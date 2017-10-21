مبدعون يجمعون بين العمل الصحفي ونضح أقلامهم

(الزمان) تحتفي بالإصدارات الجديدة لباقة من كتّابها

ابراهيم : أوقعني قلبي بحب (الزمان)

الهنداوي: وقفتكم ستظل عالقة في الوجدان

العطار: هذه المخطوطة تستحق ان تكون في كتاب

شكيب كاظم: لكل شيء في الدنيا منازل ، وللكتب منازلها

كاظم: قصص جمعتها من عملي الميداني

بغداد- ندى شوكت – شيماء عادل

احتفت (الزمان) صباح امس السبت بكوكبة من كتابها المبدعين بمناسبة صدور مؤلفات جديدة لهم في سياق تقليد دأبت عليه الجريدة بتوجيه من رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز بالاحتفاء بالمبدعين في مختلف مجالات الحياة.

والكتاب هم : رزاق ابراهيم حسن وكتابه (دراسات في ادبيات عزيز السيد جاسم)،وفوزي الهنداوي وكتابه ( الهيروغليفية الجديدة لغة الرسائل القصيرة دراسة لسانية)،و شكيب كاظم وكتابيه (فنارات على سواحل الكتابة) و( شكيب كاظم اضاءات بلون الغروب القادم اطلال على عالمه الثقافي)، وحمدي العطار وكتابه (مسافر زاده الخيال) ، و علي كاظم وكتابه ( من ذاكرة علي كاظم).

وافتتح الاحتفالية رئيس تحرير جريدة (الزمان) طبعة العراق احمد عبد المجيد بكلمة نقل فيها تحيات رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز، معربا (عن سروره البالغ بالاحتفال بباقة من كتاب الزمان والمنتسبين فيها) مشيرا الى ان (عدد المحتفى به اليوم يؤشر تطورا نوعيا في التقديم الذي اختطته الجريدة منذ اليوم لاحتفاء باول زميل من العاملين فيها اصدر كتابا حيث ان الصحفيين عادة يفرحون عندما يقرأون مادة لهم على صفحات الجريدة ولكن بالتأكيد يفرحون اكثرعندما يجدون نتاج اقلامهم وقد سطر بين دفتي كتاب. وانا اشاطر الزملاء اليوم فرحتهم بصدور كتبهم واتمنى لهم التوفيق ولاشك ان هذه الباقة او عددها يمثل بالنسبة لنا دلالتين الاولى انهم مثابرون جيدون بالرغم من الاعباء الذي يتحملونها عادة في العمل الصحفي منذ الصباح الباكر ولغاية منتصف الليل، والثاني معناه ان (الزمان) اتاحت لكتابها ولمنتسبينها فرصة لكي يصدروا مؤلفاتهم بالتالي يعني ان الاجواء في هذه الجريدة او جوالعمل في الزمان هو جو ايجابي يدفع الى مزيد من الابداع ومن ضمنها اصدار كتب ). متمنيا للزملاء المحتفى بهم (التوفيق والى اصدارات اخرى ).

قصيدة لـ (لزمان)

