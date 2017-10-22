أمنية لم تتحقق – عبد المحسن عباس الوائلي

هذه الامنية لم تكن سهلة علي ربما يضحك البعض ويقول ما اسهلها ان سمع بها، صحيح انها سهلة بالكلام والحديث وحفظ الموروث والخشوع الكاذب والكلمات البراقة والمظهر الخارجي لكنني اريدها بمعناها الحقيقي وهذه الامنية هي امنية الايمان ففيها الامان وما احلى الامان في الدنيا فكيف اذ كان الايمان في الدنيا والاخرة انه هو الفوز العظيم.

فالطريق الى الايمان ليس طريقا مفروشا بالورود والرياحين.. ولا طريقا سهلة العبور، يسيرة الوصول، ان بلوغ الايمان عملية خاضعة لمران، ورياضة روحية.. ومعاناة.. ان السفر الى رحاب “الايمان” سفر مضن.. ورحلة شاقة، تكتنفها الاشواك.. وتنتصب امامها الحواجز.. ذلك ان الايمان الحقيقي الذي يتغلغل في النفس، ويتسرب في مساربها.. هذا الايمان.. سيبقى امنية من الامنيات الغالية، واملا من هذه الامال التي لاتقدر بثمن، فالايمان هي حالة نفسية وعقلية وفكرية وحسية معينة.. اذا اكتملت خيوطها على نحو ما!. وتناسقت اوراقها.. وتناغمت.. صدر منها الاعاجيب.. وتفجرت الينابيع. تسقى العطاش، وتروي الرياض، فالايمان كما اشرت.. هي حالة نفسية معينة يمكن بها ان يحقق الفرد لنفسه كثيرا من الامنيات.. وعن طريق هذا الايمان.. سجلت كثيرا من الانتصارات.. على مستوى الفرد والجماعة.. فالايمان بالله.. الايمان بأن شيئا خفيا في هذا الوجود.. يفرض علينا ارادته، ويسيرنا الايمان الحقيقي هذا وحده يقودنا الى شاطئ السلام والامان.

الايمان يصنع للانسان الامان.. ومن منا لايبحث عن الامان والسلام لنفسه والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز سورة القريش (لايلاف قريش.. ايلافهم رحلة الشتاء والصيف.. فليعبدوا رب هذا البيت.. الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف).

هذا الخوف هو الشبح الذي يقض مضاجع الانسان.. هذا الخوف هو الهاجس الذي يطارد حياة الانسان.. ويبعث فيها القلق والاضطراب الامان من الخوف يصنعه الايمان وحده، الامان من الخوف هو الامنية الخالدة لهذا الانسان منذ الخليقة وحتى يومنا هذا.. هذا الشبح الذي هو الخوف سيبقى عدو الانسان.. الى ابد الابدين.

وسيبقى الامان.. النعمة الخفية.. والكنز الدفين.. والسر الكبير الذي يحلم تحقيقه ولطالما حاولت البشرية.. بل حاولت العقول في بحثها عن انجع الوسائل، واعقل النظم وصولا الى تحقيق اكبر قدر من الامن والامان لهذا الانسان.

والحديث الشريف يقول:

نعمتان مجهولتان.. الصحة والامان.. اعود الى بداية الكلام.. واتحدث عن الايمان.. وانا اعتبره مصدر كل شيء في هذا الوجود.. اذ عندما يفقد الانسان “ايمانه”.. فقد فقد سلاحا يحميه، وخسر شيئا ثمينا، واضاع ملكا كبيرا.. ووقع في ضياع رهيب..

التاريخ عندما يحدثنا عن الانتصارات انما يحدثنا عن الايمان الذي صنع هذه الانتصارات وكان وراء كل نجاح وتقدم فالارادة وحدها تحقق للانسان مايريد..

فالارادة هنا.. هي الايمان.. الايمان يصنع الانسان.. ارادته.. ويبدد من اعماقه مخاوفه.. ويمده بسيل من القوة والمقدرة على مواجهة الصعاب.. والتصدي لكل عدوان بروح عالية بالايمان وحده حقق العرب انتصاراتهم وفتوحاتهم ونشروا حضارتهم.

وبالايمان وحده توصل العلماء الى اكتشاف كثير من الحقائق التي عادت بالخير والنفع على البشرية وبالايمان وحده يشيد الانسان قلعة حصينة.. لايمكن اختراقها او النفاذ اليها..

فاذا اردنا السعادة..

واذا اردنا الشجاعة..

واذا تمنينا القوة..

واذا اردنا الانتصار.. الانتصار على ذواتنا.. الانتصار على شرورنا، واعدائنا.. الانتصار على شيء..

وجدنا في (الايمان) ضالتنا.. وسبيلنا الى كل ذلك.

اللهم اسألك مزيد من الايمان..

لعلي ابلغ الامان الذي اريد..!!

والله من وراء القصد..