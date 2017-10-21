حديث الشارع الكروي: المطلوب مناقشة جادة بعد وداع الناشئين لكأس العالم

عطية يخصخص الكهرباء ويبقى معها في الدوري الممتاز

الناصرية – باسم ألركابي

لايمكن قبول التسويغات التي تطلق من هنا وهناك بعد الخروج المخيب لمنتخب الناشئين من بطولة منتخبات كاس العالم الأسبوع الماضي الجارية منافساتها في الهند مع ان البعض يرى الأمور مقبولة مقارنة بالبطولة الأولى المماثلة لكن المشاركة الثانية وما انتهت اليه وما تحدث عنه المدرب قحطان جثير بشأن ضعف الاعداد وهنا يظهر محملا الاتحاد بذلك ما يتطلب الوقوف عنده بشكل جدي من خلال الذهاب إلى مناقشة بطولات الفئات العمرية عبر الدعوة الى العاملين في هذه البطولات من مدربين وإداريين للوقوف على أسباب تراجع المستويات وان لانكتف نشاهد لاعبين ماهرين بالمعنى والبقاء بإطلاق التبريرات لان المنتخب لم يستعد كما يجب الى اخر الأمور باعتراف المدرب نفسه.

كما تتطلب البحث الجدي وإيجاد الحلول المطلوبة لها من خلال تحديد مواقع الخلل قدر الممكن لأنها مهمة كبيرة وتحتاج الى قدرات وإمكانات كبيرة في كل شيء اذا ما اخذ العدد الكثير من اللاعبين في هذه لفئات التي منها لازالت تلعب في الشوارع طبعا لايمكن استيعاب كل هؤلاء اللاعبين لكن علينا ان نتعامل مع من يلعب في الأندية والمدارس المنتشرة في اغلب المدن العراقية.

تحديد المدربين

في البد ان يتم تحديد المدربين المطولين للعمل مع هؤلاء اللاعبين والقدرة على رفع مهاراتهم من خلال تطبيق مفردات العمل الاولية بشكل صحيح وهذا المهم لانه ما الفائدة من قيام مدربين لايستطيعون تطبيق الحركات والجوانب الفنية يتلقاها اللاعبين بصورة صحيحة والانطلاق بها لان اخطر عمل مع الفئات العمرية هو تطبيق مفردات اللعب من حيث الحركة واستلام الكرة والتمرير ورفع المهارات وغيرها لان التركيز يجب ان ياتي من هنا.

الاهتمام ببطولات الفئات العمرية من خلال إقامتهاعبر رغبة الفرق نفسها منها إلزام جميع فرق الدرجتين الأولى والممتازة في المشاركة في بطولات الاتحاد المركزي كما تطرقنا الى هذا الامر مؤخرا والعمل على تسهيل مشاركة الفرق حتى لو تقام البطولات على شكل مجموعات كل مجموعة تضم مثلا عشرة فرق للاستفادة من مجموع المباريات لرفع قدرات اللاعبين.

او توزيع الفرق ضمن المواقع الجغرافية كما يجري في تصفيات الدرجة الأولى ومتوقع ان تظهر هنا المشكلة المالية بوجه الأندية كثيرا ومنها بالكاد تقدر على تامين المشاركة في البطولة الممتازة لكن لابد من تنظيم البطولات مع كل الصعوبات والذهاب الى إقامتها على مستوى المحافظات وتناط تنظيمها بالاتحادات الفرعية والعمل على إشراك اكبر عدد من الفرق منها فر ق الأندية ومراكز لشباب ومنتخبات التربية وعدد من ابرز الفرق الشعبية وكذلك العودة إلى إقامة بطولة منتخبات الجمهورية لفئتي الشباب والناشئين وهنا الكثير من الأفكار.لكن الأول ان تناط مهمة إعداد اللاعبين بمدربين كفاء قادرين على تنمية المواهب خصوصا وان المحافظات شهدة إقامة العديد من الدورات التدريبية أي وجود اكثر من مدرب قادر في العمل وإنجاح هذه المهمة لان اهم شيء باللاعبين الناشئين هو الارتقاء بمهاراتهم الفردية التي وجدناها مفقودة عند اغلب لاعبي منتخب الناشئين ولم نكن نتوقع ان يظهر اللاعبين بهذا المستوى المتدني قياسا إلى مهارات بقية لاعبي الفرق الاخرى من دون استثناء كما تابعنا واقع المباريات مع ان منتخبنا حضر ممثلا لقارة أسيا كبطل لها لكننا وجدنا اليابان وإيران أفضل منا في الكثير من التفاصيل.

