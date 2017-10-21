ليس هناك خونة

وحدة العراق فوق كل شيء -ادهم ابراهيم

لقد كنا نقول دائما ان استقلال كردستان ليس من مصلحة الكرد في الوقت الحاضر او المستقبل المنظور ، وقد اكدنا ذلك مع كثير من الكتاب والمفكرين وفي مقالات عديدة . ومن جملة الاشياء التي تدفعنا الى هذا الراي هو الوضع الداخلي غير المستقر لاقليم كردستان , نتيجة الخلافات العميقة بين الاحزاب الكردستانية وخصوصا بين حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني والديموقراطي الكردستاني ان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني قد تأسس في السليمانية في منتصف السبعينات وهو حزب مدني ليبرالي . في حين ان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد تاسس في عام 1946 في اربيل . ويستند على القوى العشائرية والعائلية وخصوصا البرزانية وفي عام 1991قسم اقليم كردستان الى ادارتين مستقلتين. احداها بالسليمانية والاخرى في اربيل . بعد ذلك وفي عام 1996 اندلع القتال بين الحزبين وتسبب في مقتل اكثر من الفي عنصر من كلا الجانبين .

صراع مشتمر

ونتيجة لزحف قوات طالباني على اربيل . استعان مسعود البارزاني بصدام لنجدته فارسل له قوة كافية استطاعت حمايته ودفعت قوات الاتحاد الوطني الى داخل الحدود الايرانية . وبقي الصراع مستمرا ، حتى توسطت الولايات المتحدة الامريكية لانهاء الصراع وتقاسم النفوذ في الاقليم لقد كانت هناك دائما اتهامات متبادلة بين الطرفين . وغالبا ماكان يتهم البرزاني وحزبه باستئثاره بالسلطة والثروة نتيجة للعلاقات التجارية والتهريب عبر الحدود فقد كان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية اكثر موالاة لايران . في حين ان حزب البرزاني كان قريبا دائما لتركيا . وحتى اللغة الكردية لاهالي السليمانية تختلف عن لغة اهل اربيل حيث الاولى اقرب للغة اكراد ايران منها الى لغة اهل اربيل . ونتيجة للصراع على السلطة والثروة فقد حصلت انشقاقات في كلا الحزبين . وكان البرزاني يتهم على الدوام بانه يمسك بسلطة الاقليم وثروته . كما يتهم بتقريب عائلته في حكم الاقليم لقد بقيت الخلافات تحت السطح حتى اقدم البرزاني على اجراء استفتاء لاستقلال الاقليم عن الحكومة الاتحادية . وقد رفض هذا الاستفتاء حركة تغيير المعادية للبارزاني ثم بعض فصائل الاتحاد الوطني . ولما كان حلم الاستقلال يراود كثير من الكرد لم يجرؤ احد على معارضته بالعلن ان اقدام البرزاني على هذا الاستفتاء كان لغرض تحقيق نصر شخصي له بعد ان اشتدت المعارضة على بقائه وتشبثه بالحكم اسوة بقادة العالم الثالث . ودفعه طموحه الى عدم سماع نصيحة احد من المقربين له . . وحتى الخارجية الامريكية حاولت بالساعات الاخيرة ثنيه عن هدفه هذا دون جدوى . كما تم تحذيره من قبل الحكومتين التركية والايرانية ولم يتنازل عن هذا الاستفتاء وهو يعلم ان هاتين الدولتين لايمكن ان تساعداه على الاستقلال لان ذلك يمثل خطرا محققا عليهما . وانهما مستعدتان للدخول في حروب لانهاية لها من اجل ضمان وحدة اراضيهما . كما ان الامم المتحدة هي الاخرى دخلت على الخط لثنيه عن هذا الاستفتاء دون جدوى . وقد ذكرني موقفه هذا بموقف صدام الذي ركب رأسه ولم ينسحب من الكويت وجر العراق الى المصاعب والويلات ان اعادة كركوك الى حضن الحكومة العراقية كان مطلب الجميع عدا انصار البرزاني واطماع المحافظ نجم الدين كريم الذي استقتل من اجل البقاء في منصبه رغم اقالته .

موقف مشرف

ويبدو انه انشق عن الراي المعارض الذي ساد حزبه اي الاتحاد الوطني.

