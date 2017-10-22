جامعة جيهان تستحدث زمالات لقبول طلبة جميع المحافظات

التعليم يدرس مطالب المتظاهرين بإجراء دور ثالث للمكملين

بغداد – داليا احمد

اربيل – فريد حسن

اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،انها تدرس مطالبات بعض الطلبة بإجراء دور ثالث للمكملين.وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان امس ان (المقترحات والملاحظات التي تقدم بها الطلبة امام مبنى الوزارة قيد الدراسة لبلورة الرؤية اللازمة لمعالجة حالات الطلبة)، واضاف البيان ان ( عددا من الطلاب نظموا منذ أيام تظاهرات أمام مبنى الوزارة للمطالبة بدور ثالث للمكملين بالدور الأول والثاني من العام الدراسي الماضي 2016 – 2017 ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالدور الثالث بدون قيد أو شرط واعتبار السنة الدراسية عدم رسوب ).

واوضح ان (الطلبة طالبوا بإضافة 10 درجات تغيير حالة أسوة بباقي السنوات).ويذكر ان اعتداءات وقعت خلال تلك التظاهرات وفوضى بين الطلبة المتظاهرين والقوات الامنية أدت لتسجيل اصابات. فيما اعلنت جامعة جيهان في محافظة اربيل عن استحداث زمالات دراسية لقبول جميع طلبة المحافظات للعام الدراسي 2017-2018وقال رئيس امناء الجامعة نوزاد يحيى باجكر في بيان تلقته (الزمان) امس أن (مجموع مقاعد الزمالات للعام الدراسي 2017-2018 يبلغ 1260 مقعدا كمرحلة اولى وفي اختصاصات الهندسة المعمارية واللغة الانكليزية والقانون وعلوم الحاسبات ومحاسبة تكنولوجيا المعلومات والعلوم المالية والمصرفية وادارة الاعمال ونظم المعلومات وعلوم الحاسبات والتربية الخاصة والفنون التشكيلية)، واضاف ان (هناك نسبا محددة لكل قسم من الاقسام العلمية تتراوح مابين 25بالمئة و50بالمئة محسوبا ضمن معدلات التخرج من الثانوية العامة وان الجامعة ملتزمة بتوجيهات وتعليمات وزارة التعليم العالي والقبول المركزي ومقرونا بشروط الوزارة من ناحية معدلات الثانوية العامة ).

واوضح باجكر ان ( هذا المشروع العلمي هو من أجل فتح الابواب أمام الطلبة الاوائل لاكمال دراساتهم الجامعية الاولية والعليا الدكتوراه والماجستير كما وانها فرصة لمن فاتتهم الدراسة لاستكمال دراستهم الجامعية لمن تركوا الدراسة لاي سبب كان ومن ذلك الوضع الاقتصادي )، ونقل البيان عن رئيس الجامعة القول ان (فكرة الزمالة الدراسية انطلقت من مفاهيم واعتبارات تعليمية واقتصادية حيث هيأنا 31 قسما لتلك الدراسات وان تبقى الجامعة ترعى طلبتها الراغبين لاكمال دراساتهم العليا )، مشيرا الى( تعاون بين الجامعات العراقية والوزارة من خلال تبادل الخبرات وعلاقات بحثية والدراسات العلمية المتخصصة )، مؤكدا ان (اغلب الباحثين في الجامعة هم من العراقيين ).

على صعيد اخر سجل فرق بحثي في كلية العلوم بجامعة ديالى مؤلف من التدريسي هادي رحمن رشيد والباحثة زمن عطية صباح أنواعا جديدة من الجينات في البنك العالمي للجينات (أن . سي . بي . اي).

ونقل البيان عن رشيد قوله ان (الفريق البحثي نجح في تحليل تتابع القواعد النتروجينية لجين 16S rRNA لعزلتين من النوع Escherichia coli المعزولة من إدرار أطفال مصابين بالتهاب المجاري البولية عبر تحليل تتابع القواعد النتروجينية باستعمال برنامج البلاست وباستعمال تتابعات لسلالات عالمية مسجلة من أجزاء مختلفة من العالم لغرض المقارنة وهذه التسجيلات محفوظة في قاعدة معلومات عامة في البنك العالمي للجينات)،واضاف أنه (تم الحصول على الأرقام التسلسلية للعزلات المسجلة في البنك العالمي للجينات، حيث حصلت على الارقام التسلسلية Lc278375 وLc278376 )، مشيرا الى انه ( لا توجد دراسات سابقة تؤكد تسجيل هكذا نوع من تتابع القواعد النيتروجينية وبالتالي يكون التسجيل الأول من نوعه في العراق). وناقشت كلية الطب بجامعة بابل، التقويم الصحي للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في 10 مدارس ابتدائية في المحافظة وتقويم الحالة الصحية لهم والحالة الوظيفية ومدى تقديم الرعاية المطلوبة .واضاف البيان ان (البحث تضمن الحالة الديموغرافية لهذه الفئة ومايتعلق بصحتهم والحالة الوظيفية واخذ قياسات الطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم، حيث بينت ان الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة هم الذين يعانون او معرضين لزيادة الخطر للحالات الجسدية المزمنة والعاطفية والسلوكية ويتطلبون رعاية صحية خاصة).

وتابع ان ( البحث استنتج ان نسبة انتشار ذوي الاحتياجات الخاصة بلغت 3،6بالمئة من الطلاب المشمولين بالدراسة وان اغلب الاطفال لديهم صعوبة تعلم ومعظمهم يتغيبون عن المدرسة بسبب المرض ويعانون من صعوبة في استعمال الخدمات الصحية بسبب ظروفهم المالية).