استخلاص الدروس والعبر

ونجدد القول ثانية علينا ان نستخلص الدروس والعبر من المشاركة المذكورة بشكل جدي من اجل بناء منتخبات تشترك بوضع أفضل من الذي شاهدناه في بطولة الهند مع ان ظروف مشاركتنا تختلف في الكثير من جوانب العمل المهمة والمطلوب من حيث الإعداد واللعب بسبب استمرار فرض الحظر الكروي على ملاعبنا من خلال دعوة عدد من الفرق للعب تجريبيا في العراق.

وكان ان يصار الى دعوة عدد من لاعبي المحافظات لتمثيل المنتخب دون اقتصارها على لاعبي بغداد وبعد الظهور المتراجع للمنتخب لابد ان ياتي العمل المطلوب والمتكامل وليس المشاركة المملة من حيث اللعب والمستوى والنتائج.

اين الفوائد

ومع كل الذي حصل فان البطولة لم تخلوا من الفوائد في ظهور عدد من اللاعبين الذين سيأخذون طريقهم للفرق الممتازة وكذلك حضور هذا التجمع العالمي وفي تواجد المنتخب لان البلد بحاجة إليه في ظل الظروف التي يمر فيها كما ان اللعب والاحتكاك مع الفرق الكبيرة مهم جدا يساعد في تجاوز اللاعبين لمخاوف المشاركات المماثلة المستقبلية.

ومع الذي حصل في المشاركة من جميع جوانبها علينا ان نراجع الأمور بتأن لاننا نتعامل مع أصعب واخطر فئة عمرية تحتاج الى تقديم عمل منظم كما تمت الإشارة إلية.

محمد صاحب

ويقول الحكم لدولي السابق محمد صاحب مهم ان يلتفت الاتحاد المركزي ويقدم برنامج عمل طموح للفئات العمرية عبر الأفكار والبرامج التي تقدم من الاتحاد نفسه ومن المدربين والآخرين لان في ذلك فوائد على قاعدة اللعبة عبر السعي الجاد لدعمهما من خلال إقامة البطولات المكثفة لأنها الطريق إمام اكتشاف اللاعبين المطلوبين وان لاتقتصر الدعوة للاعبي منتخبات الفئات العمرية على بغداد فقط بل ان تتاح الفرصة لجميع لاعبي المحافظات.

نعم الظروف صعبة حتى إمام اللاعبين لارتباطاتهم الدراسية كما ان الضائقة المالية التي تواجه القطاع الرياضي واتحادا للعبة الذي عليه ان يضطلع ببرنامج عمل طموح لأننا لانجد سبيل للنهوض باللعبة الا من خلال الاهتمام بالفئات العمرية وان نتجه الطريق العملي والمهني في هذا الجانب مع ان العملية ليست سهلة من كل جوانبها ومهم ان تتضافر الجهود في مهمة لاتبدو سهلة لكن لايمكن البقاء بعيدا عن البحث في الوسائل الممكنة.

