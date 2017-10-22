التسييس الجديد للإرهاب – جاسم مراد

ما ان انتهى العراق من معركة الموصل في الساحل الايمن ، تلك المعركة الملحمية الكبرى التي سالت فيها الدماء الغالية ، عقدت سلسلة من اللقاءات والمشاورات بين مجموعة من السياسيين العراقيين في تركيا بانقرة في الاسبوع الاول من تموز ، بدعم ومباركة بعض الدول العربية بالاضافة لتركيا ، وتمحورت تلك اللقاءات حول امكانية طرح مشروع اقليمي تكون عاصمته نينوى ويضم الرمادي وتكريت وجزءاً من محافظة ديالى ، وقد اجرت هذه الشخصيات بعض الاتصالات مع كيانات وشخصيات في الحكم بعضها رفض والبعض الاخر لم يعط راياً .

هذه الاجتماعات جرت في الوقت الذي كانت المعارك في الموصل على اشدها ، والدماء تسيل من العراقيين ، وبالطبع هذه المجموعات التي اجتمعت في انقرة لم يكن لها اي دور لا في عمليات التحرير من الارهاب ولا بمساعدة المهجرين والنازحين والشاردين من ظلم الارهاب ولا موقف مندد بعمليات تدمير تاريخ العراق والموصل على وجه التحديد ، فقط قبيل انتهاء المعركة ، وعندما الحسم كان يميل بشكل اكيد لصالح القوات المسلحة العراقية والحشد الشعبي عقدوا مؤتمرهم للمطالبة باقامة كيان سياسي مدعوم سياسيا وماليا من بعض دول الخليج .

قد يأخذ البعض هذه الاجتماعات بغير الاهتمام ، لكننا نشعر بها تشكل خطرا حقيقيا على العراق برمته ، وتشكل في ذات الوقت احياء الداعش بطريقة سياسية مذهبية ، لاشك فيه إن التناقضات التي حصلت بين قطر من جهة ، والسعودية والامارات والبحرين ومصر من الجهة الثانية ، قد تؤثر على طبيعة المشروع ، لكن هذا الاحتمال ليس من الضرورة أن يكون معتمدا عند اصحاب القرار السياسي .

كل متابع منصف يجب ان يلاحظ حجم الثقل الذي يتحمله السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء ورفاقه ، ثقلا سياسيا وامنيا داخليا ، وثقلا مركبا على مستوى العلاقات العربية مع العراق ، وكان الامل ولازال أن تكون زيارات السيد العبادي للمملكة السعودية والكويت وايران قد حلت بعض العقد ، وبهذا تتحمل المنظومة العربية عموما والخليجية على وجه الخصوص مسؤولية رفض مشاريع التقسيم لوحدة العراق ، وان تقف بشكل عربي اكيد ضد كل اشكال المسميات مثل الاقاليم والكيانات والاستقلالات حتى لو كان بعض هذه المسميات مشرعة بالدستور ، لكنها جميعا تدخل في سياق التقسيم ، وهذه اربيل حصلت ضمن مشروع الفيدرالية وكل مايتعلق بالحقوق من الدولة المركزية والان تطرح مشروع الانفصال .

ان المؤتمر القادم للاطراف التي شاركت وسهلت باجتياح داعش للموصل ، والمطالبة باقليم مستقل ، يشكل هذا المؤتمر اخطر مرحلة من مراحل المواجهة ، فإذا كانت داعش قد اعلنت شكلا لدولتها الاسلامية المزعومة ، وتم مواجهتها من كافة العراقيين من الشمال الى الجنوب وتم اسقاطها ميدانيا ، لكن هذا المشروع يشكل الاخطر في تاريخ العراق السياسي .

ان مهمة رئيس الوزراء وكل الوطنيين العراقيين مطالبون بمواجهة هذا المخطط وتوحيد الجهد لاسقاطه ،

فالمعركة لم تنته ، واحد اشكال المواجهة ، وقد يكون الاخطر فيها هو احباط مشاريع التقسيم التي باتت وجوهها تتكشف ، فتركيا التي فتحت حدودها لكل المنظمات الارهابية للدخول الى سوريا والعراق ، ورعتها ومولتها ودربتها بالاتفاق مع الاطراف الدولية والاقليمية ، هي الان ترعى تلك المؤتمرات بعدما فشلت داعش في تحقيق مشروعها ، ورفض ابناء الموصل الاستجابة لها ، واختاروا مع رفاق السلاح والوطن درب التحرير .

العراق يمتلك اوراقا اقوى واكثر اهمية مما تملكها تركيا ، لو اراد استخدام تلك الاوراق لشغل النظام التركي بازمات مركبة لاحدود لنهاياتها ، لذلك يتوجب على الاتراك رفع ايديهم عن العراق ، وبناء علاقات حسن الجوار والمصالح المشتركة .

يبدو لم يعد هناك إتساع لبعض الدول وفي مقدمتها واشنطن ، بعد الانتصار العراقي على الارهاب ، فالبعض بادر لتهيئة الضروف لعقد مؤتمرات لتسييس مخلفات داعش ، والامريكان بادروا لطرح مشروع الفيدراليات ، وفي كل الحالات إن مايطرح يستهدف تقييد نتائج الانتصارات وطنياً ، والبدء في عملية خلق الانقسامات والمشاحنات بين القوى السياسية.

اضافة الى زج اطراف هي بالاساس ليست لها مشاركة وحضور في المعركة الوطنية العراقية . بقدر ماكانت تشتغل للترويج للسياسات التفريقية ، وبعضها كان شريكاً في اجتياح داعش للمدن العراقية وفي مقدمتها الموصل . وبالتأكيد إن مايجــــــــري من تحركات سياسية ومايطرح من مشاريع الفيدراليات التي هي في جوهرها تقسيم البلاد ، تقتضي التصدي لها بهمة لاتقل عن اهمية التصدي للفكر التكفيري والوحشية الداعشية .