الإعلام الحكومي ومعضلة الأزمة بين الإقليم والمركز – مازن صاحب

المراقب للمشهد الإعلامي في إدارة الازمة ما بين الإقليم الكردي العراقي ومركز الحكومة الاتحادية في بغداد، يلحظ الاتي:

أولا: قرب مراكز صناعة الراي العام الغربي الى الموضوع الكردي منه الى فهم الفارق بين حقيقة الانفصال عن العراق ليس بوصفه احد حقوق الانسان في تقرير المصير، كنموذج لفرض الامر الواقع على دولة خرجت للتو من مقاتلة داعش الإرهابي.

ثانيا: تسويق سيطرة البشمركة على ما يعرف بالمناطق المتنازع عليها عام 2014 ومن ثم في 2016 مع بداية امال تحرير المناطق العراقية الساقطة بيد داعش، ومنها عمليات تحديد حدود الدولة الكردية بالدماء.

ثالثا : التعامل بمفهوم الدولتين ، وهو الفخ الإعلامي الذي وقع به اكثر من ناطق رسمي ومحلل سياسي في القوات التابعة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية ، ناهيك عن مواقع التواصل الاجتماعي ، لان دلالة الاعتراف بهذا المنطق يلغي سيادة الدولة من الذهن الجمعي، لاسيما عندما تكون مثل هذه الحوارات على القنوات العربية الأساسية ، وأيضا عدم توفر قدرات مقابلة من الحكومة الاتحادية بظهور ممثلين عنها في القنوات الإخبارية الأساسية باللغة الإنكليزية ، فيما تتوفر مثل هذه الامكانية لشخصيات كردية ، تبشر بحقوق الدولة الكردية المنتظرة نتيجة استفتاء سلمي !!

رابعا : الكثير من التصريحات التي تصدر من قيادات حزبية لم تتجاوز حدود الاجندات التي تسوقها ، باعتبار ان قدرات الجنرال سليماني أساس إعادة انتشار القوات العراقية في كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها ، بل ان هناك من يزيد على ذلك برفع صور الخامنئي على المصفحات والتي رصدت بشكل متكرر من الاعلام الغربي ، ناهيك عن الأخطاء الفردية لتطبيق ثقافة (الحواسم) لتنتهي الى تعميم اعلامي على قوات الحشد الشعبي بنهب بيوت الاكراد ونزوحهم الجماعي الذي يتكرر الحديث عنه في التصريحات الكردية .

خامسا : التذكير الكردي باستخدام الأسلحة الأميركية لقتال شعب كردستان المسالم ، مقابل عدم تسويق القوات الاتحادية لوجود مثل هذه القدرات في الأسلحة التي سيطر عليها البيشمركة بعد هروب القوات العراقية امام داعش عام 2014 ، ولست بصدد تحديد الاتهامات ، لكن هذه الحقيقة واضحة بان هناك أسلحة متوفرة للبيشمركة غير متوفرة للقوات العراقية مثل الصواريخ الألمانية المضادة للدبابات. هذا غيض من فيض ما يمكن تأشيره من مظاهر فشل الاعلام الحكومي في التعامل مع التسويق الإعلامي المضاد ما بعد نتائج إعادة نشر القوات العراقية في كركوك وغيرها من المناطق، وهذا يحتاج الى محاور محددة تستنبط من بيانات واحاديث رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، وفي موقف المرجعية الدينية الرشيدة، وأيضا في نصوص اتفاقات دولية حتى ما يتعلق منها بحقوق الانسان، الذي تبدأ حريته الشخصية حيث تنتهي حرية المواطن الاخر .

لكن .. يبدو ان الاعلام الحزبي وما يعرف بالدولة العميقة وجيوشها الالكترونية غارقة في اقتناص الفرص استعدادا لانتخابات يرى البعض من قوى التحالف الوطني انها لابد وان تكون في توقيتها الدستوري، وتحزب الاعلام الكردي امرا مفهوما، لكن تحزب الاعلام الحكومي يبدو موضوعيا خارج عن النص، فيما واقعيا لا يختلف عن الاعلام الكردي المتحزب، فمفاسد سلطة المحاصصة واحدة، وحين يتحدث أي سياسي عراقي عن هذه المفاسد عليه ان لا ينسى بكونه شخصيا ووسائل اعلامه.. أحد أركانها!!

لذلك .. المقترح الذي يطرح اليوم، بتطوع عدد غير محدود من الصحفيين والإعلاميين العراقيين غير المتحزبين، لمواجهة هذه الحرب الإعلامي مزدوجة الجانب، بهدف إطفاء نيران يشعلها الكثير من قيادات الأحزاب لمأرب في نفس يعقوب.

وهناك رسالة موجهة لسيد رئيس الوزراء بهذا الخصوص بتشكيل فريق من المتطوعين في إدارة ملف الازمة وطنيــــــــا بعد ان اعلن المتــــــــحزبين انهم لا يفهمون في لغة الاعــــــــلام معنى كلمة (وطن) ويفهمون فقط تنفيذ اجنداتهم الحزبية فحسب.