شعبنا يكره نفسه وتاريخه – لؤي الشقاقي

من خلال استعراض الاحداث في الايام الماضية ظهرت الكثير من الصور التي تستوجب الوقوف عندها مثل احراق الاعلام المتبادل والسب والشتم والتشفي باستشهاد بعض الجنود والاتهامات والتهديدات واهانة الرموز والوطنية والدينية والاستعداء بين العرب والاكراد، وكأننا لسنا شعباً واحداً ويجمعنا بلد واحد ودمنا واحد وان كان يجري في جسد كردي المشرب او عربي المنبع فكلنا نعيش على ارض واحدة ونشرب من نفس المعين ونستنشق نفس العبير، مع الاسف بعضنا اصبح كما يصف النبي عليه الصلاة والسلام “آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر” فمالنا عندما تخاصمنا فجرنا وقطعنا كل اواصرنا بل وفككنا عرى اخوتنا واوشاجنا وقتلنا انفسنا بأيدينا . لن اعرج على مايحصل وما سببه لان كلنا نعرف ان السياسيين والسياسة هي سبب كل دمار وخراب ولكن سأذكرما رأيت خلال اقامتي في تركيا واختلاطي بالناس من مختلف المشارب والأنتماءات والأعراق وجدت ان في تركيا ثوابت اربعة جميع اطياف الشعب التركي متفقة على حبها وتقديسها . تلك الاربعة تقسم الى الاهم والمهم، فالاهم اثنان هما الوطن والعلم والمهم هما الجنسية والشهيد، نبدأبالاهم “الوطن” فالشعب كله مجمع على ان الوطن فوق الجميع واهم من كل ماسواه، صحيح ان الانتماء لحزب او جماعة عند التركي مهم لكن هذا كله يزول ويختفي في حال اصبح الوطن على المحك “وهذا ظهر جلياً في انقلاب تموز فقد توحد الترك على رفضه مع انهم ليسوا كلهم من انصار اردوغان” الوطن اهم من كل شيء فان لم يكن لك وطن فلا معنى لوجودك،حتى الاسلام الذي لايؤمن بحسب رأي البعض بتقديس الوطن لم يكن لينتشر ويظهر لولم يختر النبي المدينة المنورة عاصمة له، ليس اي مكان اخر مثل الوطن فهو الام والتاريخ فلا الأم تعوض ولا التاريخ يشترى . العَلم هو ثاني الاشياء اهمية عند الترك فهو لم يتغير منذ بداية نشوء الدولة العثمانية عام 1383م، وعندما إسس محمد الفاتح السلطنة اضيفت للعلم الهلال والنجمة التي تمثل الرمز الاسلامي، فتخيلوا معي علم عمره 600 عام ونيف ولم يمس ولم يتغير ولم يفكر احد بذلك، حتى اتاتورك الذي الغى الكثير من الرموز الاسلامية لم يمس العلم “بينما في العراق كلما اتت امة لعنة اختها ورغبت بتغيير العلم والنشيد وكأنما اختزلت مشاكل العراق في تغيير النشيد والعلم واضافة لون او ازالة النجوم وشعار الله اكبر” والى الان النشيد العثماني يردده الاتراك منذ اكثر من 600 عام لانهم شعب يحترم تضحيات اجداده ويحترم تاريخه وحضارته حتى لو كان فيه شيء يشوبه ويعيبه . نأتي الان للمهم الجنسية فكن من تكون ولكن المهم انك تركي، كردي عربي شركسي الباني تركماني سلجوقي المهم انك تركي وتركي اولا وقبل كل شيء “في العراق الانتماء للوطن يأتي اخراً بينما والعقيدة الدينية والمذهبية والسياسية هي الاهم وفوق الوطن والجنسية بل حتى فوق الدين” . اخيراً الشهيد له احترام وإجلال وإكبار حتى لو كان قد توفي منذ اول تأسيس الدولة قبل ستة قرون، ففي تركيا يودع الشهيد بطقوس خاصة هي اقرب للعرس، حيث يزف ويقولون الناس “هنيئاً له قد شرب عصير الشهادة قبلنا” ليس للبكاء ولطم الخدود وشق الجيوب والجزع في قاموسهم مكان، هم يعرفون قيمة الشهادة ومعناها اكثر من العرب والعراقيين، حيث يعتقدون بان وطنهم قد بني بدماء الشهداء وسيبقى الوطن شامخاً ويظل مادام هناك من يقدم نفسه ودمه في سبيله . اما عن احترامهم للتاريخ والاثار والتراث واللغة فحدث ولاحرج فهذا واضح وجلي لكل من زار او سمع عن تركيا،هم شعب يحترم نفسه وتراثه وتاريخه ونحن شعب يكره نفسه وتراثه وتاريخه ويقتل نفسه بيديه ولانزال نقول بأننا شعب الحضارات .