الفقر يهدّد المجتمع

ان عدم القدرة على توفير متطلبات الحياة الكريمة يعد فقرا الذي هو من اخطر المشكلات الاجتماعية و هذه المشكلة تولد مشاكل اكثر خطورة على خلق افراد عدائيين على مجتمعاتهم مما دفعهم هو عدم الاهتمام والجوع وفقدان المسكن والخدمات وعدم تلبية النفقات العائلية الى تفككها في ظل جو نفسي بائس داخل العوائل ولو لاحظنا ان ظاهرة الفقر تتوقف على دخل الا فراد وكيفية الانفاق مع مراعاة الاسعار داخل المجتمع و قد يترتب على سلبياته تفاوت بالتعامل سببه عدم المساواة في الحقوق و الواجبات و انعدام الرعاية الاجتماعية النزيهة لحضن افراد الشعب و اعانتهم على مواجهة الصعاب التي يمرون بها و عند وضع النقاط على الاحرف في اسباب ظهور ظاهرة الفقر و ما هي طرق المعالجة لها في ظل المجتمع العراقي بشكل خاص اولا عدم التوزيع العادل في الوظائف و انعدام الحصور على عمل يناسب الشخص و مؤهلاته العلمية مما دفعهم الى العمل في مجال غير اختصاصهم و حاليا خير مثال على ذلك خريجي الجامعات في وزارتي الدفاع و الداخلية الذين ظلمتهم الحكومات و ذهبت ثمرة الدراسة هواء في شبك و ثانيا عدم وجود معيل في عائلة ما على عكس وجود اكثر من معيل في الاخرى بتعدد الرواتب و الامتيازات و هذا شيء واقعي على الارض ثالثا فقدان التخطيط الصحيح في تكفل العيش للفقراء سببه التفاوت بين طبقات المجتمع الواحد رابعا تعطيل اكثر المشاريع الصناعية و الزراعية و غيرها التي بامكانها ان تعمل على استقبال الاعداد الكبيرة من ابناء المجتمع خامسا احتكار الاسعار في الاسواق و عدم التماشي مع ظروف الناس و الاجور الاضافية في الدراسة و الصحة و شراء مفردات البطاقة التموينية مما جعل الفرد يعاني اكثر و بعد ان حددنا الاسباب و لو بصورة مختصرة فيمكن ان نتطرق الى حلول وان كانت على الفطرة لاننا ليس خبراء اقتصاد فعلى الجهات المسؤولة النهوض بالواقع الصناعي والزراعي وفرض الرقابة الشديدة على الاسواق وان يكون دخل الافراد المقياس المعمول به وعلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حماية المجتمع من الانحراف الذي يكون مردوده سلبيا في خلق مشاكل اكثر خطورة كالقتل و التسليب و العمل على التثقيف والتوعية وحل مشكلة السكن و القضاء على ظاهرة الايجارات و مراعاة كبار السن والشباب والترشيد في الانفاق و الاستهلاك و البحث عن بوادر التي تجعل البلد اكثر ازدهارا بالتنسيق مع الدول المتطورة التي تصب في نهاية المطاف على راحة المواطن.

عقيل المكصوصي