّ عملية الاختيار والترجيح، تمت عن وعيٍ شامل لمجموعة البدائل المتنافسة من الاختيارات، والنتائج المحتملة لكل اختيار، لتجنب الخسائر، وغالباً ما يلجأ الساسة إلى الخيارات التي تحقق الهدف بأقل تكلفة. وغالباً ما يتأثَّر صانع القرار السياسي بنصائح مستشاريه أو نظرائه، سلباً وإيجاباً.

في 28/9/1961 قرر السوريون الانفصال عن مصر بعد ثلاث سنوات من الوحدة، وكان ناصر على وشك استخدام القوة، لولا نصائح نهرو وتيتو وبعض مستشاريه، قال شكري القوتلي لناصر ساخراً: لا تعرف ماذا أخذت، سوريا نصف أفرادها ساسة، وربعُهم يعتبرون أنفسهم أنبياء، وثمنها يعتبرون أنفسهم آلهة، وطوائف وفِرَق كثيرة. قال تيتو: نحن ضمير العالم ولسنا عضلاته.

حرب اهلية

وروى لناصر، كيف جلس الحلفاء روزفلت وتشرشل وستالين يتقاسمون العالَم: اقتسموا ألمانيا ويوغسلافيا نصفين، وهو حلٌّ مؤقَّت لا يمكن أنْ يدوم، وربما ينتهي بكارثة كالحرب الأهلية أو انهيار جدار برلين.

لكن الشعب الألماني شيء ويوغسلافيا شيءٌ آخر، حيث يستخدمون لغتين اللاتينية والسلافية، ويتحدثون أربع لغات: الصربية والكرواتية والسلوفانية والألبانية، وتتعايش ديانات ومذاهب: الإسلام والأرثوذكس والكاثوليك واليهود، وخمس قوميات: السلوفانية والكرواتية والصربية والجبل الأســـــــود والمقدونية والألبان.

القرار السياسي الحداثي المؤسساتي يرتكز إلى خمس فرضيات:

1- بافتراض السياسة عِلماً ومهنة كما الطب والهندسة، فلا سياسة بلا تاريخ، ولا سياسة بلا جغرافية، ولا سياسة بلا اقتصاد ولا سياسة بلا ثقافة، ولا سياسة بلا اجتماع، ولا سياسة منفصلة عن كل العلوم الحديثة. والعلم لا يكون بلا منهج علمي يبدأ بجمع المعلومات وتصنيفها وتحليلها بحسب طبيعة القضية موضوع القرار، فاستخدام المنهج غير المناسب أو المعقد مع قضية بسيطة يهدر الوقت والجهد ويؤدي إلى أضرار غير متوقَّعة، يعجز عن معالجتها فتحدث الكارثة، كما في بيروسترويكا غورباتشوف.

2- بافتراض السياسة عملية تواصلية بين مصدر القرار والقاعدة الجماهيرية، عملية مستمرة لقراءة وتحليل الرسائل والاستجابة لها.

3- بافتراض قدرة واستمرار الجماهير على قراءة رسائل القيادة السياسية والاستجابة لها نقداً وتعليقاً ورفضاً وقبولاً، لتحقيق المزيد من التكامل والابتعاد عن الصراعات والفتن وأعمال الشغب.

4- بافتراض تخصيص الوقت الكافي للقرار السياسي بحسب أهميته وخطورته، وكلما حصلَ مصدر القرار على وقتٍ أكبر كلما تمكن من دراسة صياغة البدائل المتاحة. إلا في الحروب فإنَّ التأخير يعطي نتائج سلبية.

5- بافتراض السياسة برنامج يعتمد المدخلات والمعلومات الدقيقة والتفاعلات المؤسساتية والتوفيق بين المصالح والآراء والمواقف المختلفة، فالقرار السياسي ينطوي على المساومة والتفاوض والتسوية، والأهم منها اليوم التغذية الاسترجاعية باختزال واستثمار الآثار السلبية التي نتجت عن القرار السياسي، وردم الفجوة بين النظام السياسي وقاعدته الجماهيرية، لضمان استمرار التواصل السياسي وعدم انقطاعه، ويشبِّهُ أستاذ الثقافة السياسية غابريل ألموند، الوظيفة الاتصالية بالدورة الدورة الدموية التي تغذي أعضاء الجسم كافة، والتغذية الاسترجاعية صورة لصفحة القتال التراجعي في فن الحرب، كانسحاب خالد بن الوليد يوم مؤتة بجيش قوامه ثلاثة آلاف مقاتل مقابل مئتي ألف مقاتل.