* بعدها دعا سكرتير تحرير (الزمان) صباح الخالدي الذي ادار مفردات الحفل، المحتفى بهم للتحدث عن منجزهم ، وكان اول المتحدثين الكاتب والصحفي رزاق ابراهيم حسن قائلا (عندما كان الاستاذ سعد البزاز بعد عام 2003 يزور جريدة الزمان كنا ننتظر ان يوجهنا بكلمة معينة كعادة رؤساء التحرير عندما يوجهون كلمتهم للمنتسبين. الرجل خاطبنا بالقول: انكم عراقيون ووطنيون وتحبون بلدكم ومتاكد انكم ستديرون الجريدة بدون توجيه من اي شخص. وهذه الكلمات اتذكر معناها دائما فـ(الزمان) اتسعت دائرتها وخاصة قرائها واخذت تعتمد على كتابات القراء في مختلف المجالات والميادين وايضا مع هذه ظاهرة مساهمة الكتاب في جريدة الزمان صار الى اتجاه بدراسة الزمان والاعتماد عليها كمصدر اساسي وكثيرمن الدراسات صدرت بعد ان اعتمدت على (جريدة الزمان) كمصدر لها او اختيار موضوعات صحفية او اعلامية اعتمادا عليها وتجربتها وبهذه الظروف ونحن ايضا بدأنا بأصدار كتب ودراسات عن الجريدة وانا شخصيا اصدرت نحو 7 كتب وانا شاكررئيس التحريراحمد عبد المجيد الذي اعتمد هذا التقليد والذي يعد امتدادا الى مايمارسه الاستاذ سعد البزاز من الموقع الذي يعمل فيه وهذا التقليد مستمر منذ سنوات عدة هو الاحتفاء بالكتاب الذين يصدرون كتبا جديدة) موضحا ان(الكتب السبعة التي صدرت كانت عبارة عن مواد نشرت في جريدة الزمان حيث صدر لي كتاب عن شارع المتنبي نشر في الزمان وكتاب عن جائزة عزيز السيد جاسم وماطرح فيها من دراسات نقدية وكتاب عن حسين علي محفوظ نشر في جريدة الزمان اما الكتاب الاخير له وقع خاص في نفسي كون عزيز السيد جاسم هو صديقي واستاذي وعملت معه في مجلة وعي العمال وعزيز يستحق الكتابة ليس لكونه صديقا وعملت معه وانما كان من الشخصيات والكتاب الذي يمتلك نحو 60 كتابا مؤلفا بمختلف مجالات المعرفة بالفلسفة بالادب واخترت في هذا الكتاب اقرب الميادين لنفس عزيز السيد جاسم ،و الرجل بدأ كأديب ثم اتجه الى الكتابة بالفلسفة والفكر السياسي وهذا الكتاب له وقع خاص وانا اشعر انه قليل بحق عزيز السيد جاسم وسألزم نفسي بالكتابة عنه اعلامياوصحفيا واطمح اصداره في كتاب . واود ان اذكر مجموعة من الابيات الشعرية عن جريدة الزمان قبل ان اختم كلمتي:

اوقعني قلبي بحب الزمان

فصرت من عشاقها كل أن

شجاعة، فاتنة ، حرة

اوصافها بارزة للعيان واضحة المعنى فلا غامض

فيها ولم يصحبها ترجمان

صريحة ماعرفت مثلها

صحيفة وهي مثال البيان

في كل يوم ترتدي بدلة

عابقة بالصفحات الحسان

فكل اصدار لها مهرجان

يكبر فيها العزم والعنفوان

الاقرب للنفس

وقال الكاتب شكيب كاظم في كلمته (كثيرا ما يسال الكتاب , اي كتبك هو الاقرب الى نفسك ؟ ودائما يأتي الجواب المخاتل المراوغ , كل كتبي قريبة الى نفسي , انهم مثل ابنائي ولكني لا ارى هذه السواسية , التي لا وجود لها الا في اليوتيوبيا المفارقة لحقائق الحياة والاشياء فكل شيئ في الدنيا منازل فللكتب منازلها والابناء منازل الم يقل الشاعر ولك يا منازل في القلوب منازل واعني بالمنازل هنا المنزلة والمكانة وانا ارى كتابي هذا (اضاءات بلون الغروب القادم ) وعنوانه اقرب الى تلويحة وداع للدنيا فقد ان لصاحبه ان ترحل قلوعه كي يستريح من وعثاء الحياة الدنيا اراه احب كتبي الى نفسي اما لماذا ؟ فلانه وثق لحياتي الثقافية على مدى ثلاثين عاما منذ عام 1985 وحتى عام 2015 وانه جعلني ارى نفسي في عيون الاخرين وثمرة تعبي وجهدي من خلال اقلام الكاتبين وانه واسطة العقد , عقد كتبي).

