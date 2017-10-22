السعدية تعلن انتهاء وقفة إحتجاجية لأهالي حوض حمرين

ديالى تطلب فتح تحقيق بمقتل مدني وإصابة شرطي في خانقين

ديالى ــ سلام عبد الشمري

طالب رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني ، بفتح تحقيق عاجل لمقتل مدني وإصابة شرطي بإطلاق نار غامض أثناء مرور تظاهرة للعشرات من الشباب قرب مركز أمني في قضاء خانقين . وقال الدايني لـ ( الزمان ) ، إن ( إطلاق نار غامض حصل قرب أحد المراكز الأمنية في مركز قضاء خانقين، أدى لمقتل مدني وإصابة شرطي أثناء مرور تظاهرة لعشرات من الشبان الذين ينتمون لأحد الأحزاب السياسية الكردية ) . وأضاف الدايني، أن ( إطلاق النار هدفه الأساس تأجيج الأوضاع الداخلية في ثاني أكبر أقضية ديالى ) ، مطالباً بـ ( فتح تحقيق عاجل في ملابسات ما حصل وملاحقة الجناة وإنزال أقصى العقوبات بهم لأن جريمتهم هي تأجيج الفتنة وإثارة الأوضاع الداخلية ) . من جهته اكد محافظ ديالى مثنى التميمي ، أن قيادة عمليات دجلة ستشرف على أمن قضاء خانقين.

مظاهرة مسلحة

وقال التميمي في بيان صحفي تلقت (الزمان ) نسخة منه، ( وجهت برفع العلم العراقي فوق المباني الحكومية في قضاء خانقين، وعدم السماح بأي مظاهر مسلحة في القضاء ، وتسليم الملف الامني في القضاء لمدير شرطتها العقيد هشام تحت اشراف قيادة عمليات دجلة ) . واضاف التميمي، أن ( قوات الجيش بإمرة قائد الفرقة الخامسة ستتمركز في اطراف قضاء خانقين للحفاظ على ارواح الاهالي وفرض الامن حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وحسب الاتفاق مع رئيس اركان الجيش الفريق الركن عثمان الغانمي ) ، مشيرا الى أن ( ما حدث من تظاهر هو نتيجة الضغط الحاصل في القضاء، وتم السيطرة على الوضع بشكل فوري ) . واكد محافظ ديالى، أن ( الحكومة المحلية والقوات الامنية في ديالى تتخذ كافة الاجراءات للحفاظ على ارواح المواطنين والسلم المجتمعي داخل المحافظة، وان محافظة ديالى مهتمة بفرض الامن في خانقين وتفويت الفرصة على من يحاول العزف على الوتر الطائفي والعبث بأمن العراق من قبل الجهات المغرضة ) . من جانبها قيادة شرطة محافظة ديالى ، اعلنت عن اصدار قائدها امر بإحالة اربعة عناصر امن للتحقيق فورا لاتهامهم بالإساءة الى العلم الكردستاني. وقال المتحدث الاعلامي باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطية لـ ( الزمان ) ، ان ( قائد شرطة ديالى اللواء الركن جاسم السعدي امر بإحالة اربعة عناصر امن تابعة لقوات المهمات الخاصة المعروفة بسوات للتحقيق فورا لاتهامهم بالإساءة الى العلم الكردستاني اثناء ادائهم احد الواجبات الرسمية ) . واكد العطية ، ان ( السعدي وجه تعليمات مشددة باحترام الاعلام وعد الاساءة لها واعتقال فوري لكل من يثبت مخالفته لتلك التعليمات ، حيث اصدر سلسلة توجيهات مشددة للقوات الامنية المنتشرة في المدن المتنازع عليها باحترام حقوق الانسان وعدم التجاوز على اي شخص باعتبارها من الاولويات ولن يتهاون مع من يخرق القانون ) مشيرا الى ان ( الاوضاع في خانقين وبقية المدن المتنازع عليها هادئة وآمنة وليس هناك اي قلق حاليا) من جهته اعلن قائممقام قضاء خانقين محمد ملا حسن ، إن ( الاتفاق الأمني الجديد الذي تم التوافق عليه لإدارة ملف امن قضاء خانقين بالمرحلة المقبلة في اجتماع موسع عقد مع محافظ ديالى مثنى التميمي وقيادات أمنية رفيعة تضمن أن يكون الملف الأمني داخل القضاء بيد الشرطة المحلية وقوات الاسايش) . وأضاف حسن لــ ( الزمان ) ، أن (الاتفاق تضمن أيضا أن يكون واجب الجيش مسك الملف الأمني خارج خانقين وعدم دخول أية قوة عسكرية أو مظاهر مسلحة إلى مركز المدينة ، بالإضافة إلى عدم السماح بدخول أي رتل أو مجموعات غير معروفة إلى داخل خانقين إلا بموافقات أمنية مســبقة ) .

