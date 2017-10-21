الهجرة : نزوح 120 ألف مدني من كركوك إلى أربيل والسليمانية

كردستان ترحّب بدعوة واشنطن للحوار وتغيير يدعو إلى عدم التعامل مع حكومة الإقليم

بغداد – قصي منذر

اربيل- فريد حسن

رحبّت حكومة إقليم كردستان أمس بطلب واشنطن وقف المواجهات بين القوات الاتحادية والبيشمركة، وجددت الدعوة لإجراء الحوار مع بغداد بأسرع وقت.وقالت في بيان انها (ترحب بطلب وزارة الخارجية الأمريكية بالوقف الفوري للمواجهات بين البيشمركة والقوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها)، مؤكدة (استعدادها بأن يتم وقف النار بالتنسيق بين البيشمركة والقوات الاتحادية والتحالف الدولي).وجدد البيان الدعوة (لإجراء الحوار مع بغداد في أسرع وقت في إطار الدستور من دون شروط مسبقة). ودعت واشنطن جميع الأطراف إلى الدخول في حوار على أساس الدستور العراقي وانهاء المواجهات.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان (ما تزال الولايات المتحدة ملتزمة بعراق موحد ومستقر وديمقراطي وفدرالي، وملتزمة تجاه حكومة إقليم كردستان بوصفها جزءا لا يتجزأ من الوطن)، مضيفة (سنواصل العمل مع مسؤولين من الحكومة المركزية والإقليمية للحد من التوترات وتجنب المزيد من المصادمات وتشجيع الحوار).وأضافت (ينبغي على جميع الأطراف الدخول في حوار الآن على أساس الدستور ، وذلك بحسب عرض رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي وافقت عليه حكومة إقليم كردستان بشكل معلن)، مشددة على القول (ما زلنا مصممين على إنهاء القتال ضد داعش في العراق، وندعو الحكومة العراقية إلى مضاعفة جهودها مع التحالف الدولي حتى يتم إنجاز هذه المهمة). وتابعت (تجنبا لأي سوء فهم أو مواجهات جديدة، نطلب من الحكومة المركزية تهدئة الوضع من خلال الحد من تحركات قواتها الاتحادية في المناطق المتنازع عليها) والقيام بالتحركات (التي تم تنسيقها مع حكومة إقليم كردستان).وأضافت أن (واشنطن تشعر بالقلق إزاء تقارير عن اشتباكات عنيفة حول مدينة التون كوبري)، لافتة إلى أن (إعادة تأكيد السلطة الاتحادية على المناطق المتنازع عليها لا تغير بأي حال من الأحوال وضعها)، منوهة الى انها(تبقى موضع نزاع حتى يتم حل وضعها بموجب الدستور العراقي).وكان رئيس الاقليم مسعود البارزاني قد اتهم مساء اول امس الحكومة الاتحادية بتهديد وحصار ومعاقبة الشعب الكردستاني. ورأى في بيان ان الاجراءات الاخيرة للحكومة تجاوز واضح على الدستور ، كما دعا الكرد في العالم الى التظاهر لمساندة الإقليم. ودعت حركة تغيير الكردية العبادي الى عدم التعامل مع حكومة كردستان الحالية لكونها (فاقدة للشرعية والمشروعية). وقال النائب عن تغيير هوشيار عبد الله في بيان امس إن من الأجدر بالعبادي (أن لايتعامل مطلقاً مع الحكومة الحالية لإقليم كردستان لأنها ليست فقط فاقدة للشرعية بل فاقدة للمشروعية أيضا)، موضحاً ان (هذه الحكومة فاقدة للشرعية لأنها منذ عامين مستمرة في السلطة دون وجود برلمان الإقليم المعطل منذ عامين، أي من دون وجود أية جهة رقابية تراقب عملها التنفيذي، كما تم الانقلاب على جزء كبير من الحكومة وتم طرد أربعة وزراء من دون أي مسوغ قانوني).ورأى أن (هذه الحكومة فاقدة للمشروعية لأنها هي الجهة الوحيدة التي أشرفت على الملف النفطي وتمت سرقة النفط وعائداته من قبلها، وبالتالي يجب على العبادي وحكومته والأطراف السياسية في بغداد أن يتعاملوا مع الأحزاب والجهات التي لم تكن جزءا من السياسات السابقة، كما يجب العمل على إعادة الشرعية والمشروعية للعملية السياسية في الإقليم ومساعدة الأطراف السياسية والقوى الوطنية على تشكيل حكومة إنقاذ وطني لفترة انتقالية لتتولى البدء بمفاوضات مع الحكومة الاتحادية).وخلص عبد الله الى القول أن الأولوية القصوى يجب ان (تكون لحل مشكلة رواتب موظفي الاقليم بالتنسيق مع الحكومات المحلية، كما يجب أن لايكون حل مشكلة الرواتب مرهوناً بالمفاوضات مع حكومة الاقليم كونها قضية عاجلة وملحة ويجب ان يحلها رئيس الوزراء حيدر العبادي بأسرع وقت ممكن). ودعا القيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري الى الضغط على اربيل لتسليم 400 مطلوب بتهمة الارهاب من اهالي ديالى.وقال في تصريح إن (اكثر من 400 مطلوب بتهمة الارهاب من اهالي ديالى حصرا موجودون في اربيل وفق المعلومات المتوفرة لدينا)، مضيفا ان (جميع محاولات دفع السلطات الامنية في اربيل لاعتقالهم وتسليمهم للجهات المختصة فشلت، لان هناك قرارا من البارزاني بعدم المساس بهم)، على حد قوله .ودعا المعموري الى الضغط على اربيل التي اصبحت (اكبر حاضنة للهاربين) من اجل تسليم جميع المطلوبين للقضاء العراقي.ووصف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني الاستفتاء بالخطأ الفادح وقال في تصريح امس ان لديه وثائق تؤكد توقيع 38 قيادياً من الاتحاد من اصل 50 على عودة الجيش العراقي الى قاعدة كي وان في كركوك لتصبح منطقة مشتركة. وافادت وزارة الهجرة والمهجرين في بيان امس بنزوح 120 الف شخص من كركوك وقضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين الى اربيل والسليمانية منذ بدء الاحداث يوم الاثنين الماضي.