الوفاء للصحيفة

*وفي كلمته قال الدكتور فوزي الهنداوي ( مرة أخرى اجد نفسي بينكم، ثانية تغمرني الزمان بفيض محبة ، وتطوقني بطوق وفاء يعكس تلك القيم الاخلاقية الأصيلة التي زرعها مؤسس الزمان الاستاذ الكبير سعد البزاز وينفذها الأخ الدكتور أحمد عبد المجيد من خلال تقاليد راقية تشي بالتقدير والوفاء والإعتزاز بكل من له بصمة في تاريخ (الزمان) الحافل بصفحات التفوق والنجاح والتألق والإبداع. اقولها بصدق ، لست فرحاً بصدور كتابي هذا قدر سعادتي بمبادرة الزمان الرائعة ، فهذا ليس الكتاب الأول لي ، ولن يكون الأخير باذن الله ، إنما البهجة الحقيقية والصادقة هي في وقفتكم هذه التي ستظل عالقة في الوجدان ، إنه الوفاء في زمن تراجع فيه الوفاء مع الأسف) مضيفا ( انا مدين للزمان ، ومدين أكثر لشخص رئيس التحرير ، فقد كان وسيظل معلمي واستاذي ، تعلمت منه الكثير ، واول هذا الكثير ، الإخلاص والجدية والدقة في أداء العمل. فلقد كان له الفضل في تهشيم روح اللامبالاة والفوضى والكسل التي عدت بها من الخارج بعد سنوات الهجرة ليزرع محلها روح الأمل والتفاؤل والإقبال على الحياة والعطاء ، وبفضل متابعته المباشرة أنجزت العديد من المشاريع الإعلامية والعلمية ، منها ما كان منفردا ، ومنها ماكان مشتركا معه ، وهذا ما أفتخر به) مؤكدا( لم يعد القول ان الزمان مدرسة في الأداء المهني وتقاليد العمل وتعزيز القيم الإخلاقية ، لم يعد هذا جديداً ، فتلك حقيقة تتجدد كل يوم ، وتتمظهر عبر سلوكيات وممارسات ومبادرات غاية في الروعة والجمال ، فهذه المؤسسة فتحت ابوابها لجميع المفكرين والأدباء والفنانيين والرياضيين من مختلف الإتجاهات لترسم خارطة جديدة لهذا الوطن تنيرها كوكبة المبدعين . هذه هي رسالة الاستاذ سعد البزاز وتلاميذه في جريدة (الزمان) وقناة (الشرقية) ، يرصدها الناس ويثمنها المنصفون ويفرح بها كل من يقدم عطاءً او إنجازً في حقل اختصاصه).

هاجس السفر

وقال الكاتب حمدي العطار في كلمته (في البداية علي إن اسجل شكري الى رئيس التحرير د. احمد عبد المجيد ليس فقط بما يوفره من دعم معنوي وتشجيع في الاستمرار على كتابة هذا النوع من الادب(أدب الرحلات) بل هو يتفاعل مع مشاهداتي ونتناقش بما في تلك الدول والمدن من المفارقات والعادات والتقاليد وأسلوب الحياة ولا ننسى المقارنة بما موجود لدينا من أشياء مختلفة ،ومثلما السفر نعمة فهو من جانب آخر يجعلنا أحيانا نشعر بالاسى لما وصلت اليه دول العالم من تطور وتقدم وعمران والعراق (الى الوراء در) مضيفا انه (إتذكر اول مرة كتبت في مجال أدب الرحلات لم اكن في الزمان،كنت في جريدة اخرى سلمت المادة الى مدير التحريروكانت عن رحلتي الى ايران،أعجبته كثيرا ولكنه قال لي:- لا إستطيع نشرها في جريدتنا لأنني أخشى أن يقولوا بإن جريدة تمويلها من إيران وكان رأي رئيس التحرير لجريدة العراق لا يختلف كثيرا عن رأي مدير التحرير لكنه إضاف بأنه يخشى من إستهداف الجريدة!وجربت حينها نشر المادة في صحيفة ثانية ولم يكونوا متحمسين من دون ذكر الاسباب،وحينما عملت في الزمان لم اسمع مثل هذه المخاوف او التحفظات بل لم اتلمس الا التشجيع وطلب المزيد من الاستطلاعات في مجال أدب الرحلات، وهذه هي الزمان تنشر ما تراه صالحا غير مبالية بما يفكر به الاخرون عنها من توصيف ولا تخشى او تخاف من قول الحقيقة كما يراها الكتاب!) موضحا ( اما مخطوطتي (مسافر زاده الخيال) التي قدمتها للمشاركة في مسابقة الساعاتي لسنة 2016 وفازت بالجائزة الاولى، وكان من المفروض –حسبما تم طرحه بالاحتفالية من قبل اتحاد الادباء- بأن يتم طبع هذا الكتاب على مسؤوليتهم! ولم تحقق ذلك لأن ليس كل ما يقال ينفذ! لذلك حرصت على طباعة هذه المخطوطة لأنها تستحق أن تكون في كتاب يضاف الى مجموعة كتب أدب الرحلات التي تتصف بالندرة وطباعة الكتاب في العراق والتعامل مع دور النشر يكاد يكون أصعب من كتابة الكتاب نفسه، وكانت رغبتي أن يكون للكتاب رقم دولي،ويطبع في لبنان،وهكذا تم الاتفاق مع دار الجواهري للنشر! فلا طبع في لبنان ولا هم يحزنون! وأختفى صاحب دار الجواهري بظروف غامضة .والكتاب يتحدث عن خمس دول هي (سيرلانكا- ارمينيا- تركيا- الامارات- لبنان) مشاهداتي التي نشرت في الزمان لم تكن تسجيلية أوالانطباعية بل كانت بمثابة استطلاع تفصيلي للتعرف على ثقافة تلك الشعوب وارتباطها المكاني والزماني غير بعيد عنها ما وصلت اليه تلك المدن من توفير وسائل الترفيه وتطوير المراكز السياحة الطبيعية والتاريخية والدينية والسياحة البحرية وظاهرة التسوق التي اصبحت جزء مهم من برامج الكروبات السياحية وهي زيارة المولات وممارسة ثقافة الاستهلاك).