نحو الانفراج

ودعا ملا حسن أهالي خانقين إلى (الالتزام بالهدوء وضبط النفس) ، مشيرا إلى أن ( الأمور تتجه حاليا نحو الانفراج والتحسن ) .الى ذلك اعلن مدير ناحية السعدية في محافظة ديالى احمد الزركوشي ، عن انتهاء وقفة احتجاجية نتيجة الاستجابة الفورية لها من قبل عمليات دجلة. وقال لــ ( الزمان ) امس ان ( العشرات من اهالي حوض حمرين ، نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بعدم نقل القوة الامنية المرابطة في مناطقهم كونها ذات خبرة وتمرس في مسك الملف الامني منذ سنوات، كما انها هي تحمي طريق ستراتيجي يربط بعقوبة بقضاء خانقين مرورا بحمرين ) . واضاف الزركوشي ،ان ( الوقفة استمرت لدقائق ونتيجة الاستجابة الفورية لها من قبل عمليات دجلة التي تعهدت بإلغاء نقل القوة الامنية المسؤولة عن القاطع في الوقت الحالي ) .فيما وجه محافظ ديالى مثنى التميمي الملاكات التدريسية في المحافظة بعدم ضرب اي طالب بقصد التنبيه او العقوبة . جاء ذلك خلال استقبال التميمي بمكتبه عائلة طفل انتشرت صورته في مواقع التوصل الاجتماعي وكتب عليها (اعتداء احد الكوادر التدريسية في المحافظة على احد الطلبة ، فيما تبين ان الطفل لم يتعرض الى اعتداء في المدرسة ولم تحدث اي مشابه لها في عموم مدارس محافظة ديالى ونفت عائلة الطالب تعرض ابنها الى حالة اعتداء من الكوادر التدريسية، فيما شدد التميمي على ضرورة الاعتناء بالطلبة وعدم ضرب اي طالب او تلميذ لأي سبب كان) . الى ذلك اعلنت المديرية العامة لتربية ديالى عن فتح مدارس جديدة ضمن خطتها لاستيعاب الأعداد المتزايدة من التلاميذ والطلبة وتوفير الأجواء التربوية المناسبة.وقال المدير العام المدير لتربية ديالى جعفر معن الزركوشي لــ (الزمان) امس ان (عدد المدارس التي تم افتتاحها بلغ 11مدرسة ابتدائية ومتوسطة موزعة على عموم أقضية ونواحي المحافظة).

فتح مدارس

واضاف الزركوشي ، ان (العمل يتم وفق آلية الشطر والفتح الجديد وحسب الضوابط المعمول بها والمعتمدة من قبل الوزارة ، حيث ان لجنة مركزية في ديوان المديرية تقوم بالنظر بطلبات فتح المدارس الجديدة المقدمة من قبل الأهالي او أقسام الإشراف التربوي والاختصاصي وأقسام التربية في الأقضية ، فيما أنجزت دراسة جميع الطلبات المقدمة أليها ومستمرة بالعمل لاستقبال جميع الطلبات ودراستها والبت فيها حرصا منها على دعم العملية التربوية وتوفير الأجواء التربوية المناسبة لأبناء المحافظة) . بدوره أوضح مدير قسم التخطيط التربوي فوزي حمودي إبراهيم مقرر لجنة فتح وشطر المدارس ، ان ( المدارس التي تم افتتاحها هي 6مدارس ابتدائية و5 مدارس متوسطة ، بالإضافة الى إنهاء تعليق مدرسة واحدة في ناحية العظيم ضمن قضاء الخالص ، بعد استتباب الوضع الأمني وعودة العوائل الى القرى المحررة). موضحا ان (اللجنة وافقت على مقترح مقدم لها من قبل الاهالي يخص رفع درجة مدرستين من المتوسط الى الثانوي خدمة لأبناء مناطق المحافظة ) .