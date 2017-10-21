نجم الليكرز السابق يتدرّب مع سان جيرمان

{ باريس – وكالات: زار لاعب كرة السلة السابق كوبي براينت، اول امس الجمعة، منشآت نادي باريس سان جيرمان، للتدرب مع بعض أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، والتقاط الصور مع البرازيلي نيمار. وتجاذب برايانت، أطراف الحديث مع لاعبي بي إس جي، والتقط عددًا من الصور معهم، لا سيما الفرنسي الصاعد كيليان مبابي. وقال اللاعب الأمريكي المعتزل في تصريحات أوردها النادي: لا أفتقد اللعب، لكنني أحب أن أتابع عن قرب كيف يستعد بعض أفضل اللاعبين، والفرق في العالم. ويتواجد براينت، بطل الدوري الأمريكي للسلة، 5 مرات مع فريق لوس أنكلوس ليكرز، في باريس لافتتاح ساحة مخصصة لكرة السلة في المدينة. يذكر أنَّ فريق العاصمة الفرنسية، الذي اكتسب ثقلاً أوربيًا بوجود نيمار، والأوروجوياني إدينسون كافاني، ومبابي، يحظى بعلاقات طيبة مع أساطير الدوري الأمريكي لكرة السلة.