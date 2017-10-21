خبير لـ (الزمان): عمل شركات الخام في كردستان غير شرعي

بغداد – شيماء عادل

عد الخبير النفطي حمزة الجواهري ان عمل شركات النفط في اقليم كردستان غير شرعي وقرار تعليق شركة شيفرون الامريكية اعمالها هو بسبب الاوضاع الراهنة. وقال الجواهري لـ (الزمان) امس ان (اسباب تعليق شيفرون اعمالها في الاقليم يعود الى الاوضاع الاخيرة التي حدثت ومن ثم فأن تعليق اعمالها يعد نظرة حكيمة من الشركة لان من غير المنطقي ان تستمر بعملها وهو غير شرعي)،متوقعا (استمرار توقف اعمالها)،لافتا الى ان (العقد مع الاقليم بتطوير الحقول يعد غير دستوري وبالتالي لا توجد اي اضرار اقتصادية كونه غير شرعي). وكانت الشركة قد اعلنت عن تعليق مؤقت لعملياتها في كردستان بعد أيام على المواجهات قرب المنطقة بين القوات المركزية والأكراد . وقال المتحدث باسم الشركة (قررنا وقف عملياتنا مؤقتاً). واضاف اننا (نأمل استئناف عملياتنا فور توفر الظروف المناسبة لذلك). الى ذلك اوعز وزير النفط جبار علي اللعيبي بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة النشاط النفطي في محافظة كركوك .وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح امس ان (اللعيبي يشرف بشكل مباشر على اعمال اللجنة الوزارية وغرفة العمليات المشكلة في شركة نفط الشمال بهدف متابعة وتقويم النشاط النفطي في المحافظة للإسراع في تقديم التوصيات والمقترحات اللازمة للنهوض بواقع الصناعة النفطية)،مشيرا الى ان (اللجنة تضم عددا من الوكلاء ومدراء الدوائر والشركات المعنية ومنها شركات المشاريع النفطية وخطوط الانابيب وشركة توزيع المنتجات النفطية وتعبئة الغاز والدائرة الفنية والمكامن وتطوير الحقول والعقود النفطية وغيره)،مؤكدا ان ( الوزارة سوف تقف على احتياجات المحافظة من المنتجات النفطية من اجل تلبيتها والعمل على وضع الاليات والخطط العاجلة التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين).ووجهت الوزارة بـتخصيص 100 مليون دينار شهريا منحة مالية من مبلغ المنافع الاجتماعية للعقود النفطية لتلبية أحتياجات مستشفى الطفل للامراض السرطانية من الادوية والمستلزمات الطبية الضرورية .وقال اللعيبي خلال تفقده المستشفى (على جميع الجهات المعنية التكاتف من أجل الأرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتقليل من معاناة المرضى ولاسيما للمصابين بالامراض السرطانية من خلال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية).