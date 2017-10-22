العبادي يوعز بنقل فرقة مدرعة إلى الأنبار تمهيداً لعملية مسك الحدود

خطة أمنية واسعة بمشاركة الحشد لإحياء الأربعينية

وتأمين الفرات الأوسط

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

بغداد- محمد الصالحي

تستعد القوات الامنية قي قيادة عمليات الفرات الاوسط لاطلاق عملية امنية واسعة لحماية زوار الامام الحسين عليه السلام في محافظة كربلاء خلال احياء ذكرى الأربعينية .

وقال قائد عمليات الفرات الاوسط اللواء الركن قيس المحمداوي خلال مؤتمر صحفي حضرته ( الزمان) امس (تم وضع خطة أمنية خاصة لاستقبال زوار الأربعينية وهي خطة متكاملة للحفاظ على أرواح الزائرين وممتلكاتهم وتم إصدار الأوامر لجميع القادة والتشكيلات لحفظ الأمن والنظام ).

ومن جانبه قال محافظ النجف لؤي الياسري ان (هناك خطة متكاملة خدمية وأمنية أعدت بالتعاون مع جميع الدوائر الخدمية والأمنية وتم وضع جميع امكانيات المحافظة في خدمة زوار الامام الحسين عليه السلام وتوفير كافة الخدمات لهم). فيما أكد قائد شرطة المحافظة العميد ماجد حاكم كاظم ( سيتم نشر الآلاف من الأجهزة الأمنية في عموم المحافظة والشوارع والمناطق التي تربط النجف بالمحافظات المجاورة من أجل حماية زوار الأربعينية ).

واضاف (تم مسح جميع أنحاء المحافظة والمناطق والطرق النيسمية والصحراوية من أجل تأمين الزيارة وحفظ الأمن ). وتابع ان ( الحشد الشعبي سيشارك بمهام توفير الحماية لبعض المناطق والزائرين التي تم الاتفاق عليها مع قيادة عمليات الفرات الاوسط). الى ذلك قال بيان لمحافظ النجف لؤي الياسري، امس ان (المملكة العربية السعودية وافقت على توافد الزائرين السعوديين مباشرة من المطارات السعودية إلى مطار النجف الدولي لأداء زيارة الأربعين). مبينا أن (الأمر سيسهل وصول آلاف الزوار من دول الخليج والسعودية).

خدمة الزائرين

وأفاد الياسري ( تم الاستعداد لخدمة الزائرين الإيرانيين أمنيا بأكثر من 25 ألف ضابط ومنتسب من مختلف الأجهزة الأمنية، ويوجد تعاون مسبق مع الدوائر البلدية والخدمية الإيرانية تحديدا؛ لأن أغلب الزائرين يفدون من إيران، فيما أبدت مؤسسات بلدية من لبنان عرض خدماتها خلال الزيارة).اشار الى إن (دخول الزائرين الإيرانيين سيكون عن طريق المنافذ الحدودية الرسمية وبتأشيرات رسمية تماما بالاتفاق مع الجانب الإيراني).الى ذلك أعلنت مديرية مرور المثنى، عن إعداد خطة مرورية خاصة لتسهيل حركة زائري الاربعينية عند دخولهم لمناطق المحافظة وايجاد طرق بديلة لسير المركبات خلال هذه الفترة.وقال مدير مرور المثنى العميد عبد الامير الركابي في تصريح امس ان ( الخطة المرورية الخاصة بالزيارة الاربعينية تتضمن تقسيم المحافظة الى 3 قواطع مرورية لتسهيل حركة الزائرين وإبعاد المركبات عن الطرق المخصصة لهم فضلاً عن نشر المزيد من المفارز المرورية الثابتة والمتحركة على الطرق البديلة وعلى طريق المرور السريع).وأضاف ان (هذه الخطة تعتبر جزءاً من الخطة الامنية التي ستطبق في عموم مناطق المحافظة خلال فترة مرور الزائرين وتسهيل عودتهم بعد انتهاء مراسم الزيارة).يشار الى ان وزارة النقل العراقية أعلنت، أمس، وصول أول طائرة سعودية إلى مطار بغداد الدولي، بعد انقطاع دام 27 عاما.

