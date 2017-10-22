سفراء بالجملة – فائز جواد

استفحلت مؤخرا ظاهرة انتشار عناوين سفراء لبعض منظمات المجتمع المدني في عدد من البلدان العربية والعالم والتي بدأت تمنح اشخاصا عناوين سفراء للطفولة او للسلام او للفن والثقافة وسفير النوايا الحسنة وغيرها من العناوين التي يستخدمها البعض لاهداف شخصية واحيانا تكون نفعية خاصة عندما يقوم الشخص الذي انتمى حديثا للصحافة والاعلام والفن وقام بانشاء صفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت يروج من خلالها صوره الشخصية ويعنونها بانه تم تعيينه سفريا للنوايا الحسنة او للسلام او للطفولة وكذا وكذا ، ويقينا اننا نعلم ان هذه المناصب التي عادة ماتمنح لشخصيات معروفة قدمت خدماتها الجليلة في مجالات الفن والادب والاعلام والطفولة والانسانية وقامت بدورها الامم المتحدة واليونسيف بسميتهم واعطائم تلك الصفة الشرفية تقديرا لجهودهم واذا ماستعرضنا الاسماء فنجدها كثيرة وغالبيتها نجوم عالمية وعربية وعراقية ويقينا ان المناصب منحت للفنان كاظم الساهر ونصير شمة وهاشم سلمان لجهودهما وعطائهما الثر ويقينا انهم يستحقون المناصب الشرفية التي صادقت عليه اليونسكو والامم المتحدة ، وللاسف بدا البعض يمنح لنفسه هذه الصفة ويعون صفحاته بانه سفيرا للسلام وسفيرا للنوايا الحسنه وغيرها من المسميات التي يراد منها المنفعة والله اعلم وما حصل في مؤتمر ميثاق الاعلام الوطني للتعايش السلمي الذي عقد مؤخرا بفندق بابل ببغداد وبحضور شخصيات اعلامية وثقافية ومجمعية كان قد حضرت شخصية ومعها فريقا من المصورين مدعيا انه سفير الثقافة والسلم او النوايا الحسنة ولاادري اي من المسميات الاخرى وعندما طالبته ادارة المهرجان بما يثبت من كتاب او هوية تعريفية للصفة التي لطشها على اسمه وشخصه قام هو من معه من لملمة اغراضه وغادر فورا ! مايعني ان الصفة غير قانونية وهي وسيلة للدخول الى المؤتمر لاغراض لانعرف مقاصدها مايؤكد ان الغالبية من الذين يحملون تلك الصفات للسفراء هم من المحتالين وحان الوقت لفضحهم واعلام الجهات المعنية بالامر لانهم ويقينا يستغلون تلك الصفات لاغراضهم الشخصية قد تؤدي الى كوارث بعد ان تنطلي على البعض من المؤسسات الاعلامية والفنية والشخصيات فحذار من بعض حاملي صفة سفير لكذا وكذا .ويشار الى ان الأمم المتحدة لجأت إلى التعاون مع شخصيات عامة لها مكانة في منطقتها للقيام ببعض الأعمال الإنسانية، ويطلق على هذه الشخصية (سفير الأمم المتحدة للنوايا الحسنة) او غيرها وهو تكليف تشريفي لمشاهير العالم من قبل المنظمات المختلفة للأمم المتحدة، وهي ليست صفة سياسية دبلوماسية كالتي يحملها سفراء الدول المختلفة لدى الدول الأخرى.

وأهداف هذا التكليف هو المساعدة في دعم مختلف القضايا التي تعالجها الأمم المتحدة سواء كانت اجتماعية أو إنسانية أو اقتصادية أو متعلقة بالصحة والغذاء. فالغرض من استخدام المشاهير أن شهرتهم تساهم في نشر الوعي والدعم تجاه هذه القضايا. ويمكن لهذا التكليف أن يكون على مستوى دولي أو إقليمي أو محلي في نطاق دولة الشخصية الشهيرة. ويمكن مراجعة تفاصيلها على مواقع الانترنت قبل التعامل مع اسماء لطشت عناوين السفراء زورا وكذبا .