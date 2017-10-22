بدء توزيع بطاقات الناخب الألكترونية ونائب لـ (الزمان): لجنة الخبراء تلتف على آلية إختيار أعضاء المفوضية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اتهم النائب محمد اللكاش لجنة الخبراء المكلفة باختيار اعضاء للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالالتفاف على الية الاختيار لمصالح بعض الكتل التي تسعى الى تمرير قائمة واحدة من القوائم الاربع التي حددت, مشيرا الى ان البرلمان قرر تنسيب القضاة للاشراف على مراكز الاقتراع.

وقال اللكاش في تصريح امس ان (لجنة الخبراء التفت على الية اختيار اعضاء للمفوضية من خلال تحديد اربع قوائم لاسماء المرشحين حيث كان الاجدر عرض جميع الاسماء على التصويت).

واضاف ان (هناك كتل سياسية تحاول تمرير قائمة اسماء دون غيرها).

وتابع اللكاش ان (البرلمان صوت برئاسة سليم الجبوري على تنسيب القضاة للاشراف على مراكز الاقتراع في عملية التصويت والعد والفرز لضمان نزاهة سير العملية الانتخابية).

لافتا الى (رفض الموافقة على قرار يتضمن اضافة ثلاثة مفوضين تركماني ومسيحي وايزيدي لمجلس المفوضية ولايحق لهم التصويت) مؤكدا (انجاز التعديل الاول لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013).

مشيرا الى انه (تقرر عقد الجلسة غد الاثنين).

بدوره اكد الجبوري الاتفاق على توزيع المتقدمين على اربع قوائم يتم عرضها على البرلمان لاختيار الجيد .

واشار خلال الجلسة الى (تاجيل النظر بقوائم المرشحين لعضوية مفوضية الانتخابات لحين الانتهاء من مناقشة بعض المفاصل المتعلقة بها والعمل على انضاجها من اجل الاسراع بالتصويت على القائمة الاصلح وفي حال الانتهاء من النقاش سيتم الدعوة الى جلسة بهذا الشان).

براءة اختراع

ووصف النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي القوائم الاربع التي قدمت لمرشحي المفوضية بانها براءة اختراع جديدة للاحزاب .

وقال الصيادي في تصريح امس ان (هيئة رئاسة البرلمان والكتل السياسية تعمدتا تعطيل الدور التشريعي لمجلس النواب من اجل فرض الارادة التي يراد لها ان تهيمن في قضيـة اختيار مجلس المفوضية).

لافتا الى ان (هناك مؤامرة كبيرة تحاك على الناخب والالية التي يراد تمريرها من قبل المفوضية المستغلة من بعض الاشخاص).

واكــــــــد الصيادي ان (الكتل الكبيرة جاءت بقـــــــائمة بائسة فيها 4-5 مبشرين بمقاعدهم في المفوضية وهذه براءة اختراع جديــــــدة للاحزاب) على حد تعبيره.

وانتقد عضو الائتلاف ذاته كامل الزيدي ما وصفه بـالحضور القلق لجلسات مجلس النواب.

وقال الزيدي في تصريح امس (المعترضين على مرشحي المفوضية بدأوا يستغلون الوضع الضعيف والهش للبرلمان بعد أن أصبح الحضور للجلسات قلقا لا يتعدى 170 أو 180 نائبا ويمكن كسره بكل سهولة).

موضحا أن (هناك كتلا أعلنت أنها لا تريد الانتخابات بسبب أوضاعها وكتلا أخرى تعلن دعمها للانتخابات وفي الكواليس تسعى لتعطيلها) على حد تعبيره.

ورأى النائب عن كتلة الحكمة النيابية حسن خلاطي الحاجة الى مجلس مفوضين جديد .

واشار خلاطي في تصريح امس الى ان (المفوضية الحالية ادت دوراً كبيراً ولها خبرة وحققت انجازا ولكن هناك حاجة الى مفوضين جدد ونتمنى ان لا نتجه الى خيار تمديد عمل المفوضية ).

وبشأن الازمة مع اقليم كردستان قال خلاطي انه (كانت هناك بالامس خارطة طريق من المرجعية الدينية للتعامل مع الازمة).

داعيا الى (الحوار والغاء نتائج الاستفتاء لحل الازمة ).

وتابع ان (الجبوري كان قد وجه دعوة للنواب الاكراد لممارسة دورهم).

من جهة اخرى بدأت المفوضية بتوزيع البطاقة الإلكترونية بين الناخبين في أربع محافظات داعية المواطنين إلى مراجعة مراكز التسجيل لغرض التسجيل البايومتري.

وقال رئيس الإدارة الانتخابية بالمفوضية محسن الموسوي في بيان امس إن (الحملة الإعلامية لتوزيع البطاقة الالكترونية للناخبين بدأت بمشاركة عدد من وسائل الاعلام و التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف المحمولة والموقع الرسمي للمفوضية).

مشيرا الى ان (هذه الحملة تسبق توزيع بطاقات الناخب الالكترونية التي وضعت لها المفوضية خطة متكاملة).

وتابع ان (توزيع البطاقات بدأ في محافظات الديوانية و كربلاء والنجف وبابل وستعقبها المحافظات الأخرى بحسب التوقيتات التي وضعتها المفوضية).