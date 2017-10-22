قوة أمنية تصل من بغداد لمسك الحقول النفطية في كركوك

العمليات المشتركة تتهم البيشمركة بإستخدام أسلحة ثقيلة

بغداد – محمد الصالحي

اتهمت قيادة العمليات المشتركة قيادة البيشمركة بتلفيق الاخبار الزائفة في معارك دخول التون كوبري في كركوك فيما اصدرت القيادة بيانا توضيحيا بشأن اعادة انتشار القوات الاتحادية بناحية التون كوبري , فيما فرضت القوات الامنية سيطرتها الكاملة على ناحيتي زمار وعين زالة شمال نينوى فضلا عن تحرير حقول نفط بطمه وعين زاله وعلى جميع الآبار البالغة مجموعها 44بئرا نفطية.

وقال مصدر امس ان (القوات تابعة لوزارة النفط ومهمتها حماية الحقول النفطية في كركوك والتي تتمركز فيها قوات عسكرية تابعة لبغداد). مبينا ان (القوات الاتحادية وصلت بشكل منتظم وهادئ).وأضاف أن (القوات جاءت باتفاق وتنسيق عال المستوى بين بغداد وكركوك). ذكر قسم العلاقات والإعلام في مديرية مرور كركوك في بيان امس (بناءً على توجيهات قائد شرطة محافظة كركوك العميد خطاب عمر، تم منع سير كافة انواع الدرجات النارية اعتبارا من يوم غد الأحد الموافق لـ 22 تشرين الأول وحتى إشعار آخر، وذلك وبالتعاون مع مديرية مرور كركوك).وأضاف انه (سيتم تشكيل مفارز مشتركة لغرض محاسبة المخالفين، داعيا المواطنين التعاون مع القوات الأمنية والالتزام بالانظمة والقوانين لتجنب المحاسبة القانونية).

وقالت القيادة في بيان تلقته ( الزمان) امس ان ( قيادة البيشمركة في اربيل اصدرت بيانا غريبا يحمل مبالغات ومغالطات وأكاذيب بخصوص اعادة انتشار القوات الاتحادية في ناحية التون كوبري). واضاف انه (من اجل توضيح الحقائق للرأي العام نبين انه بعد انتشار القوات الاتحادية في كركوك والمناطق المشتركة لفرض الأمن فيها ومن اجل اكمال كامل الوحدات الإدارية في كركوك، توجهت القوات الاتحادية الى ناحية التون كوبري بعد مناشدات من أهاليها كونها اصبحت مرتعا للإرهابيين من حزب العمال الكردستاني التركي والمقاتلين الأكراد الإيرانيين، اضافة لانتشار البيشمركة).

وأضاف (عند اقتراب القوات الاتحادية الملتزمة بعدم إطلاق النار تعرضت الى قصف بالهاونات وإطلاق صواريخ ميلان الالمانية التي زودت بها البيشمركة من قبل الحكومة الالمانية باتجاه قواتنا حيث اصيبت دبابة واستشهد اثنان واصيب خمسة من القوات الاتحادية كما تم تفجير جسر التون كوبري من قبل القوات الكردية). مشيرا الى ان (قواتنا تمكنت بعد ذلك من اعادة الانتشار وفرض الأمن في ناحية التون كوبري). وقال ل الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور في تصريح امس ان (البيشمركة باتت تماما خارج حدود كركوك، وإن قتالا سبق الانسحاب من التون كوبري). لافتا إلى أن (أسلحة قدمها الغرب استخدمت في المعارك بين البيشمركة والقوات الاتحادية).

وأضاف أن (البيشمركة انسحبت من بعض المناطق تفاديا للمواجهة مع القوات العراقية). مؤكدا أنه (لم يعد هناك أي تنسيق مع تلك القوات). وأشار ياور إلى أن (هناك عمليات عسكرية على طول حدود إقليم كردستان مع العراق ولا نعلم إلى ماذا تسعى القوات العراقية بعد كركوك؟).

وكانت خلية الإعلام الحربي قد كشفت عن استخدام قوات البيشمركة صواريخ حصلت عليها من ألمانيا لمحاربة تنظيم داعش ضد القوات الاتحادية في منطقة التون كوبري بمحافظة كركوك، مشيرة إلى حدوث أضرار وتضحيات جراء القصف.

وقالت خلية الاعلام الحربي في بيان تلقته ( الزمان) امس ان ( قوات الفرقة الخامسة عشرة الجيش تحكم السيطرة على ناحية زمار وعين زالة بالكامل شمال غرب نينوى والتابعة لقضاء تلعفر كما تمت السيطرة على حقول نفط بطمة وعين زالة وعلى جميع الآبار البالغة مجموعها 44بئرا نفطية).وأعلنت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية استعادة السيطرة على ناحية ألتون كوبري في محافظة كركوك، والتي كانت تحت سيطرة البشمركة والقوات الكردية، شمالي البلاد.

وفي ديالى قال المحافظ مثنى التميمي في تصريح امس ان (هناك اتفاقا جرى بين الجهات كافة في مسك الجيش حدود قضاء خانقين ونشر قوات من الداخلية لحماية المدنيين من أي فوضى أو قلق أو خرق قد يحدث).وأضاف أن (قوات الجيش منتشرة على حدود قضاء خانقين). مشيرا إلى أن (الوضع تمت السيطرة عليه من قبل الجهات الأمنية).وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أمر امس الأول الخميس، بحجز عدد من افراد حماية قائد شرطة ديالى لتجاوزهم القانون في خانقين.