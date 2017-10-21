كلام أبيض

للذين يمتطون الجياد – جليل وادي

عندما يخيم التخلف على المجتمعات يُكثر الجدل في البديهيات، ويتقدم الانفعال على الحكمة، وينخفض همس الحق ويعلو صراخ الباطل، وتضيع الحقيقة بين ركام الظواهر اللفظية، فيتشوش الرأي العام ويتخبط في خياراته، وفي النهاية يتجذر التخلف وتُغلق أبواب المستقبل.

ومن المحزن جدا أن يدخل العالم في نهاية العقد الثاني من ألفيته الثالثة، بينما نكرر الحديث في البديهيات، ومنها بديهية متطلبات التنوير، وهو ما انتهى اليه الفكر البشري منذ قرون، ليعلن بعد كفاح مرير مع سلطات شتى: ان التنوير يستند الى العقل والحرية والتجربة، وكل ما عداها هراء لا قيمة له.

فلا يمكن للبشرية ان تتقدم مالم يكن منطق العقل حاكما، فالفجوة المتسعة بيننا والآخر المتقدم ليس في مخرجات التكنولوجيا، بل بنمط التفكير، فالتجربة أثبتت سهولة توطين ما هو مادي في بلداننا، بينما يقتضي جهدا كبيرا وزمنا طويلا توطين ما هو معنوي، فالمجتمعات تنمو بنور العقل وليس بغيره، لكن سلطات مهيمنة تحاول اشاعة ما يقف ضد ذلك، فتصادر العقل وتغيّب نوره الآسر، سواء أكانت محاولاتها ايمانا حقيقيا بأيديولوجيتها أم سعيا لترسيخ سلطاتها او دأبا لتحقيق مصالحها، ومنها من أعطت لنفسها قدسية لتنقلب من قوة هادية الى سلطة قامعة، فالتحديث ليس في البناء والاعمار والخدمات فحسب، بل بتحديث العقول، وهنا تكمن أزمتنا الحقيقية.

لكن العقل المبدع والفاعل في انتشال المجتمعات من واقعها المر، يستلزم فضاء حرا، قوة العقل تكمن في حريته، ولا ابداع من دون حرية، اجتماعية كانت ام سياسية، فلا قيمة لحرية سياسية تصادر حرية اجتماعية، فليس من المنطق ان تكون المجتمعات مستنيرة سياسيا ومتخلفة اجتماعيا، يفترض بالاثنين ان يسيرا معا بشكل متواز،ولذلك تعد التحولات السياسية بلا محتوى عندما لا تتزامن معها تحولات اجتماعية، كحال بعض التجارب التي يتبنى دعاة التغيير فيها الحرية السياسية، بينما يضمرون العداء للحرية الاجتماعية، وهذا هو التناقض بعينه، ومثل هؤلاء لا يؤمنون بالحرية أصلا، وفهمهم للعقل قاصر، وما اقوالهم ولافتاتهم الا ذرائع وادعاءات يراد بها غايات ضيقة وليس فتح أبواب التنوير الموصدة بوجه مجتمعاتهم.

وبالمقابل تغدو الحرية فوضى اذا لم يكن العقل مستنيرا، واستنارته مرهونة بتحديثه، أي بتوطين المعاصر من الثقافة، لكن المعاصر منها قد يتقاطع مع رغبات السلطات المهيمنة، فتسود الصراعات وتتلاحق الأزمات، ولا حل الا بتقويض هذه السلطات وتحجيم أدوارها وافراغها من قدسيتها ليتسنى للمجتمع الانطلاق، لان جوهر التنوير يكمن في تحرير العقل من عبودية هذه السلطات، وهي اولى خطوات الدخول الآمن للمستقبل، وبعكسه سنظل نراوح في المكان نفسه، تتحكم بنا الأوهام أكثر من الحقائق، ومن الأوهام ما كبدت هذه المجتمعات أثماناً باهظة من أرواح شبابها وثروات بلدانها، والمجتمعات المتخلفة بيئات راقية لتطفل هذه الاوهام، وهو ما جعل شرائح اجتماعية لا يستهان بمساحتها حواضن للارهاب والتطرف، فهل يُدرك من يحمل لواء التغيير ان جانبا من التصدي للتطرف يكمن في الحرية الاجتماعية؟ هذا ما كشفته التجربة، لكننا لم نتعلم جوهر الدروس من تجاربنا القاسية والطويلة، مع ان التجربة لا تنتج سوى حقائق مطلقة، والمجتمعات التي لم تتعلم من تجاربها تظل مستسلمة لأقدارها، تطوق أعناقها سلاسل العبودية، مع انه من المؤسف ان يتشكل الوعي بفعل التجارب وليس بفعل التعليم، لان وعي التجربة أقصر عمرا من الوعي المتشكل بالتعليم، فهل استنبطنا أحكاما يمكن الاستناد اليها من التجارب التي مرت بها شعوبنا، أشك في ذلك، لان مجتمعاتنا تتعرض للمآسي نفسها وان اختلفت أشكالها وأزمانها،لذلك أقول للذين يمتطون جيادنا : لا تغيير بلا تنوير، ولا نجاح لاية تحولات سياسية ما لم نضع بالحسبان ركائز التنوير المتمثلة في العقل والحرية والتجربة.

ديالى