ان موقف بعض فصائل الاتحاد الوطني من السماح للقوات العراقية لدخول كركوك هو موقف مشرف يحسب لهم . لانهم حقنوا دماء العراقيين من الكرد والجيش العراقي . وحسب قول الا طالباني ان كل النفط المسروق لايساوي قطرة دم واحدة في كركوك . ولذلك لايمكن اتهام الفصائل التي حقنت الدماء بانها عناصر خائنة . حيث ان السيد مسعود البرزاني كان قد استعان بجيش صدام عندما احتاج اليه . . ويبقى الكرد اخوة لكل العراقيين ويبقى الجيش العراقي جيشهم وهو على اتم الاستعداد لمساعدتهم من اجل صالح الجميع وليس فزعة لصالح جهة على حساب جهة اخرى ان الخلافات بين الحزبين تغذيها دول واطماع اقليمية ولن تكون كركوك ملك احد انها ملك كل العراقيين ولا يمكن الحاقها باي اقليم لكونها تضم طوائف وقوميات الشعب العراقي كله . واذا كان نوري المالكي قد فرط بها من اجل ضمان بقائه في الحكم . كما فرط في الموصل وغيرها من مدن العراق .

فان الشعب سوف لن يسمح لاحد بعد الان بالتلاعب بمقدرات العراقيين وكانها اقطاعيات لابائهم ان الامريكان على علم بما تم انجازه لتخليص كركوك ممن اراد ضمها عنوة للاقليم وعلى ما اعتقد فان العملية قد تمت بموافقة كل من ايران وتركيا والولايات المتحدة . ذلك لان تقسيم العراق في هذا الوقت ليس من مصلحة احد ان هذه العملية يجب ان لاتكون مناسبة لرفع الاعلام والشعارات الطائفية لان ذلك سيؤدي الى مشاكل وازمات اخرى ، واننا ان لايجب نحل مشكلة ونخلق مشكلة اخرى في حلقة مفرغة لاتنتهي . بل ان علينا ان نتخذها مناسبة لاعادة اللحمة الوطنية من خلال العمل على اجراء حوار وطني جدي والقضاء على كل مظاهر الفساد والتعسف بحق طوائف الشعب العراقي فلا احد افضل من احد وعلى الجميع المشاركة الفاعلة بالحكم بعيدا عن التسلط والاستحواذ الذي لم نجن منه سوى الفرقة والتقسيم وان يجري العمل على دستور جديد يحدد واجبات وصلاحيات الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والمحافظات . وان ننهي تدخل دول الجوار والدول الاقليمية بشؤوننا الداخلية والخارجية. ان هذه التجربة يجب ان تكون درسا للجميع لتلافي النزاعات المسلحة والبؤر المؤدية لها . وقد قلنا سابقا ولازلنا نقول ان المسألة الكردية لايمكن ان تحل الا بالحوار .

وعليه فان العمل يجب ان يجري منذ الان على تحقيق الحوار مع قادة اقليم كردستان حوارا جديا حضاريا لحل كل المشاكل والخلافات وتجنب كل المظاهر المسلحة في كركوك اوفي غيرها . ولايحق لاحد الاحتفال بالانتصار حيث ليس هناك من انتصار لاحد على احد وان الجميع اخوة لنا وعلينا العمل جميعا على صيانة وحدة الوطن بدل اشاعة الخلاف والفرقة ببن ابناء الشعب الواحد اما السيد مسعود البرزاني فان مستقبله السياسي قد انتهى نتيجة تمسكه واصراره على تحقيق مصالح شخصية على حساب دماء ومستقبل الشعب الكردي . واضراره بالوحدة الوطنية وتأليب بعض الاكراد ضد بعضهم وضد فئات من الشعب العراقي . وان بقاءه فترة اطول سيؤدي الى مزيد من الانشقاق والخراب . وعلى الاخوة الكرد العمل منذ الان لاعادة تنظيم ادارة الاقليم بما يحقق مصالح الشعبين الكردي والعربي بالعيش بسلام ووئام ان السيد مسعود بعمله هذا ، قد ابعد كثيرا من اي تفكير بالاستقلال وعلى مدى سنوات عديدة قادمة.