مدرب الميناء

ويقول مدرب نادي الميناء السابق عقيل هاتو المختص بالعمل في هذا الجانب وله الفضل في تقديم العديد من اللاعبين لفريق الميناء والحديث عنه لليوم بعدما عمل بجد وقدم الكثير من اللاعبين الذين فرضوا نفسهم واخذوا أماكنهم في الفريق الأول يقول مهم جدا ان يتصاعد العمل مع لاعبي الفئات العمرية والاهتمام بهم والسعي لإيجاد الحوافز إمام المدربين في منحهم فرصة العمل ومنحهم مخصصات مالية لكي يستمروا في عملهم الذي يعد العمل الصعب مع مجموعة لاعبين في بداية الطريق ما يتطلب الاهتمام الاستثنائي بهم من اجل إعدادهم بالشكل المطلوب ولان البداية يجب ان تكون صحيحة للاطمئنان على مستقبلهم الكروي وشق طريقهم بالصورة المطلوبة ونأمل ان يصار إلى إقامة أنشطة مختلفة من خلال الاتحادات الفرعية ومديريات الشباب والفرق الشعبية لكن ان تجري بصيغ تنظيمه لتحقيق الفائدة المطلوبة منها وهذا المهم ولو تظهر الأمور غير سهلة في ظل الظروف التي تمر بها الأندية لتي هي من اهتمت بالفئات العمرية ومع كل العقبات التي ظهرت بوجه العمل في هذا الجانب لكن لابد من برنامج عمل واضح يتفق عليه من الكل وان توفر له متطلبات الشروع بالعمل .

مشاركة فريق الكهرباء

انهى فريق الكهرباء مسابقة الدوري الممتاز بالوقوف في الموقع الثالث عشر بعد مشاركة كانت صعبة في اغلب تفاصيلها خاصة البداية المتعثرة التي نالت من الفريق والتواجد في مواقع المؤخرة بعدما تولى مهمة تدريبة المدرب القطان الذي واجه نتائج صعبة بسبب المباريات القوية الاولى التي خاضها الفريق في بداية الدوري واخرته كثيرا بعدما تراجع كثيرا للوراء ولم يبقى امام إدارة الفريق الا تغير المدرب لياتي الدور هذه المرة على علي عطية الذي سبق واشرف عل فريق الجوية قبل عامين كذلك على منتخب الشباب الذي تسلم المهمة امام مخاوفه الشخصية والإدارة التي واجهت مشاكل حقيقية في المواسم السابقة عندما استمر متواجد في المواقع الأخيرة حتى بقي في الدوري بشق الأنفس.

خطوات المدرب

وبدات خطوات المدرب الجديد الذي يمتلك مقومات العمل التي زادت من خبرته التدريبية العمل مع الجوية و منتخب الشباب وقبلهما قبل ان يقبل المهمة التي لم تكن سهلة مع فريق الكهرباء والبداية المتعثرة واهمية تجاوزها واستعادة لتوازن عندما اخذ الأمور بشكل مهني وعملي وحاول إبعاد الفريق عن مواقع المؤخرة والتي استمر فيها لفترة طويلة خصوصا في المرحلة الأولى من الدوري ومحاولة استعادة التوازن للفريق من خلال تحسين النتائج التي استمرت رتيبة ولم تتغير ما جعل المدرب في امر محير لانه لم يردعلى النتائج لسلبية والسيطرة على الأمور بسرعة والعمل على تداركها وبسط نفوذ الفريق ولو خلال المباريات مع الفرق التي هي بمستواه على الأقل لكن هذا لم يمنع الرجل في التفكير وتحمل المسؤولية كما يجب والإقدام على تجاوز المشاكل التي صاحبت الفريق وأهمية إنقاذه من الوضع الذي كان عليه منذ استلامه و منها وفي وضع يحتاج الى عمل كبير ومتواصل والتسابق مع الوقت والعمل على تعديل النتائج واستعادة شيء من التوازن وتغير نهج النتائج مع بداية عمل علي عطية الذي هو من قبل المهمة ومهم ان يعكس دوره المهني مع فريق كلما يبحث عنه هو البقاء في المسابقة التي خضعت في بداية الأمر للمدرب الأول الذي هو من انتداب اللاعبين بعدما منحته الإدارة الثقة العالية من اجل إعداده بشكل متكامل ولان الدوري يقام بشكل عام ويحتاج إلى قدرات وان يدخل بقوة وجاهزية عالية وان يظهر الدور الفني المطلوب لكي يكون طرفا منافسا وليس رقما وان يستطيع إدارة الأمور في منافسة قوية بعدما فشل الكهرباء قبلها في عكس نفسه في مسابقة المجموعتين قبل ان يواجه ويشارك ببطولة ومواجهة جميع الفرق الكبيرة وان يتوازن في النتائج من اجل تحقيق هدف المشاركة حيث البقاء في الدوري.

