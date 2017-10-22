خيارات متباينة أمام النازحين أزاء الرجوع لمناطقهم المحررّة

تأجيل العودة أمر مرهون بإنقشاع غيوم الأوضاع السياسية المتأزّمة

الموصل- سامر الياس سعيد

شهدت المناطق المحررة في محافظة نينوى انقطاعا مفاجئا بوتيرة العودة من جانب ابنائها اليها بعد ان كانت قد شهدت وصولها الى درجة الذروة مع بدء العام الدراسي واضطرار العديد من الموظفين لاستئناف دوامهم بمناطقهم بعد ارغامهم من دوائرهم بضرورة المباشرة بتلك المناطق الا ان الاوضاع السياسية التي شهدها مطلع الاسبوع الماضي ارجات تلك الوتيرة وخفضتها الى نسب كبيرة نتيجة اعادة التفكير من جانب النازحين بضرورة التريث في الوقت الحالي ريثما تنقشع غيوم المشهد السياسي المرتقب .وقال يوسف عبد الله حقيقة نشعر بالحيرة نتيجة امر العودة الى مناطقنا فنحن نخشى من تازم الاوضاع السياسية مما يجعلنا مقيدين بالحركة خصوصا وان مناطقنا تعتمد التداولات التجارية القادمة من اقليم كردستان ونحن في مفترق طرق هذين الموقعين حيث اننا على تخوم محافظة نينوى ومطلين في الوقت نفسه على تخوم مدينة اربيل لذلك نخشى من التعرض على الهامش لتدابير اقتصادية تحول دون ممارستنا لحياتنا اليومية دون وجود صعوبات ومعوقات.. فيما أوضح عبد الواحد قاسم ان غلق الطرق ما بين مدينة اربيل ومدينة الموصل في ظل الاوضاع المتازمة بات امرا يرهق الكثير من الموظفين والطلبة ممن يقصدون هذا الطريق يوميا في سبيل مباشرتهم بكلياتهم او في دوائرهم بمايخص الموظفين منهم واضاف قاسم بلغتنا ادارة الكلية بانها ستخصص الايام التي اغلق فيها الطريق بمثابة اجازة اجبارية رغم اننا تعرضنا لموقف صعب حينما اقتربنا من المدينة وفوجئنا بغلق الطريق المؤدي اليها من قبل قوات البشمركة نظرا لحساسية الاوضاع مضيفا بان لو استمر هذا الوضع على ما هوعليه فانه بالتاكيد سينعكس على وتيرة الدوام بالنسبة للطلبة وسيحرمهم من الاستيعاب والالتزام بتوقيتات الدوام وسيجعل من العام الذي ارتايناه عاما للمثابرة وتحدي زمن داعش بان يكون عاما متخبطا نحرم فيه من وتيرة الدوام المستمر .

اوضاع سياسية

وقال فؤاد يوسف ان الاوضاع التي يشهدها العراق هي اوضاع سياسية تنعكس على المواطن البسيط فارتفاع اسعار المواد الغذائية نظرا لتوارد اشاعات بشان غلق المعابر بين العراق وتركيا او استبدالها بطواقم من الحكومة الاتحادية الهب الاسواق ورفع من اسعارها والتي يدفع ثمنها المواطن البسيط الذي يعتمد بالدرجة الاسلس على مدخراته في تامين متطلبات معيشته فضلا عن ان وتيرة الغلق والفتح اليومي والتي باتت الهواتف النقالة هي الناقل الرئيسي بشان فتح الطرق او غلقها بما يتعلق بالمنافذ الموجودة على تخوم مدينتي اربيل ومدينة الموصل هو امر يدفع ثمنه المواطن حينما يكون مضطرا للمباشرة بدائرته او الطالب الذي يقصد كليته لغرض تلقي العلوم والمعارف فيها فلذلك نامل ان يكون سياسيينا بدرجة المسؤولية والاذعان لارهاصات المواطن وتخفيف الاعباء عليه خصوصا وانه خرج من معركة داعش منهوك القوى ومشتت الاطراف بعد اتخاذ الكثير من النازحين لامرهم بضرورة التريث بشان امر عودتهم لمناطقهم ريثما تستقر الاوضاع ..