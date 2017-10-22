التعامل غير المشروع بالأسلحة وخطورته على الأمن العام – عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي

السلاح في اللغة العربية : اسم جامع لآلة الحرب في البر والبحر والجو وجمعها اسلحة مجمع اللغة العربية – المعجم الوسيط – الجزء الاول – صفحة 444 .

ومن اهم تصنيفات الاسلحة في قوانين الدول …. ان الاسلحة تنقسم الى :-

اسلحة اثارية .

اسلحة جارحة .

اسلحة نارية .

اسلحة حربية المادة الاولى من قانون الاسلحة العراقي رقم 13 لسنة 1992

وتنقسم الاسلحة الحربية بدورها الى :-

اسلحة تقليدية .

اسلحة تدمير شامل كالاسلحة النووية والاسلحة الكيمياوية .

وبفعل ما حل بالبشرية من دمار نتيجة استخدام الاسلحة اثناء الحرب العالمية الاولى بين الدول المتحاربة …. توصل المجتمع الدولي في عهد عصبة الامم الى اصدار اتفاقية دولية في عام 1925 باسم الاتفاقية الدولية لمراقبة المتاجرة بالاسلحة والاعتدة والادوات الحربية … ، انضم العراق لهذه الاتفاقية بالقانون رقم 57 لسنة 1932 المعدل . وبعد الحرب العالمية الثانية تصاعد اهتمام المجتمع الدولي بابرام مجموعة اتفاقيات اممية من اجل تنظيم الاتجار بالاسلحة الحربية … منها :-

معاهدة خطر تجارب الاسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء ، ابـــرمت عام 1963 .

معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية ، ابرمت عام 1968 صادق العراق على هذه الاتفاقية بالقانون رقم 138 لسنة 1969 .

معاهدة حظر صنع الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة التدمير الشامل على قاع البحر والمحيطات وفي باطن ارضها معاهدة قاع البحر ابرمت عام 1972 .

اتفاقية حظر او تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائية الاثر … ابرمت عام 1981 الامم المتحدة – نزع السلاح – صحيفة الوقائع – عدد رقم 42 .

ولغرض ضمان تنفيذ تلك الاتفاقيات انشأت عدد من المؤسسات الدولية باطار هيئة الامم المتحدة وهي :-

لجنة نزع السلاح انشأت عام 1978 .

ادارة شؤون نزع السلاح – مقرها في نيويورك ولها فرع في جنيف .

معهد الامم المتحدة للبحوث الخاصة بنزع السلاح انشأ عام 1980 .

المجلس الاستشاري للدراسات الخاصة بنزع السلاح أنشأ عام 1978 .

الوكالة الدولية للطاقة الذرية اصبحت في عام 1957 جزء من منظومة الامم المتحدة ، وهي مسؤولة عن الانشطة الدولية الخاصة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية .

واستناداً لتقارير دولية كشفت في تسعينات القرن الماضي عن وقوع جرائم اسلحة بالغة الخطورة تتعلق بسرقة المواد النووية وترويج اسلحة حربية محظورة او المتاجرة بمواد نووية في السوق السوداء لتجارة الاسلحة ، مما ادى الى عقد مؤتمر دولي خلال يومي 1 و 2 / اذار / 2005 على مستوى الشرطة الجنائية الدولية الانتربول لبحث موضوع الارهاب البايولوجي.

جريدة الدستور – بغداد – صفحة 2 – الانتربول تنظيم اول مؤتمر بشأن الارهاب البايولوجي – العدد الصادر يوم 1 / 3 / 2005 .

كما استقر رأي المجتمع الدولي على ان يعد من الجرائم المنظمة المشمولة باحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الصادرة عام 2000 كل من جرائم سرقة المواد النووية واساءة استعمالها او التهديد باساءة استعمالها …. والاتجار غير المشروع بالاسلحة والمواد او الاجهزة المتفــــــجرة وسرقتها .

جرائم منظمة

كوركيس يوسف داود – الجريمة المنظمة – رسالة دكتوراه – جامعة بغداد – كلية القانون – 1999 – ملحق رقم 1 . اما عن الاهتمام العالمي بموضوع الاسلحة النارية فقد بدأ في اجتماع الشرطة الجنائية الدولية في طهران خلال الفترة من 1 -8 / 10 / 1968 حيث جرت مناقشات موسعة عن تجارة وحيازة وحمل الاسلحة النارية . وصدر عن المؤتمر توصيات اهمها : ان تصدر الدول تشريعات فعالة من شأنها ان يخضع استيراد او تصدير وتجارة وشراء وحيازة الاسلحة النارية وذخيرتها ما يمكن استخدامه من قبل الاشرار الى رقابة السلطات الحكومية …. وعدم منح اجازة حيازة او حمل السلاح للمواطنين او الاجانب الا بعد التأكد من حسن سلوكهم وعدم وجود سوابق اجرامية عندهم . جامعة الدول العربية – المكتب العربي للشرطة الجنائية – دمشق – الابحاث والمواضيع التي طرحت على بساط البحث من مؤتمر الانتربول الذي عقد في طــــهران في 1 / 10 / 1968 .

اهتمام دولي

واستمر الاهتمام الدولي بموضوع تداول الاسلحة النارية ، حيث طرح اثناء الدورة الخامسة للجنة الامم المتحدة لمنع الجريمة المنعقد في فيينا من 21 – 31 / 5 / 1996 ان استخدام الاسلحة النارية عامل جوهري في كثير من الانشطة الاجرامية ، وان تنامي الاتجار غير المشروع بالاسلحة النارية يدعو للقلق . محسن عبد الحميد احمد – تقرير عن الدورة الخامسة للجنة الامم المتحدة لمنع الجريمة – المجلة العربية للدراسات الامنية والتدريب – الرياض – المجلد 11 العدد 21 / 1996 . وكان المشرع العراقي ، ومنذ تأسيس الدولة العراقية ، واعياً بخطورة التعامل غير المشروع بالاسلحة وعموم المواد القابلة للانفجار ….

