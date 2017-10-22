آفة تقتل العراقيين بهدوء – خالد الخزرجي

على ما يبدو أن لعنة ألسماء على ألعراقيين لم تنته منذ أن فتحت أبواب ألشر في أيلول 1980 حرب ألخليج ألاولى وألى يومنا هذا ألكل يحصد بشعب ألعراق ألكل يريد أن يأخذ حصته من شعب لم يعرف ألاستقرار وألسعادة منذ37 عاما ؟؟…

دول ألجوار تسببوا بحصد مئات ألالاف من خيرة شبابنا وبعض ألأخوة ألعرب فتحوا أبوابهم لقوى ألشر والموت وألتدمير لتحتل أراضينا وتهلك ألحرث وألنسل وتزرع بذور ألتفرقة وألتمزق وألفساد في كل ربوع بلادنا ومازالوا، وبعض من محترفي لصوص جامعة علي بابا جلبتهم أمريكا معها لتجعل من ثرواتنا بقرة حلوب لها … أنهم كنار جهنم تقول لها هل أمتلأت تقول هل من مزيد..

وتستمر لعنة ألسماء تفتك بهذا ألشعب ألمستسلم للموت وألذل … حتى ظهر قاتل مرعب يحصد أرواحنا وأموالنا بهدوء وينشر ألرعب بيننا بعد أن أطمأن على أن من يوقف شره منشغل ((بمصالحه ألشخصية )) دون أي مراعاة لأرواح ألمواطنيين وخصوصا ألفقراء منهم ..؟؟

أنه مرض ألسرطان أيها ألاخوة قاتل يزحف ألينا كألسلحفاة خبيث يختبئ بين خلايا جسم ألانسان لا يظهر ألابعد أن يعرف أن من أصيب به قد قطع تذكرة ألسفر ألى أحد ألقبور ..؟؟ ب

ل أنه يتأخر بحصد أرواح ألناس من أجل أستنزاف أموالهم وتحويلها ألى جيوب بعض ألجزارين من ألاطباء وألصيادلة ؟؟

وأنتعشت حركة ألطيران بين ألعراق وألهند ليس لأغراض ألسياحة بل لأغراض ألعلاج في مستشفياتها ألتي تمتلك أجهزة حديثة جدا تكشف مواقع ألمرض وتأثيره ثم تبدأ بقتله وأزالته .. هذه ألاجهزة كان من ألممكن أن يمتلكها ألعراق لولا طلاب علي بابا ألمنشغلين بحصد ثروات ألشعب وخيراتهم ..؟؟؟

لقد أستطاع هذا ألمرض ألخبيث أن يُطفىء نور بيتنا عندما غَيب روح أمي عنا .. رحمها ألله .. ثم جاء على زوجة شقيقي ألتي مازالت تصارعه بخبرات هندية وعلاجات باهظة ألثمن … ثم أستطاع أن يقضي على أخيها وهو في ألعقد ألخامس من عمره ..؟؟ وترنح جارنا أمام خبث هذا ألمرض ألذي يتسلل ألى اجسادنا دون أن نشعر به ولم يجد جدوى من علاجه في ألعراق فكما هو حال ألاخرين توكل على ألله ليجد له مقعد في أحد مستشفيات ألهند ومازال يصارع هذا ألخبيث ..؟؟

بألعلاج وألدعاء من ألله بألشفاء … ليس هذا فحسب .. بل كان جاري ألذي يسكن بجواري هدفا جديدا لهذا ألقاتل ألذي عجز أطباء بغداد علاجه وقرر أن يحزم حقائبه ويتوجه ألى بلاد من يعبدون ألله ..وألشمس ..وألبقر ..والقردة ..وألفئران وغيرها .. ألى بلاد غالبية شعبه من ألفقراء ..ولكن لاتجد بين هؤلاء ألفقراء ألذين يعدون بألملايين من أصيب بهذا ألمرض ألا قلة قليلة لا تستحق ذكرها ..

وألسبب في ذلك أن من يحكم هذه ألبلاد حريصون على حماية شعبهم من ألاوبئة وألامراض ويضعون في أهتمامهم رعاية ألمواطن وحقوقه وخدماته ((كما هو حالنا في ألعراق))؟؟؟

ولم يكتف هذا أللعين حتى أتى على شقيقة زوجتي وأخيها في صراع مميت أنتصر على شقيقتها .. ولم ينتصر عليها ألذي ما زالت تتناول الادوية ألكيميائية من أجل ألعيش في بلد تنتشر فيه ألامراض والقتل وألعصابات ألارهابية وتردي ألخدمات وحقوق ألانسان ..بل تنتشر فيه كل عام شعائر دينية مبالغ فيها ..

تنفق عليها ألدولة مئات ألملايين وقد تصل ألى ألمليارات كل عام ..وهنا أسأل من يتحمل مسؤولية أدارة ألدولة …

ماذا لو أنفقت هذه ألمليارات لشراء أجهزة حديثة لكشف ومعالجة مرض ألسرطان ألذي أنتشر في ألعراق بشكل غير مسبوق .. لأحياء أرواح ألناس بدلا من قيام ألمرضى بأنفاق عشرات ألمليارات للسفر ألى ألهند وغيرها طلبا للعلاج … ؟؟؟

هذا نداء أوجهه بأسم أبناء شعبنا وبأسم كل مريض يصارع ألموت .. أوجهه لمن بقي من رجال الحكومه في قلبه رحمه ووطنيه على شعب العراق.. وأستعين بكلمات ألله سبحانه ..

(من قتل نفسا بغير نفس او فساد في ألارض فكأنما قتل ألناس جميعا.. ومن أحياها فأنما أحيا ألناس جميعا)