قانون التقاعد المدني – علي محمد الجيزاني

لانه غير موحد . شرع قانون التقاعد المدني بالعراق ،في الحكومات السابقة ، قانون جديد ، وقانون قديم . ومن المعيب يصدر بالعراق هكذا قانون يفرق بين العراقيين . ونحن العراقيون معروفون من زمن حمورابي الذي وضع القوانين العادلة في زمانه واغلب الدول تشهد بذلك ، وعندما نكتب كان صدام دكتاتورا وابو الحروب ، لكن ماكان في القوانين التى تصدر للمواطنيين في زمانه مجزءات ، ولا فيه قديم وجديد . اول مرة بالتاريخ في زمن هذه الحكومات التى سرقت الميزانيات وصفرتها . وسلمتها الى الرئيس العبادي الفقير . والمحكوم من نفس السياسيين السراق ومن نفس المكاتب الاستشارية القديمة التى هي صاحبة القرارات الهزيلة والغير منصفة ، ولم يتحرر العبادي ويقدم تشكيلة جديدة من الخبراء تنظر بالقوانين وتراعي مصالح العراقين سؤال ،، واحدا صدام . ألغى قانون العمال . وأصدر امرا لكل العاملين بالدولة العراقية ينظمون الى نظام قانون تقاعد الموظفين . لكن كل حسب شهادته ودرجة وظيفته بالدولة العراقية .وكان القانون واحد يسري على جميع الموظفين بالعراق . ما عدا قانون العسكري .انتم الان ،أصدرتم عشرة قوانين قسم بالخفاء وقسم علانية . وهذه القوانين كيفية ومنهم بلا خدمات بالدولة العراقية . وهذه ليس لدينا ملاحظات عنها ،لان العراقيين الاكثرية هم جياع في زمن صدام لكن انصفوا ، بين الموظفين الحقيقيين بالدولة العراقية .

حسب اضابيرهم الموجودة بالتقاعد ، لابد من اختيار مستشارين اصحاب خلق ان يوحدوا قانون التقاعد المدني وتلغى الفوارق . وان يكون قانون التقاعد المدني الموحد وليس الحالي الذي يفرق بين العراقيين ،، على سبيل المثال ،القانون الحالي رجل عندة خدمة . ستة وعشرون عام فما فوق .وأحيل الى التقاعد في زمن صدام الجلاد ، الان يتقاضى أربعمائة الف دينار، ويستقطع منه ثلاثون الف دينار .للحشد الشعبي .. ورجل اخر أحيل على التقاعد في زمن هذه الحكومة ،يتقاضى راتباً ثمانمائة الف دينار . هذا نموذج بلا شهادة طبعاً ، اذن هذه العدالة الزائفة بين العراقيين المتقاعدين . قدموا القرار الى رئيس الوزراء السابق للتوقيع وأصبح الامر نافذا منذ اكثر من أربع سنوات ، لماذا هذه التفرقة هم عراقيون .يعيشون في هذا البلد ، الذي لم يهدا من المجازر والمشاحنات والفتن؟ ،ذكر ان نفعت الذكرى