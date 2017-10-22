دعوة الأكاديميين إلى الحفاظ على الرصانة ورفض التأثير بالجامعات

التعليم يحدّد السبت المقبل آخر موعد للتقديم على الإستمارة الألكترونية

بغداد – داليا احمد

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت المقبل الموافق الثامن والعشرين من الشهر الحالي موعدا لانتهاء التقديم على الاستمارة الالكترونية بشأن الحالات المتعلقة بالقبول المركزي.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، حيدر العبودي، في بيان امس ان (المشمولين بالتقديم الالكتروني عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة هم الطلبة الذين لم يسبق لهم التقديم فضلا عن الطلبة الذين لم يظهر لهم قبول بسبب عدم كفاية الخيارات )، واضاف أن( التقديم متاح ايضا للطلبة الذين ظهر لهم قبول لم يذكروه ضمن الاختيارات المتقدمة وان الطلبة الذين معدلاتهم 75 بالمئة فما فوق وتم قبولهم في المعاهد فان التقديم الالكتروني سيكون مفتوحا أمامهم بحسب ما يؤهلهم إليه معدلاتهم). وكان الوزير عبد الرزاق العيسى اعلن في وقت سابق قبول 127 ألفا و474 طالبا وطالبة في الجامعات للسنة الدراسية 2017/2018.

وقال العيسى في بيان خلال مؤتمر صحفي إن (اجمالي عدد الطلبة المقبولين بلغ 127 ألفا و 474 طالبا وطالبة)، مشيرا الى (وجود زيادة تصل الى 8447 بالقياس الى قبول العام الماضي).

واضاف أن (الحدود الدنيا للمعدلات المقبولة في المجموعة الطبية انخفضت هذا العام الى 95.6 فيما بلغ عدد المقبولين في كليات الهندسة 8648 طالبا وطالبة فيما كان عدد المقبولين في كليات العلوم الصرفة 10527 طالبا وطالبة)، وأوضح العيسى أن (عدد الطلبة المقبولين في الجامعات التقنية بلغ 40659 طالبا وطالبة توزعوا بواقع 35947 في المعاهد و 4712 في الكليات).

تعديل ترشيح

وتابع أن (المقبولين الذين تتجاوز معدلاتهم 75 بالمئة فاعلى وظهر لهم قبول في احدى المعاهد فبإمكانهم تعديل الترشيح الى ما يؤهلهم معدلهم من خلال استمارة الكترونية في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة), داعيا (الطلبة الى المباشرة بمراجعة الكليات والمعاهد التي تم قبولهم). فيما دعت الوزارة الأكاديميين الى الحفاظ على مستوى الرصانة العلمية مشددة على رفض محاولات التدخل والتأثير على سلطة القرار العلمي في الجامعات.

وقال بيان امس انه (في سياق تشخيص متطلبات المسؤولية التي تفرضها خصوصية ملف التعليم في العراق، تدعو الوزارة شريحة الأكاديميين الى الحفاظ على مستوى الرصانة العلمية، وتجسيد ذلك تعبيرا ومواقف لا تسمح بالإخلال في أسس العملية التعليمية وأهدافها التي تصب في مصلحة المجتمع ومؤسسات الدولة). واضاف ان (الوزارة عبرت عن قلقها من مؤشرات التوظيف السلبي الذي يسعى اليه البعض لقضايا الطلبة في هذه المرحلة)، مؤكدا (الحفاظ على استقلال الجامعات ورؤيتها في معالجة الحالات الدراسية وتحقيق برامجها الأكاديمية التي شقت طريقها الى مساحات المشاركة العالمية).

وقفة ثابتة

واوضح البيان أن (مصلحة التعليم العالي في البلد تقتضي وقفة ثابتة من الوزارة والأكاديميين معا لإيصال رسالتهم الرافضة لكل محاولات التدخل والتأثير على سلطة القرار العلمي في الجامعات). واشار البيان الى ان (الوزارة اعلنت، الاربعاء 26 تموز الماضي عن اتفاقها مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة – ليونسكو- على الرصانة العلمية لخريجي الجامعات الأجنبية في التخصصات الطبية).