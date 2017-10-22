عقدة صدام – شامل حمد الله

يخفي قادة الاحزاب طموحاتهم الشخصية برئاسة العراق التنفيذية لا البروتوكولية، ويكثرون للتغطية على الطمع ببيانات استنكار وتخوين و حرف انظار العامة عن حلم الحلول محل صدام حسين!

في مثل هذه الايام من العام 2002 كنت ضمن الكادر الذي يتابع الاستعدادات الاعلامية التي سترافق عملية تغيير النظام الذي حكم العراق وانتهى مع اختفاء ثم محاكمة صدام، غير ان التجارب اثبتت لي ولغيري ان عقلية التسلط تسبب تنكرا لحقوق الاخرين.

كان المتعارف عليه ان السنة يحكمون والشيعة محكومون والكرد ليسوا جزءا من الامة العربية في العراق، و ليسوا مواطنين من الدرجة الاولى بحسب مفهوم التعامل الذي تقر به المعارضة وتنكره اجهزة البعث، وادلة ذلك يعرفها كل من قلب ولو صفحة من الماضي القريب.

نحن نرجو ان يتماثل الاخر للشفاء من عقدة صدام، وان يفرح بصورته وهو انيق الملبس وتحته عنوان رسمي” الدكتور او السيد فلان رئيس اي شيء” لكن الرئيس او الرئيس الطامح للرئاسة الا يعي ان الكرد اشتركوا في المعارضة وهم ليسوا عربا ولا محكومون بما على العرب التقيد به؟

ربما يكون الرد هو الدستور، لكن هل تقيد المحتج بالدستور انه طبقه بروحه المكتوب بها ام فسره وانتقى ما يلائم هواه؟

ازدواج الجنسية و السادة الرؤساء من اهل الازدواج

استقلال الانتماء الحزبي، وهم اعضاء بمكاتب سياسية

الحياد المذهبي، واضح كيف يعبرون عن انتمائهم.

الاستحواذ على القرار ايضا واضح ووصل الى تكسير عظام مع الشريك والالتواء على السيادة بطلب التعاون الاقليمي لكسر شعب بحجة فرض قانون.

سيدي يا محرك القوات والاعلام و الاموال، ثمة ثوابت اخلاقية جرى نسفها في عملك وانت لا تريد ان تفهم على الاقل ان حروف كتابة الاخر ليست حروفك كتابتك وان فيه اختلافا عنك وانك موظف بدرجة ادارية عليا ولست قائدا فتلك عقدة صدام.

الكرد كانوا في المعارضة لانهم امة غير امتك التي عدت واخذت جنسيتها لتكون مسؤولا.