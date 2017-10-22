ماذا تريد أمريكا من الكرد ؟ – نبز شهرزوري

السؤال المطروح بقوة على الساحتين العراقية والكردستانية، “ماذا تريد أمريكا من الكرد” ؟ وسبب هذا التساؤل، هو تذبذب الموقف الأمريكي وغير الواضح من القضية الكردية جملةً وتفصيلاً وتأرجحها بين إقليم كردستان وبغداد وحليفتها أنقرة .هل ستبيع أمريكا حلفاءها الكرد مرة أخرى ، مقابل إرضاء تركيا (التي تتجه لتكون حليفاً للروس) وزيادة نفوذها في العراق وإنشاء مناطق آمنة في سورية للتهدئة مع روسيا ؟ متى ستقرر امريكا نهاية هذه اللعبة الخطيرة في المنطقة ؟ وما هي النتائج المترتبة عليها؟.للإجابة على كل هذه الاسئلة ، يجب ان نتوقف قليلاً عند بداية التجارب الأمريكية الكردية الفاشلة عندما ساعدت وشجعت امريكا الثورة الكردية بقيادة ملا مصطفى البارزاني وتركت البارزاني والكرد في منتصف الطريق ، وحالياً ان امريكا تجامل الكرد من أجل إبعاد تركيا من الحلف الروسي – الإيراني وعندما تحتاج الكرد لمحاربة “داعش ” تزج بقوات البيشمركَة في القتال وعندما تريد ان تضغط على الحكومة العراقية لتنفيذ اجنداتها واضعاف النفوذ الايراني في العراق تدعم الكرد ، وتساند اقليم كردستان مقابل بعض المستحقات المالية والدعم العسكري المحدود.

القضية الكردية

ولكن يجب ان نعلم تماماً بأن أمريكا تقترب من الكرد على المسافة نفسها التي وقفها هنري كيسنجر من القضية الكردية في سبعينات القرن الماضي .امريكا تحتاج الى الكرد كلاعب احتياطي لزجه في الملعب متى تشاء وفي المحصلة الكرد يصبحون أداة بيد الإدارة الأمريكية للافادة من خدماتهم كيف ماتشاء، اي ان الكرد يلعبون كما يشاء الآخرون وليس كما يريدون هم بل وحسب ما يرغب ويريد ( العم سام ).اما الاستفتاء وما سينجم عن نتائجه…فالحكومة العراقية والقيادة الكردية سوف تتحملان المسؤولية كلاً على حدة ، بسبب اخفاقهما وعدم التوصل الى توافق سياسي وحل المشاكل السياسية التي نجمت عن عدم تطبيق المادة 140 الدستورية ، لأكثر من 14 سنة ، حتى وصل الأمر إلى التهديد العسكري والتصعيد السياسي والإعلامي بين الطرفين وكأن الصراع بين دولتين جارتين، ونتج عنها ، قيام الإقليم بإجراء الاستفتاء الأحادي الجانب،الذي سبب التصدع الكبير بين بغداد واربيل وحالة من الهلع والخوف بين المواطنين في كردستان وبقية مناطق العراق.

تدخل دولي

وجدير بالذكر ، أن الاستقلال الذي يسعى لتحقيقه الإقليم ، يتطلب اولاً تفهماً عراقياً وتدخلاً دولياً ولكن هذا الأمر لم يحصل ، لانه بالنسبة للامريكان ، فتح مشكلة جديدة مع تداعيات الانتصار (السوري الروسي الإيراني) في المنطقة والوضع المحفوف بالمخاطر اصلاً في الشرق الاوسط وعدم انفراج العلاقة بينها وبين( الروس ) سيكون دعم الاستقلال كردستان مغامرة ليست من صالح الولايات المتحدة.ان الدعم والمساندة الامريكية في السابق والتي لاتزال للكرد ، ليس من أجل تحقيق الكرد مبتغاهم بتحقيق الاستقلال بل لادامة المشكلة وخلق توترات وتصعيد بين حين وآخر وفي النهاية يتخلى (العم سام) عن الكرد أمام الأخطار . في الحقيقة السياسة الأمريكية بخصوص الكرد كانت “غير أخلاقية ” بامتياز ، كما يصفها تقرير لجنة (بايك) إلى الكونغرس الأمريكي عام 1975. حسب قول التقرير (لا ساعدنا الأكراد ولا تركناهم يحلون مشاكلهم مع الحكومة العراقية ).

صفة سياسية

وكما نشاهد هذه الايام التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى . إن العلاقات الأمريكية الكردية ، ليست حديثة العهد ويتجاوز عمرها عشرات السنين،مع هذا لم تأخذ هذه العلاقة أي صفة سياسية رسمية حتى الآن . وقد حدثت النقلة النوعية في العلاقات مع أمريكا بعد سيطرة الكرد على إقليم كردستان في مطلع التسعينات من القرن الماضي ،وهذة العلاقة وهذا التعاون بين الطرفين أثمرا عن بعض المكتسبات القومية من دون الاستقلال .

وليس غريباً أن ترفض أمريكا التعاون السياسي مع الكرد من أجل الاستقلال ، في الوقت الذي تتعاون فيه مع كردستان عسكرياً ، ومن ثم تقف موقفاً سلبياً من مشروع الاستفتاء، وهذا أمر مفهوم تماماً لدى كل المتابعين إلا عند بعض الساسة الكرد . لأن الأمريكان يدركون جيداً ان لا حل للقضية الكردية في العراق من دون التوصل مع الاطراف الاقليمية والدولية لحل القضية الكردية في المنطقة ، وهذا غير ممكن في ظل معارضة الجميع كما هو الحال عليه الآن ، والرؤية المشتركة للجميع حول مشروع الاستقلال عن العراق ، هي.. وجود نظام ديمقراطي فيدرالي لامركزي يضمن حقوق الجميع .

يتضح مما ورد أنفاً، بأن أمريكا أرادت باستمرار استخدام الكرد ، مجرد قوة لمحاربة وتنفيذ مآربهم في المنطقة وفي النهاية تركهم لمصيرهم. لا أظن إن القيادة الكردية تجهل هذه الحقائق. وعليها يجب مصارحة الشعب بحقيقة الموقف الأمريكي والغربي من قضية الاستقلال ، او ان عليها الاستعداد لأي سيناريو جديد تشهده المنطقة ضد الكرد. وإن غياب رؤية واضحة لكردستان ما بعد الاستقلال ، قد يؤدي إلى مشكلات أخرى كما أن الاستقلال لا يعني بالضرورة حل لكل مشاكل الشعب الكردي.