والتشريعات العراقية النافذة حالياً بخصوص التعامل بالاسلحة هي :-

قانون المواد القابلة للانفجار رقم 20 لسنة 1957 الذي عرف المواد القابلة للانفجار بانها اية مواد تحتوي في تركيبها على مواد كيمياوية من شأنها احداث الحريق او الهدم او الاتلاف بأية كيفية كانت لاغراض الاعتداء على الارواح والممتلكات والارهاب والاخلال بالامن سواء كانت تلك المواد مستوردة او مصنوعة محلياً . وتعتبر في حكم المواد ، الاجهزة التي تستخدم في صنعها او تفجيرها .

قانون الاسلحة رقم 13 لسنة 1992 الذي اجاز للمحاكم ان تعـــــاقب بالاعدام عن جرائم:-

تهريب الاسلحة الحربية او التعامل غير المشروع بها .

تهريب الاسلحة النارية او التعامل غير المشروع بها . • الاحكام ذات الصلة بالمتفجرات والمفرقعات في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الجرائم ذات الخطر العام المواد 342 – 348 .

قانون منع استعمال وانتشار الاسلحة الكاتمة للصوت رقم 38 لسنة 2016 .

اوامر سلطة الائتلاف المنحلة وهي :-

امر رقم 3 لسنة 2003 المعدل بـ

الامر رقم 100

مذكرة رقم 3 لسنة 2003 .

تشريعات تكميلية اخرى … اهمها

تعليمات وزارة الداخلية رقم 1 لسنة 1961 بشأن ضوابط نقل المواد القابلة للانفجار .

تعليمات وزارة الداخلية الصادرة بموجب قانون الاسلحة ومنها تعليمات رقم 8 لسنة 2000 التي نظمت عمل محلات بيع او تصليح الاسلحة النارية وعتادها والاسلحة الجارحة .

تعليمات وزارة الصحة رقم 8 لسنة 1999 بشأن ضوابط اللياقة الصحية لمنح اجازة حمل وحيازة السلاح الناري .

ويمكن ايضاً ايضاح خطورة التعامل غير المشروع بالاسلحة على الامن العام بما يلي :-

اولاً // تعريض حياة المواطنين عموماً ومنهم رجال الجيش وقوى الامن الداخلي الى مخاطر القتل او الاصابات المسببة للعوق او العاهات .

ثانياً // تعريض الممتلكات العامة او الخاصة للاضرار الجسيمة من جراء الاستخدام غير المشروع للاسلحة الحربية او النارية المهربة وكذلك المتفجرات والمفرقعات الحارقة . ثالثاً // زعزعة امن الدولة الخارجي من خلال تعاون مهربي الاسلحة والمتفجرات مع العدو في مواجهة القوات المسلحة الوطنية .

رابعاً // زعزعة امن الدولة الداخلي في حالة الاضطرابات والتظاهرات والاعتصامات غير المشروعة في مواجهة الاجهزة الامنية المسؤولة عن ضغط النظام العام ومكافحة الاجرام . خامساً // استنزاف الاقتصاد الوطني بتحويل العملة العراقية الى عمله اجنبية وتهريبها لخارج العراق لشراء اسلحة ممنوعة .

سادساً // انتشار عمليات التعامل غير المشروع للاسلحة في المنازعات المحلية يعرقل مشاريع التنمية ويقلل فرص تشجيع الاستثمارات الاجنبية لاعادة اعمار البلاد

سابعاً // عمليات تهريب الاسلحة غالباً ما تشجع على ارتكاب اخطر الجرائم ولاسيما الارهاب والسطو المسلح على البنوك وخطف الاشخاص وتخريب المنشآت الحيوية .

ثامناً // شيوع المتاجرة بالاسلحة الحربية والنارية وانتشار استخدامها بدون رخصة رسمية يعيق عمليات حفظ الامن وتوطيد الاستقرار كضرورات ملحة لتحقيق الامن الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في الدولة .

تاسعاً // التعامل غير المشروع بالاسلحة يشكل تهديد خطير لممارسة الحريات العامة والتمتع بالحقوق الانسانية .

عاشراً // اضعاف هيبة الحكومة وعرقلة مساعي توسيع الديمقراطية وتوطيد حكم القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية . وقبل حوالي عشرين سنة اقترحنا في دراسة منشورة ان تتم تطوير شعبة الاسلحة الموجودة في كل محافظة الى مديرية شرطة اختصاصية تتولى تنفيذ تشريعات الاسلحة النافذة … لان التطبيق السليم والتنفيذ الكفء لاحكام تلك التشريعات ضرورة وطنية وامنية ، واسهام في توطيد الامن العام والحد من مخاطر الاجرام وحماية لارواح المواطنين وتأمين سلامتهم .

عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي – مقترحات حول تنظيم تداول الاسلحة النارية – جريدة الثورة – صفحة 7 – العدد الصادر بتاريخ 30 / 10 /1997 .

وفي دراسة اخرى نشرت عام 2006 اقترحنا استحداث مديرية عامة تتبع لوزارة الداخلية تختص بشؤون مكافحة جرائم الاسلحة والمتفجرات وتطبيق التشريعات العراقية النافذة التي وجدت لمنع وقمع تلك الجرائم . عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي – اتجاهات التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالاسلحة – جريدة الزمان – صفحة 15 – العدد الصادر يوم 22 / اذار /2006.

{ لواء متقاعد