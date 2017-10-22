النفط تزيد إنتاج الخام في البصرة لتعويض نقص كركوك

بغداد – شيماء عادل

اعلنت وزارة النفط ،عن إن العراق زاد من صادرات النفط من حقول النفط في محافظة البصرة نحو 200 ألف برميل يوميا لتعويض النقص من حقول محافظة كركوك الشمالية.وقال الوزير جبار علي اللعيبي في بيان امس إن (الزيادة في صادرات البصرة تحافظ على إجمالي إنتاج النفط العراقي ضمن حصته في أوبك).

تشكيل لجان

واضاف البيان ان (اللعيبي أوعز بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة وتقييم النشاط النفطي في محافظة كركوك والوقوف على احتياجات المحافظة)، واوضح البيان ان ( ذلك يأتي بعد تردد تصريحات إعلامية لمسؤول بالوزارة تفيد بأن كركوك تواجه أزمة في استعادة النشاط النفطي لمرحلة ما قبل أحداث يوم الأحد الماضي، وذلك بسبب نقص الكثير من المعدات في حقلي باي حسن وأفانا شمال غرب المدينة).

فيما أعلن مدير فرع مكتب غاز الناصرية تاميم مهدي، عن استمرار انتاج اكثر من 37 الف اسطوانة من الغاز السائل يوميا في معدلاتها الطبيعية، فيما اشار الى امكانية رفع سقف الانتاج الى 40 الف اسطوانة يوميا لتامين احتياجات الزيارة الاربعينية.وقال مهدي في تصريح امس ان (ملاكات الدائرة تعمل بشكل مستمر لتغطية احتياجات المواطنين والمواكب الحسينية في اطار استعداداتها لخدمة مسيرة زيارة الاربعين).

واضاف ان ( الدائرة مستمرة في رفد الخزين الاستراتيجي من مادة الغاز السائل لضمان استمرار عملية التعبئة)، مشيرا الى ان ( الدائرة تقوم بعملية التوزيع من خلال مكاتب التوزيع الحكومية والوكلاء والسيارات الجوالة وبالسعر الرسمي وبشكل يومي).ومن جانب اخر قررت الوزارة إيقاف تجهيز النفط الابيض من خلال البطاقة الوقودية السابقة اعتبار من الجمعة الماضية واعتماد التجهيز وفق البطاقة الوقودية الجديدة.

منافذ تجهيز

وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية كاظم مسير في بيان تلقته (الزمان ) امس ان (ان (منافذ التجهيز باشرت بتوزيع مادة النفط الابيض بين المواطنين في بغداد اعتبارا من الجمعة الماضية باعتماد البطاقة الوقودية الجديدة التي تحمل الرقم 7 وبكمية 50 لتراً للعائلة الواحدة)، واشار البيان الى ان (الوزارة شدد على وكلاء المواد الغذائية في بغداد بضرورة استلام البطاقات الوقودية الجديدة وتوزيعها بين المواطنين بهدف الإسراع في الحصول على حصصهم من مادة النفط الابيض والتخفيف من معاناتهم).