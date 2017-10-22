أحداث كردستان تهيمن على الأجواء وسط دعوات التهدئة والإفادة من الأخطاء

المجلس الأعلى يحتفل بذكراه 36 بغياب أسرة الحكيم

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

أقام المجلس الأعلى الإسلامي في بغداد أمس احتفالاً موسعاً لمناسبة الذكرى السنوية السادسة والثلاثين لتأسيسه حضره رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وكبار الشخصيات السياسية والنخب، فيما ركز المتحدثون خلال الإحتفالية على الأزمة التي تواجهها البلاد في هذه المرحلة جراء استفتاء اقليم كردستان على الانفصال عن العراق.

ودعا معصوم في كلمته الى وضع حلول عاجلة ومقنعة لتجاوز الأزمة ووقف التهديدات العسكرية والاعتداءات.وقال (لا بد أن اشدد بهذه المناسبة على الأهمية المطلقة للحوار لدرء مخاطر التفرقة والتشظي والاحتراب ولاسيما في هذه المرحلة الاستثنائية الخطورة، والمقترنة باندلاع خلافات عميقة وأبرزها الأزمة الناتجة عن استفتاء الشهر الماضي في إقليم كردستان).

شهيد المحراب

مضيفًا (لقد حرص الرئيس الراحل مام جلال دائما على استذكار مقولة شهيد المحراب الشهيرة – نعم للاختلاف وكلا للخلاف – عادا أنها تقتضي من جميع الأطراف التصارح كأساس للتصالح، والاتفاق الثابت على الالتزام بالدستور كمرجعية جامعة وحامية للتفاهمات والاتفاقات والمبادرات، كما أنها ضامنة للقدرة على بناء وطن للجميع بدون تمييز). ورأى ان(الاستمرار في الحوار بين الأطراف المختلفة وتكثيفَه والحرص على الوصول إلى تفاهمات حقيقية على اساس الالتزام التام بالدستور، تهدف الى حماية حقوق الجميع دون استثناء واحترامهم كشركاء متساوين في الوطن وفي بناء المستقبل لا الى تحجيمهم أو تركيعهم بأي شكل كان، هو الضمان الفعلي الوحيد للتوصل الى حلول ملموسة وعاجلة تكفل تجاوز هذه الازمة).

لافتاً إلى أن (هذا التوجه يستوجب الشروع فورا بوضع حلول عاجلة وعادلة ومقنعة للجميع تهدف الى تجاوز الازمة الراهنة في المناطق المتنازع عليها لاسيما وقف التهديدات العسكرية وحفظ حياة المدنيين وإيقاف التجاوزات والاعتداءات وطمأنة المواطنين بالحرص على حمايتهم ورعايتهم على وجه المساواة مع العراقيين كافة من دون أدنى انتقاص من حقوقهم الدستورية وكرامتهم).

وشدد معصوم على ضرورة (منح الحوار كل فرصة وطاقة من أجل تفاهم عميق يؤدي إلى ضمن ازدهار وانتصار العراق ووحدته وسيادته). بدوره، دعا رئيس المجلس الاعلى همام حمودي الى اصلاح العملية السياسية وطالب الحكومة الاتحادية بالالتزام بخريطة الطريق التي اشارت اليها المرجعية الدينية. وقال في كلمته (اننا نحتاج الهمة نفسها التي حققنا بها الانتصارات في جهادنا الأصغر بل وأكثر الى الشجاعة والحكمة والحضور والتعاون لنقف وقفة مسؤولة للتصحيح والإصلاح، سواء لتصحيح نظامنا السياسي واصلاح العملية السياسية، أو لتصحيح واصلاح أوضاعنا الخاصة كأحزاب وقوى ومؤسسات سواء في الاهداف او السياسات أو الخطاب). مضيفًا أن (المجلس يحرص على التذكير والتأكيد على امور نعتقد أنها مهمة في هذه المرحلة بينها ضرورة الالتزام بالمواعيد الانتخابية المحلية والبرلمانية المقررة في مواقيتها, والإسراع بتأمين كل ما يتطلبه هذا الاستحقاق الدستوري من أسباب قانونية وفنية ولوجستية كفيلة بتحقيق إرادة الناخب العراقي ومن يمثلة بشفافية ونزاهة من دون مصادرة لحقه في الاختيار)، مشددا على ضرورة (توفير سبل رجوع النازحين الى أماكنهم وتوفير وسائل للعيش الكريم لهم من خلال تحقيق الدعم الدولي لأعمارالمناطق المتضررة).

