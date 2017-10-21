نجم المغرب ونافاس على رأس أبرز الصفقات بالدوري الأسباني

ريال مدريد يتجه إلى الكالتشيو لحل أزمة الهجوم

{ مدن – وكالات: يعاني فريق ريال مدريد الإسباني، من أزمة في خط الهجوم هذا الموسم، في ظل تراجع مستوى الفرنسي كريم بنزيمة، ورحيل ألفارو موراتا إلى تشيلسي، في الانتقالات الصيفية الماضية. وقال موقع كالتشيو مريكاتو الإيطالي، إن ريال مدريد، حريص على التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، الذي تألق في الكالتشيو في السنوات الأخيرة. وعقب تسجيله هاتريك في مباراة فريقه الأخيرة أمام ميلان في ديربي ميلانو، سطع اسم إيكاردي كثيرًا خاصة في وسائل الإعلام الإسبانية، التي رشحته للانضمام إلى الريال في الصيف المقبل. ويعتبر إيكاردي من خريجي أكاديمية لا ماسيا التابعة لنادي برشلونة، وانضم لفريق سامبدوريا الإيطالي في عام 2011، قبل أن ينتقل للإنتر في عام 2013، وخاض في الدوري الإيطالي 164 مباراة، سجل فيها 90 هدفًا وصنع 25 . وقدرت تقارير ثمن ماورو إيكاردي بـ 110 مليون يورو، علمًا بأن عقده مع إنتر ميلان ينتهي في عام 2021.

صفقات جديدة

شهدت الجولات الثماني الماضية من الليجا، تألق العديد من الصفقات الجديدة، التي ساهمت في احتلال فرقها مراكز متقدمة في ترتيب جدول البطولة. يأتي ذلك في ظل رغبة اللاعبين في لفت الأنظار على أمل حجز تذكرة المشاركة في مونديال روسيا، بعد أشهر قليلة. ونشرت صحيفة آس تقريرًا اول امس الجمعة، يضم أبرز 10 صفقات لفتت الأنظار بعد مرور شهرين، من عمر البطولة

إيفان كوييار (ليجانيس)

استحق الحارس المخضرم أن يكون ضمن أبرز الصفقات التي تمت في الليجا. وقدَّم الحارس أداء رائعًا خلال المدة الماضية، ساهم فيها مع ليجانيس في الحصول المركز السادس، بالإضافة لاستقباله 3 أهداف فقط، وهو نفس عدد الأهداف التي تلقاها تير شتيجن، حارس برشلونة.

زهير فضال (ريال بيتيس)

استطاع المدافع المغربي زهير فضال، أن يضع نفسه ضمن الأعمدة الرئيسية لمشروع ريال بيتيس الجديد، بعدما تأقلم مع أسلوب المدرب كيكي سيتيين. وتمكَّن فضال من افتكاك الكرة في 51 مناسبة، ورغم قدومه مقابل 2.5 مليون يورو فقط، إلا أنَّه سجل هدفين خلال 8 مباريات.

دييجو لورينتي (ريال سوسييداد)

شارك لورينتي مع ريال سوسييداد في مبارتين بالليجا، و3 مباريات بالدوري الأوربي، ومع ذلك سجَّل المدافع الإسباني 5 أهداف، بالإضافة لقدومه مقابل 6 ملايين يورو من ريال مدريد.

إينيس برهدي (ليفانتي)

نال لاعب الوسط المقدوني، الإشادة بعد ظهوره بمستوى مميز مع ليفانتي، رغم الأداء المتذبذب للفريق، وسجل برهدي 3 أهداف اثنان منهم من اللعب المفتوح.

أندريس جواردادو (ريال بيتيس)

عاد جواردادو مجددًا لليجا، بعد أن خاض مسيرة مع فالنسيا، وديبورتيفو لاكورونيا، ها هو بدأ في قيادة فريقه الجديد ريال بيتيس بعد رحيل داني سـيبايوس.

واستطاع اللاعب المكسيكي، أن يكون محور لعب بيتيس، ولعل ذلك يتضح بعد أن تمكن من صناعة 6 أهداف خلال 602 دقيقة شارك بها.

يعتمد المدرب خافيير كاييخا على فورنالاس كونه أحد المحركين لوسط ميدان فريق، فالريال، فخلال 880 دقيقة شارك بهم في الليجا والدوري الأوربي تمكن من صناعة 3 أهداف، بالإضافة لقدراته التي تمكنه من شغل أكثر من مركز في وسط الملعب.

جيفري كوندوجبيا (فالنسيا)

قدم كوندوجبيا إضافة رائعة لوسط ملعب الخفافيش هذا الموسم، فهو يقوم بكل أدوار لاعب الوسط من حيث التمرير والضغط وغلق المساحات والتصويب. كما أنَّه سجَّل هدفين في مرمى ريال مدريد وريال بيتيس، أكثر مما سجل خلال 40 مباراة مع إشبيلية في فترته الأولي بالليجا.

خيسوس نافاس (إشبيلية)

منذ أن عاد للفريق الأندلسي مطلع الموسم الحالي ظل نافاس يتلقى الإشادة مع كل مباراة يخوضها، نظرًا للروح والأداء الكبير الذي يقدمه. وسجل صاحب الـ31 عامًا، هدف الفوز أمام لاس بالماس في الدقائق الأخيرة، كما أنه لم يكلف إشبيلية أي أموال بعد أن انضم في صفقة انتقال حر من مانشستر سيتي.

ماكس لوبيز (سيلتا فيجو)

ساهم لوبيز في تعزيز خط الهجوم لفريق سيلتا فيجو، إذ يحتل المهاجم الأورجوياني المرتبة الرابعة في قائمة هدافي الليجا بـ 6 أهداف، خلال 593 دقيقة.

كريستيان ستواني (جيرونا)

يقدم ستواني، مســتويات جيدة مع جيرونا في أولى مواسمه بالليجا، بإحرازه 4 أهداف بينهم هدفان بمرمى أتلتيكو مدريد، بأهدافه الأربعة يكون قد سجل ستواني أكثر من نصف ما سجله فريقه بالكامل خلال 8 مباريات.