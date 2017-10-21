بناء الأجسام يحذّر الصالات الأهلية

بغداد،-،الزمان

حذر،الاتحاد،المركزي،لبناء،الاجسام,،من،إقامة،منافسات،وبطولات،للصالات،خــــارج،اشراف،الاتحاد.وقال،رئيـــــس

،الاتحاد،فائز،عبد،الحسن،إنالاتحاد،يحذّر،من،قيام،أية صالة،رياضية،بتنظيم،بطولات،خارج،اشرافه.

مشيراً،إلى،ان،هــــــناك،قوانين،وضعت،للمخالفين،ومنها،منع،اللاعب،المخـــــــالف،من،البـــــــطولات،المحلية.

كما،يعاقب،راعي،البطولة،او،صاحب،الصالة،من،الاجازة،التي،تمنح،له،لمزاولة،عمله.

وأضــــاف،أن،…الاتحاد،المركزي،هو،من،يشرف،على،البـــــــطولات،وتنظيمها.مؤكداً،ان،…المنهاج،السنــــــوي،لهذا،العام.اقيــــمت فيـــــــــــه،بطــــــــولتان،للصالات،الاهـــيـــــة،لعـــموم،العراق،في،،شــــــــهري،شباط،و،آب.