ودعا حمودي الحكومة الى (الالتزام بخريطة الطريق التي أشارت لها المرجعية العليا، وحل الخلافات عبر الحوار بين الحكومة لاتحادية والإقليم، وأن تكون المحكمة الاتحادية هي الفصل في المنازعات، فضلا عن الالتزام بقرارات مجلس النواب بهذا الصدد).

انفتاح خارجي

مشيراً الى ان (أي انفتاح خارجي على دول الجوار والاقليم يجب ان يكون قائماً على أسس احترام السيادة العراقية والشعب العراقي بكل طوائفه وانتماءاته، وتبادل المصالح المشتركة معها، وتنسيق المواقف السياسية والتعاون الأمني والاقتصادي والثقافي، في الوقت نفسه الذي يرفض وضع يده بكل يد تلطخت بدماء العراقيين، وتتآمر على أمن وسيادة العراق). وهذا هو الاحتفال الاول للمجلس الاعلى بذكرى تأسيسه بغياب رئيسه السابق عمار الحكيم الذي انشق عن المجلس ليؤسس تيار الحكمة بعد خلافات عميقة بين الجانبين. من جهته، اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ضرورة بذل الجهود اللازمة للبدء بالحوار والتفاهم من اجل حل الازمة الراهنة.

وقال في كلمته بالمناسبة إن (العراق يمر بظرف تاريخي ومفصل حرج يتطلب من النخبة السياسية جهدا من الحوار والتفاهم)، مضيفاً أن (العراقيين استطاعوا اليوم أن يؤسسوا لثقافة الوحدة من خلال شجاعتهم في الحسم وتفكيك الملفات المفخخة).

ودعا نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي الى مزيد من المراجعة لجميع الخطوات التي اتخذتها القوى السياسية العراقية، مشيراً الى ان السعي للإنفصال تحول الى حركة تصحيحية للمسار. وقال خلال كلمته في الاحتفالية نفسها (نحتاج الى مزيد من المراجعة لجميع الخطوات التي اتخذناها، فإن هناك اعداء مازالوا يتربصون بنا وعلينا قراءة الاحداث بعمق)، مضيفاً (ونحن في نهاية الانتصار على الارهاب برزت لنا ازمة الاستفتاء، حيث ارادها البعض انفصالاً ولكنها تحولت الى حركة تصحيحية للمسار). ومضى قائلاً (لقد خرج البعض عن نطاق الدستور ولا اريد تسميته)، مؤكدا (ضرورة الوقوف سوية تحت مظلة وسقف الوطن الواحد الموحد وترك المسار الخاطئ بالتعامل والتوجه نحو الصحيح).

رفض استفتاء

ووصف الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري استفتاء كردستان بالفتنة .وقال في كلمته (مع شديد الأسف حصل الاستفتاء وكان فتنه لتقسيم العراق، ولم يكن لدينا سوى اختيار الطريق الأصح لبسط الأمن)، مضيفاً (نحن نرفض سياسية الأمر الواقع من أي طرف، ومستعدون للحوار تحت سقف الدستور على أن يكون القضاء هو الفيصل). وشدد على القول أن (الكرد أهلنا وعلينا الحفاظ على عوائلهم كالحفاظ على عوائلنا).

ونفى حصول(أية انتهاكات في كركوك)، وقال ان (ما نشر في بعض الفضائيات المأجورة أكاذيب)، وتابع (استطعنا أن نبسط الأمن في جميع المناطق التي دخلناها، وكانت هناك أوامر وتأكيدات بعدم الاصطدام).