انطلاق معارك

الى ذلك بحث نائب قائد العمليات المشتركة الفريق عبد الامير رشيد يار الله مع القيادات الامنية في محافظة الانبار اخر الاستعدادات لانطلاق معارك تحرير غربي المدينة ، فيما اوعز رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بنقل الفرقة التاسعة المدرعة من محافظة كركوك الى قاعدة عين الاسد الجوية غربي الانبار.

وقال القيادي في حشد الانبار قطري السمرمد في تصريح امس ان (رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اوعز بنقل الفرقة التاسعة المدرعة المتمركزة في محافظة كركوك الى قاعدة عين الاسد غربي الانبار للمشاركة في عملية تحرير المناطق الغربية للمحافظة جنبا الى جنب مع بقية صنوف القوات الامنية )

.واضاف أن (الفرقة تضم لواء 35 و 36 و 37 بالإضافة الى مقر الفرقة). مبينا أن (الايعاز الى هذه القوات بالمشاركة في عمليات تحرير الجهات الغربية يأتي ضمن الاستعدادات الجارية لاقتحام ناحية راوه وقضاء القائم غربي الانبار واعلان المحافظة محررة كاملة من عصابات داعش ). وقال مصدر امس ان ( نائب قائد العمليات المشتركة الفريق عبد الامير يار الله وصل الى قاعدة عين الاسد واجرى فور وصوله اجتماعا في مقر الفرقة السابعة ضم قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي والفريق رشيد فليح قائد حشد الانبار واللواء هادي رزيج قائد شرطة الانبار واللواء الركن محمود الفلاحي قائد عمليات المحافظة وقائد الفرقة السابعة اللواء الركن نومان الزوبعي وعدد آخر من القيادات الامنية لتحديد ساعة الصفر لاقتحام كافة المناطق الخاضعة لسيطرة داعش في القاطع الغربي).واضاف أن (الاجتماع جاء بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات للشروع بحملة امنية واسعة النطاق لتحرير القاطع الغربي للمحافظة). مبينا ان (الاجتماع تناول توزيع المهام القتالية على الوحدات العسكرية بحضور قادتها ). وقال مصدر امس ان (طيران الجيش المروحي تمكن من قصف سبع عجلات لتنظيم داعش في صحراء وادي القذف جنوب الرطبة ما أسفر عن تدميرها بالكامل وقتل عدد من عناصر التنظيم بداخلها).

وأضاف أن (العملية تمت لدى قيام قائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي بمهمة استطلاع لمناطق الصحراء الغربية بحثا عن عناصر من داعش مختبئين في عمق الوديان الصحراوية الوعرة).

وقال مصدر امس ان (القوات الامنية تمكنت من احباط محاولة هروب سجين اثناء نقله من سجن في قضاء الرطبة غربي الانبار الى تسفيرات الرمادي ، بعد ان حاول الهروب قبل وصوله الى تسفيرات الرمادي).

واضاف ان ( القوات الامنية اطلقت نيران اسلحتها صوب السجين الذي حاول الهروب ما ادى الى اصابته بجروح مختلفة ).

موضحا ان( القوات الامنية نقلت السجين الى احد المستشفيات لتلقي العلاج ومن ثم ايداعه السجن كونه مطلوبا للقوات الامنية بتهم مختلفة، وتعد هذه الحالة هي الاولى من نوعها في الانبار ).

كشف متفجرات

وقال القيادي في حشد محافظة الانبار عبدالله الجغيفي في تصريح امس ان ( قيادة شرطة محافظة الانبار خصصت عجلة لكشف المتفجرات الى مديرية شرطة قضاء حديثة ومن المؤمل نصبها عند مدخل القضاء في خطوة تهدف الى رصد العجلات والاجسام المفخخة قبل دخولها الى احياء المدينة).

واضاف أن (هذه العجلة سوف تستخدم للمرة الاولى ضمن القاطع الغربي للمحافظة في خطوة من شأنها القضاء على مخططات عناصرعصابات داعش ادخال عجلات مفخخة ومواد متفجرة الى المناطق المحررة).

مبينا أن (تزويد المناطق الغربية بعجلات كاشفة للمتفجرات تأتي ضمن خطة القيادات الامنية للحد من الخروقات الامنية التي شهدتها بعض المناطق المحررة في القاطع الغربي للمحافظة).

يذكر ان حكومة الانبار المحلية تعاقدت مع شركات بولندية لتزويد المحافظة بعجلات كاشفة للمواد المتفجرة.