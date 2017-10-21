خبير قانوني يرى أوامر الإستدعاء واجبة التنفيذ في جميع أرجاء البلاد

محلل سياسي لـ (الزمان): الأجدر ببغداد كسب المعتدلين الكرد بدلاً من إصدار مذكرات قضائية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

دعا خبير في الشأن السياسي الى التحرك نحو الجهات المعتدلة في اقليم كردستان بدلاً من اصدار اوامر قضائية يصعب تنفيذها،فيما اكد خبير في القانون ان اوامر السلطة القضائية الاتحادية واجبة التنفيذ في جميع ارجاء البلاد اذا كان هناك احترام للقضاء والقانون. ورأى المحلل السياسي ماجد زيدان ان لا جدوى من اصدار مذكرات اعتقال واستدعاء بحق سياسيين اكراد،داعيا الى التهدئة والابتعاد عن التصعيد السياسي. وقال زيدان لـ(الزمان) امس ان (المذكرات التي صدرت بشأن القادة الكرد لا جدوى منها اذ لابد ان يجري تفاوض مع تلك القيادات)،واضاف ان (بغداد لا تملك القوة اللازمة لتنفيذ مثل هذه الاوامر القضائية ومن الناحية السياسية فإن الاشخاص المعنيين هم شركاء ومثل هذا الاجراء لا يؤدي الى التهدئة)،مشيراً الى ان(الطرف الاخر استقبل الاوامر القضائية بسخرية وبالتالي هي لم تحقق شيئاً منطقياً وعقلانياً لكن ادت الى موقف متصلب اخر). وتابع زيدان انه (كان من الاجدر بالحكومة في بغداد ان تلعب ورقة اخرى غير ورقة الاستدعاء،وهي ورقة التمييز بين السليمانية واربيل في المواقف وان تكسب ود اطراف السليمانية وتتفاوض مع قوة حزبية ممكن ان تعطي افكاراً جديدة وتكون قابله للتفاوض فهذه هي المسألة الاهم والافضل)، متابعا انه (اذا تمكنت بغداد من السيطرة على الاقليم وازاحه رئيس الاقليم مسعود البارزاني من دون اصدار مذكرة قضائية فيكون الامر جدوى،فنحن بحاجه الى التهدئة والتعقل لانه فقط بهذه الطريقة يمكن التوصل الى اتفاق ينهي هذه المأساة التي قد تؤدي الى تغيير في موازين القوى في المجتمع الدولي).

من جهته،اكد الخبير القانوني جبار الشويلي ان السلطة الاتحادية القضائية قراراتها قائمة على البلد بما فيها اقليم كردستان مشيرا الى ان تنفيذ مذكرات استدعاء بحق القياديين في الاقليم تعود الى احترام القانون فيما دعا محلل سياسي الى التهدئه والابتعاد عن التصعيد السياسي.

وقال الشويلي لـ(الزمان) امس ان (القضاء مستقل بحكمه السلطة الاتحادية القضائية وقراراتها نافذة على جميع ارجاء البلد بما فيها الاقليم،وبالنتيجة من المفترض ان يكون الاقليم خاضعاً لسلطة القانون والقضاء)،واضاف انه (اذا كان هناك احترام للقضاء والسلطات القضائية فلابد من تنفيذ الاستدعاء القضائي بحق القياديين في الاقليم واي اشخص آخر مطلوب). وأوضح الشويلي ان (مذكرة الاستدعاء هي بمثابة إخضاع الشخص المعني للتحقيق فليس كل شخص يستدعى للاستجواب او حتى اذا القي القبض عليه هو مجرم وانما يستطيع من خلال إفاداته القانونية امام القضاء ان يبريء نفسه وان يوكل محامياً للدفاع فحق الدفاع حق مقدس وارد في الدستور ونعلم ان القانون لا سلطان عليه بالنتيجة جميعها نصوص دستورية يجب احترامها اذا كان هناك احترام وتطبيق للدستور)، مشيرا الى ان (استدعاء نائب رئيس الاقليم كوسرت رسول كان وفق المادة 226 من قانون العقوبات النافذ التي تتعلق بأمن وسيادة الدولة والقوات المسلحة الاتحادية من ضمنها محافظات الشمال كونها تابعة الى الدولة المركزية). وكشف عضو بمجلس النواب امس عن عزم القضاء اصدار مذكرة استقدام بحق البارزاني اليوم الاحد.وقال نائب طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح ان (القضاء العراقي سيصدر اليوم الاحد مذكرة استقدام بحــــــــق البارزاني بشأن 55 ملفا رفعت فيها دعاوى ضده).موضحاً ان (هذه الدعاوى تضمنت قضايا الاستفتاء وتهديد امن البلد وتهريب النفط وغيرها من المخالفات الادارية والقانونية).

وأعلن مجلس القضاء الأعلى الخميس الماضي عن صدور أمر إلقاء قبض بحق نائب رئيس إقليم كردستان كوسرت رسول نتيجة تصريحاته الأخيرة التي وصف فيها القوات الأمنية الاتحادية في محافظة كركوك بـ(المحتلة) ووصف احداث كركوك بأنها انفال جديدة.