عشر قصص

شكرالكاتب المحتفى به علي كاظم جريدة الزمان على هذا التكريم قائلا (نظرا لانني كنت في السابق ولمدة عشرين عاما اعمل مديرا في الجنسية العامة وبالنظر لعملي كنت اسمع الكثير من القصص عن الزواج والطلاق وعندما تقاعدت من عملي كنت اتجه الى الفيسبوك ونشرت ايضا على صفحات التواصل الاجتماعي هذه القصص وكان لي صديق لي وهو اشرف علي تعرفت اليه عن طريق الفيسبوك وبعد مرور عام اتصل بي وقال لي انني جمعت كل هذه القصص وسوف اجمعها في كتاب وعندما رجعت الى بغداد من السويد قمت بتصحيحها وطرحت الكتاب تحت عنوان قصص من ذاكرة علي كاظم ، ضم عشر قصص وكل قصة فيها بنحو 6 اجزاء وكل قصة تتحدث عن معاناة امرأة وهذا الكتاب اكثره عن النساء كن يترددن على الدائرة ويتحدثن عن قصصهن وكيفية اقترانهن بازواجهن مع تبادل الاسئلة عن سبب الطلاق وبالتالي تقوم كل واحدة منهن بسرد قصتها واما انا فأن كل هذه القصص بقيت عالقة في ذهني او قصة شاب احب فتاة في الجامعة الا انها تركته لزواجها من شاب اخر من اجل المال وعن طريقهم وبسبب الغربة في السويد واوقات الفراغ القاتلة تمكنت من كتابة هذا الكتاب . واود ان اشكر معلمي الاول زيد الحلي والدكتور احمد عبد المجيد وكل من ساندني سواء بحضوره في هذا الاحتفال ام من ساعدني بكلمة ).

باقات ورد

وفي ختام الاحتفالية التي حضرها جمع من الاعلاميين والرياضيين والفنانين ،تمت دعوة خمسة من بين الضيوف وهم :رئيس نادي الشرطة الرياضي اياد بنيان، ومدير مصرف الاتحاد عباس مفتن، و مدير عام دائرة الدراسات والبحوث في وزارة الشباب عاصفة موسى، ونجم المنتخب الوطني السابق لكرة القدم ليث حسين ونقيب الصحفيين العراقيين السابق عبدالله اللامي لتقديم باقات ورد (الزمان) وهداياها للكتاب المحتفى بهم.

