السمنت العراقية توفّر أنواعاً جيدة من المادة وبأسعار زهيدة

إنطلاق فعاليات معرض بغداد الدولي بمشاركة 18 دولة و688 شركة

بغداد – شيماء عادل

أنطلقت فعاليات معرض بغداد الدولي بدورته الـ44 بمشاركة 18 دولة و6880 شركة محلية وعربية ودولية.وقال بيان تلقته (الزمان) أمس ان (وزارة التجارة اعلنت عن انطلاق أعمال المعرض بدورته الـ44، داعية الشركات والدول إلى الاستثمار في كافة القطاعات بالتعاون مع القطاعين العام والخاص العراقيين)، ونقل البيان عن الوزير وكالة سلمان الجميلي خلال افتتاحه المعرض القول إن (بغداد احتضنت فعاليات الدورة 44 لمعرض بغداد الدولي تحت شعار – حررنا أرضنا وبتعاونكم نبنيها- بمشاركة 18 دولة و688 شركة محلية وعربية ودولية بغداد).

بوابة حقيقية

واضاف ان (المعرض يمثل بوابة وترجمة حقيقة لتوطيد أواصر الصداقة والتعاون بين العراق ومحيطه الدولي والإقليمي والعربي وان تزامن إقامة المعرض مع تحرير المناطق المغتصبة من أراضي الوطن بالكامل هو رسالة واضحة وحقيقية بان العراق مستعد للتعاون في مجال الاستثمار والاعمار وتعزيز علاقاته بشراكات حقيقية وبناءة تصب في صالح تلبية حاجات العراق في جوانب كثيرة وفق سياسات اقتصادية مدروسة)، وأشار الجميلي إلى أن (حضور الدول والشركات بشكل متميز هو إشارة واضحة للتحدي ودافع معنوي خاص كونه تزامن مع انتصارات تحرير أراضينا من داعش)، داعيا الشركات والدول إلى (إقامة مشاريع استثمارية مع شركات القطاع العام والخاص العراقي للمساهمة في إعادة الاعمار والبناء)، وأوضح أن (اقامة الدورة تاتي في اطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لمد جسور التعاون والتبادل العلمي والثقافي مع دول العالم وانطلاقا من رغبتها الجادة لتحقيق نهضة شاملة في البلاد وعلى مختلف الاصعدة)، واضاف الجميلي أن (الوزارة احدى اهم الركائز الاقتصادية المختصة في اقامة علاقات اقتصادية متميزة والمحافظة على وحدة التعاون مع دول العالم على الصعيدين الاقليمي والدولي من جهة اضافة الى مراقبة الحركة التجارية كما ونوعا من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطن).وعلى الصعيد نفسه قال المدير العام لشركة السمنت العراقية حسين محسن عبيد الخفاجي في بيان لـ(الزمان) أمس ان (مشاركة السمنت في المعرض وغيره من المعارض والمحافل الاقتصادية داخل وخارج العراق يهدف الى فتح منافذ تسويقية لمنتجات الشركة واستقطاب زبائن جدد من شأنها تعظيم المبيعات وعرض الفرص الاستثمارية في معامل الشركة ضمن جناح وزارة الصناعة والمعادن بجناح مميز استقطب حضور عدد من المسؤولين والشركات والمواطنين اضافة الى القنوات الفضائية)، واضاف ان (الشركة لديها 18 معملا موزعا من محافظة البصرة الى محافظة نينوى تنتج جميع انواع السمنت وقد حققت الشركة بالتعاون مع معامل القطاع الخاص الاكتفاء الذاتي من مادة السمنت للبلد منذ بداية العام الماضي موفرة اكثر من 600 مليون دولار لموازنة الدولة كانت تهدر سنويا باستيراد السمنت من دول الجوار)،واضاف انه (تم انطلاق عمليات التأهيل والصيانة لمعامل الشركة في المناطق المحررة بعد اكمال العمليات العسكرية حيث تم افتتاح مقر معاونية السمنت الشمالية في نينوى والوصول الى المراحل النهائية في تـأهيل وتشغيل معمل سمنت حمام العليل الذي سيستأنف الانتاج في الايام المقبلة) داعيا (دوائر الدولة والشركات الاستثمارية والمواطنين الى زيارة جناح الشركة في المعرض والاطلاع على اسعار السمنت المعتمد في معامل الشركة متعهدا بتوفير اجود انواع السمنت لتحقيق ودعم حركة البناء والاعمار في البلد وخصوصا في المناطق المحررة). فيما أكد أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية صالح السلمي، أن مشاركة الهيئة في المعرض تأتي انطلاقا من دورها في تشجيع المنتجات السعودية للوصول إلى الأسواق الدولية.

إنفتاح سياسي

وقال في تصريح أمس ان (المملكة، ومن خلال مشاركتها في المعرض، تؤكد على وجود الانفتاح السياسي والاقتصادي بين البلدين، واهتمام المملكة بدخول نخبة شركاتها من مختلف القطاعات إلى السوق العراقية لزيادة حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق، بالإضافة إلى إبراز جودة المنتجات السعودية ومنافستها للمنتجات العالمية، وقدرة الشركات السعودية على تغطية أسواق الدول المجاورة بكفاءة وفاعلية عالية)، واضاف ان (هذه الخطوة تؤكد على سعي الصادرات السعودية للإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر التركيز على الإيرادات غير النفطية، وتنويع مصادر الدخل تحقيقا لرؤية المملكة 2030، وتحفيز المنشآت الوطنية للمشاركة في المعارض التي تنظمها الصادرات السعودية)، واوضح السلمي أن (التوجه للسوق العراقية كان نتيجة جلسات نقاش عقدتها الصادرات السعودية مع مجموعة من المصدرين لمناقشة وتحديد أبرز التحديات التي تواجههم، وإيجاد الحلول الفعّالة للتغلب عليها، وبحث سبل تسهيل وصول المنتج السعودي إلى السوق العراقية)، مشيرًا إلى أن (الهيئة تسعى جاهدة إلى توفير كافة الأدوات والوسائل التي تسهم في تذليل العقبات أمام المنتج الوطني للمنافسة في الأسواق العالمية؛ لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية في السوق العراقية بشكل خاص والأسواق الدولية بشكل عام)، وتابع ان (الهيئة تسعى من خلال هذه المشاركة إلى اكتشاف الفرص السوقية للمنتجات السعودية في العراق كسوق واعدة، وتسهيل إجراءات التصدير إلى العراق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة)، مشيرا الى ان (المشاركة في المعرض لهذا العام، تحت عنوان- صناعات تتجاوز الحدود وتقرب الشعوب- تعد من أهم المشاركات التي ستسهم في بناء علاقات تجارية اقتصادية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية).ويذكر ان هيئة تنمية الصادرات السعودية تشارك في معرض بغداد بنخبة من الشركات السعودية يصل عددها إلى 60 شركة سعودية من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، تعرض من خلال الجناح السعودي المنتجات السعودية المتميزة ذات الجودة العالية.