تحقيق التغير

ولم يتمكن المدرب من تحقيق أي تغير واضح في مسار المهمة التي زادت صعوبة مع مرور الوقت لابتعادها عن المعالجات من خلال دور المدرب الذي تعامل مع الأمور وفي محاولات لم يكتب لها لنجاح مع حرص المدرب والعمل ما في وسعه لاستعادة ترتيب الفريق وعبور محنة النتائج التي بقيت متأرجحة مع نهاية المرحلة الأولى من الدوري عندما أنهاها في موقع متأخر وسط مخاوف الإدارة مع مرور الوقت والمعاناة الكثيرة ما جعل من المدرب ان يسارع الخطى والبحث في حلول أنية لتحقيق أمرين مهمين الأول ان يبقي الفريق في الدوري لموسم اخر والأخر تحقيق منجز تدريبي شخصي.

المرحلة الثانية

وشهد الفريق تواجدا وحضورا كبيرا في المرحلة الثانية وعكس نفسه بشكل مناسب عبر تحقيق سلسلة نتائج مهمة وواضحة وتحسن الموقف في سلم لترتيب بعدعدة خطوات ممثلة في نتائج الفوز والتعادل وانحسار النتائج السلبية وهو ما عزز من حضور الفريق خصوصا في المرحلة الثانية التي شهدت تغيرا في مسار النتائج بعد إضافة عدد من اللاعبين الذين دعموا الفريق واستمرارهم في تقديم ما لديهم ومواجهة الأمور بشكل افضل وتمكن الفريق من تحقيق النتائج مع مرور الوقت حتى انه في بعض مراحل الحصة الثانية نجح في تحقيق ستة نتائج متتالية مهمة ساعدته على التقدم في المواقع والتخفيف من مشاكل البقاء في المتأخرة عندما لازم تلك المواقع التي أثارت مخاوف إدارة الكهرباء التي تنفست الصعداء بعد تحسن النتائج بشكل واضح واخذ المدرب يقدم الفريق على أفضل ما يرام من حيث المستوى والنتائج والتقدم في مواقع السلم في مهمة تعاون فيها المدرب مع اللاعبين من اجل تحسين لموقع وهو ما حصل لان الفريق بدا يثبت نفسه في مباريات الذهاب ما شكل تحولا في المهمة التي أخذت تستقر بعد تفادي الأمور جولة بعد جولة.

تغير الفريق

ومهم ان يشهد الفريق تغيرا في وقت تصاعد الصراع في جميع المواقع وتحرك فرق المؤخرة مع بدا العد التنازلي لجولات المرحلة الثانية التي مهم ان تظهر الجهود الاستثنائية واهم ما حصل في فريق الكهرباء هو استعادة توازنه والتعامل مع مباريات الأرض والذهاب في الوقت المطلوب واستمر اللاعبين يؤدون في هذه الأوقات ونجح في جمع النقاط والوصول إلى الحلول في مهمة وجد فيها المدرب واللاعبين شيء اختلف كثيرا عن البداية ومن ثم مواصلة التحرك الجدي وتحقيق النتائج المطلوبة بعدما توازن في المباريات واخذ يفاجأ الفرق في تقديم المباريات المقبولة وكل ما يريده اهل الكهرباء فقط البقاء الذي سبق وان واجهه وكاد ان يطيح بالفريق عندما تفادى الامور في اخر الوقت.

