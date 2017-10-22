عائلة الداغستاني البغدادية – طارق حرب

في سلسلة تراث بغداد كانت لنا كلمات عن عائلة الداغستاني البغدادية ذات الاصول التي ترجع الى جمهورية داغستان او جمهورية الشيشان من جمهوريات دولة روسيا الاتحادية العائلة التي من رجالها الفريق محمد فاضل باشا الداغستاني والي بغداد من سنة 1913 الى سنة 1914 والابن اللواء الركن غازي الداغستاني قائد الفرقة الثالثة في الجيش العراقي في العهد الملكي والحفيد تيمور الذي تزوج الاميرة بسمة شقيقة ملك الاردن الملك حسين وعمة الملك الحالي الملك عبد الله وهذه العائلة وعوائل اخرى الذين كانوا يعرفون بـ (الجيجان) او الشيشان من رعايا الدولة العثمانية الذين جلبهم الوالي مدحت باشا الى بغداد سنة 1869 وقد منحت لهم اراض في مدينة المقدادية سميت بقرية الحميدية او زندان وما يزال بعض الشيشان والداغستان في هذه القرية وفي مدينة المنصورية وقد برز من هذه العائلة محمد فاضل باشا الداغستاني الذي تخرج من الكلية العسكرية الروسية القيصرية كلية سان بطرسبرغ في ليننغراد ولانضباطه العالي الذي شاهده قيصر روسيا اثناء حفلة التخرج عينه مرافقا له ووصل الى رتبة مشير وهو من اسرة ماليكوف من امراء دولة الداغستان ومن عشيرة أضار الساكنة في شرقي قفقاس روسيا العائلة التي كان احد ابناء العائلة الحاج مراد بطل قصة الروائي الروسي الشهير تولستوي والذي حارب الجيش الروسي لفترة طويلة في القفقاس حتى تم تدمير المنطقة التي يسكنوها لذا نزحوا الى تركيا كونهم اسلاماً ولان الدولة العثمانية تعادي دولة روسيا القيصرية لذلك نزح محمد فاضل الداغستاني الى اسطنبول وتم تعيينه ياورا اي مرافقا للسلطان عبد الحميد سنة 1877 وحيث انقذ الداغستاني السلطان عندما كان بمفرده من هجوم للاسد عليه وقتل الاسد فقد منحه رتبة امير لواء سنة 1880 وحيث قد علم الداغستاني بمؤامرة ضد السلطان ولم يخبر عنها ابعده السلطان الى بغداد ليكون قائدا لخيالة الفيلق العثماني في بغداد حيث تولى منصب والي بغداد وفي عهده تم افتتاح سدة الهندية في عهده.

وحيث بدأت الحرب العالمية الاولى ودخلت القوات البريطانية الى العراق قاد العشائر وان كان متقاعدا واستشهد على اثر سقوط قذيفة وكان برتبة فريق متقاعد بعد استشهاده في الكوت وتزوج محمد باشا زوجتين اولهما السيدة أمينة الشركسية الاصل التي انجبت له ولدا اسمـــــــه داود وســـــبع بنات والزوجة الثانية هي السيدة نادرة ام اللواء الركن غازي الداغستاني من اصل شيشاني ولدت في تركيا وتزوجها بعد ان قدمت اسرتها الى بغداد وهو في السبعين من العمر كما يقال وغازي اكمل العسكرية وتخرج من كليك وولوش ووصل الى منصب معاون رئيس اركان الجيش وكان قائد فرقة عند اعلان الجمهورية في 14 تموز 1958 وقبـــــــض عليه وحكم بالاعدام لكن تم اطلاق سراحه سنة 1960 ومات غازي الداغستاني في لندن وتزوج ابنه تيمور من الاميرة الاردنية بسمه شقيقة الملك حسين

وتبقى الاعلامية هناء الداغستاني التي كانت مذيعة تلفزيون بغداد قبل سنة 2003 الاكثر شهرة في مهنتها