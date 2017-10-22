وجب الإعلان عما يدور بالغرف المغلقة – قاسم حمزة

اصبحت الضرورة الان الا تطول مرحلة الدبلوماسية والتي نجحت في انضاج حق العراق باتخاذ القرارات وبها حظيت بدعم دولي كبير ومجلس الامن وهذا يجعلنا ان نشرع باتخاذ خطوات للسيطره على كافة المناطق التي اغتصبها الكرد بعد 2003 وهو حق دستوري لا اشكال فيه وسوف يدعم الشعب قرارات كهذه اضافة للدعم اللامحدود لدول الجوار وزاد مبرر الحل العسكري هو رفض العصاة تنفيذ المطالب الشرعية للعراق وكذلك رفضهم الوقح لكل المناشدات والمطالب للامم المتحده ودول العالم كافة باستثناء اسرائيل كفى صبرا ونبتعد عن مواقف العواطف لان من يغتصب ويرفض حقك ويتحداك وجب عليه ان ينتظر الثمن القاسي غدا وليس بعده لان الوطن اغلى من كل شيء وليقبر من يقف بوجه الرجال الذين يدافعون عن وحدة ارضهم ولكن هناك تساؤل مهم جدا في جانب مفاوضات السلطة مع وفد الكرد قبل يوم من اعلان تمردهم الاول لماذا لم يصدر بيان توضيحي ومفصل عن ما دار وعن مطاليب الكرد وموقف الحكومة من ذلك ليكون الشعب على دراية بقضية مصير وطن.

ولكي يكون داعما وعوننا للحكومة ومؤيدا لما تقرر والثاني وهوتناقلت الانباء والمصادر من داخل المنطقة الخضراء بان وفد الحكومة المفاوض هم (فقط من التحالف الوطني) ولم يشارك اي شخص من الكتل السياسية والاحزاب والمكونات المشاركة اسما بالعملية السياسية وبقاعات مغلقه وبعيدا عن الاعلام بما فيه الحكومي وهذا ما يجعل الشك واردا في ان هناك تفاهما مخفيا او صفقة وسيرسخ ذلك الايام المقبلة اذا لم يتخذ اجراء امني حازم بصدد المنافذ الحدودية والمناطق التي سميت بدستور الاحتلال وازلامه المتنازع عليها انها قضية وجود او ضياع لوطن الحضارا ت والامجاد وتوجب الحذر من مشاريع يتاجر بها البعض من ساسة الزمن الاسود كورقة تنفعهم مستقبلا عندما ياتي الطوفان وتقرر محكمة الشعب وسوف تكون مقترحات مشاريع ملغومة بشأن الاستفتاء كـ ( تاجيل او تجميد ) والقبول بمثل هذه العبارات خيانة واضحة وتاكيد ان هناك اتفاقات سرية قد تم التوقيع عليها بين المتفاوضين انها فرصة العمر لكم يا سلطة العراق الان لتصححوا وتعيدوا ما دمر وضاع بسبب سياستكم الفاشلة والتابعة لاوامر المحتلين والغزاة وحكومات الدول الدينية الطائفية المذهبية.