الكتب في سطور

الهيروغليفية الجديدة

كتاب الدكتور فوزي الهنداوي صدر عن دار دجلة للنشر و التوزيع وهو بعنوان (الهيروغليفية الجديدة لغة الرسائل القصيرة SMS دراسة لسانية ) ويقع في 129 صفحة من القطع الكبير.ويضم ثلاثة فصول،عنوان الفصل الاول (الثقافة واللغة في عصر المعلومات)، اما الفصل الثاني فعنوانه ( لغة الاتصال الرقمي)، والفصل الثالث عنوانه (دراسة لسانية للغة الراسائل القصيرة SMS) فضلا على ملخص باللغة الانكليزية.

دراسات في ادبيات

اما كتاب الزميل رزاق ابراهيم حسن المعنون (دراسات في ادبيات عزيز السيد جاسم ) فقد صدر عن بيت المتنبي ويقع في 190 صفحة من القطع المتوسط. ويضم الكتاب ثلاثة اقسام ، القسم الاول بعنوان (خطوات في مسيرة) ، اما القسم الثاني فعنوانه (دراسات وشعراء) وضم:البحث عن الحرية عند الرصافي ، الالتزام والتصوف في تجربة البياتي، دراسة نقدية لشعر حميد سعيد، عزيز السيد جاسم والخصائص الشعرية الحصرية، عزيز السيد جاسم وحرية الشعر).والقسم الثالث عنوانه (الروايات والقصص)

اضاءات بلون الغروب

اما كتابا الزميل والاديب شكيب كاظم فقد صدر الاول عن دار دجلة بالعاصمة الاردنية عمان بعنوان (فنارات على سواحل الكتابة) ويقع في 218 صفحة من القطع الكبير. ويضم 31 مقالا سبق للكاتب ان نشرها في صحف ومجلات متعددة ، من عناوينها :(قراءة في مذكرات الطبيب البارع فرحان باقر – اراء منصفة في حكام العراق الذين شخص عللهم)،(ناصر النشاشيبي في ملاعب الذكريات – الكاتب الصحفي المقدسي يسترجع صدى السنين)، ( شخصيات لها أثر – عالم اللغة ابراهيم السامرائي في حديث السنين)، (الذي لزم نفسه بما لايلزم – حسن عبد راضي يدرس المفارقة في شعر المعري)،(مراجعة في منظور متجدد (المفكر جورج الطرابيشي في كتابه هرطقات). الثاني فقد صدر عن دار فضاءات بالعاصمة الاردنية عمان بعنوان (شكيب كاظم اضاءات بلون الغروب القادم اطلال على عالمه الثقافي) ويقع في 435 صفحة من القطع الكبير ويضم مايقارب 95 مقالا كتبها ادباء واعلاميون وتم نشرها في صحف ومجلات متعددة ، محورها كاظم وكتاباته النقدية ومؤلفاته . ومن عناونين المقالات ( محمد عزة دروزة:آخر الموسوعيين) لسهام ناصر، (مداخلة مع الاستاذ شكيب كاظم سعودي بخصوص ذكرى الفهامة ابراهيم الوائلي) لمهدي شاكر العبيدي، و(المثقف والجوع )بقلم ناظم السعود، (الناقد شكيب كاظم سعودي في اصدار جديد) بقلم الصحفي الرائد موسى جعفر.

مسافر زاده الخيال

اما كتاب الزميل حمدي العطار (مسافر زاده الخيال) فيقع ضمن ادب الرحلات ويجسد المخطوطة الفائزة بالجائزة الاولى لادب الرحلات لجواد الساعاتي عام 2016.

من الذاكرة

وعن دار (اشور بانيبال للكتاب) صدر كتاب الزميل علي كاظم المعنون(من ذاكرة علي كاظم) جمع وتوثيق أشرف علي ويقع في 220- صفحة من القطع المتوسط وكتب مقدمته الزميل زيد الحلي ـ ويضم 10 مقالات سبق لكاظم نشرها في الصحف من عناوينها(حب على طريق السليمانية بغداد)،(لا ينفع الندم)، المرأة التي خدعت)، (ست خمائل).