نجاح عطية

ونجح عطية في تحسين صورة الفريق وتحقيق التحول في اهم وقت الصراع وهو المطلوب لينهي الأمور بالموقع الثالث عشر بعدما بقي متواجدا في السادس عشر لكنه تعامل مع المباريات الاخيرة بمهنية عالية.

وكانت لحظات مهمة عندما تخطى مخاوف البقاء في المواقع الأخيرة قبل ان يخطوا الفريق للإمام وانجاز مهمة البقاء في موقع مناسب حيث الثالث عشر بعدما لعب 36 مباراة تمكن من تحقيق الفوز في 8 مباريات اغلبها جاءت في المرحلة الثانية وهو المطلوب ما يعكس قدرات اللاعبين في اظهر قدراتهم في اللعب برغبة وقوة مع مرور الوقت وهذا من بين العوامل المهمة لان اغلب الفرق أكثر ما تواجه المشاكل في نهاية الدوري خصوصا مع دوري طويل فاق التوقعات وقدرات اللاعبين وامتد الى الاجواء الحارة التي اثرت على عطاء اللاعبين. وحقق الكهرباء الفوز في 8 مباريات قبل ان يتعادل في 14 مباراة .

وجاءت نتائج الفوز والتعادل في وقتها المطلوب عندما بدا الفريق يشعر بحراجة الموقف ولابد من حلول امام موقف صعب وهو ما حصل عندما تغيرت النتائج الشيء الأهم في المهمة التي تلقى فيها الفريق 14 خسارة ايضا وهو عدد كبير إمام فريق لعب بلاعبين واعدين لكن مهم ان يحقق هداف المشاركة والبقاء في الدوري وهو ما كان يخط ه المدرب والإدارة حيث الحدث المهم في مشاركة شكلت امتدادا للمشاركات الأخيرة لكن الحالة الايجابية هنا هو إقامة البطولة بطريقة الدوري العلم الذي استفاد الفرق من عدد المباريات التي لعبها وحققت التوازن على عكس ان تقام البطولة بتقسيم الفرق الى مجموعتين والتي تشهد اللعب مباريات محدودة.

هجوم متواضع

ظهر هجوم الفريق متواضع بعدما سجل 24 هدفا والحال للدفاع الذي تلقى 36 هدفا فيما جمع 38 نقطة أنقذت الفريق من السقوط والبقاء للموسم المقبل وكان على الفريق ان يظهر بشكل أفضل في بطولة ألكاس في بطولة التي كادت ان تعود عليه بفائدة لكن الجهود انصبت على منافسة الدوري والخروج منها كما خطط له علي عطية الذي نجح في تغير النتائج ومواصلة العمل للحد من النتائج السلبية ودعم جهود اللاعبين ومن وراءهم الادارة في اهم المسابقات المحلية التي مؤكد استفاد منها الفريق الذي بقي على نفس الجهاز الفني الذي قدم ما عليه في ظروف عمل فنية لاتبدو سهله لكن الأهم هو ان يبقى الكهرباء احد فرق الدوري الممتاز وتمديد عمل المدرب الذي عليه ان يواجه الأمور وتحديد ملامح المشاركة المقبلة من خلال التنسيق مع الادارة وتحمل مسؤولية الفريق ولان الحديث اليوم عن كيفية بناء الفريق المطلوب والدخول في المنافسات بقوة من الجولة الأولى وهذا أمر مهم يدركه المدرب الذي يعلم ان البطولة القادمة ستقام بتقسيم الفرق الى مجموعتين وفي مباريات معدودات تتطلب الاستفادة منها في منافسة مؤكد تختلف في الكثير من الدوري الاخير. ومؤكد ان الادراة نسقت الأمور مع المدرب من اجل تريب الوضع داخل الفريق من خلال انتداب اللاعبين المطلوبين والاستعانة بالمهمين من اجل تحقيق مشاركة مهمة وقوية متكاملة من جميع الجوانب ومؤكد ان المدرب مهتم في إعداد الفريق عبر الإجراءات المطلوبة وان يظهر بشكل افضل من خلال إمكانات وزارة الكهرباء .