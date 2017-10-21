خواطر عن ما يحدث الآن (4)

أحلام سطحية تصطدم بثوابت التاريخ -عبد الله عباس

اول ما اعلنت بعض التفاصيل عن الازمة بين السفارة الامريكية و حكومة تركية على خلفية القاء القبض على المواطن التركي الذي يعمل في تلك السفارة ، انطلقت تحليلات مصاحبة بالامنيات لحد اعلان الحرب الامريكية على تركيا ( ورغم انه الان من يرأس الادارة الامريكية شخص غبي و تاجر جشع يتمنى اشعال اي حرب ليزيد من ثروته ، … وتطرفه ضد ايران يؤكد ذلك ) ، ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي توقعات منفعلة ومصطنعه نابعة من موقفهم تجاه النظام التركي ، وشمل ذلك حتى من يعد نفسه سياسيا ومحللا وهم ينطلقون من اعتقادهم ( مع شديدالاسف بأن أمريكا صديقة الشعوب ومنقذ المضطهدين والمظلومين ‘‘، خصوصا بين ابناء شعبي المغدور طوال عشرا ت السنين) ، فنشر احدهم نفس اليوم الذي لم ينشر اي معلومات تفصيلية عن الازمة كاريكاتير ا يظهر الغبي (ترامب ) يدفع بعربة لتجميع ( النفايات ) وفيها اوردوغان يريد ان يرميه في مكان مخصص لرمي النفاية .

اضطهاد قومي

ربما ولاكثر من سبب ، في المقدمة الاضطهاد القومي يتعرض له الكرد في تركيا يدفع المواطن ان يتمنى هذا المصير للنظام التركي ، ولكن قراءة الاحداث وطرحها امام الناس بشكل سطحي يشبه مساهمة في ( إشاعة ) وبالتالي مساهمة في الخداع وبالتالي مساهمة في احباط الامنيات ….!! صحيح ان النظام الحالي في تركيا ليس بمستوى طموح التحالف الغربي في التعامل مع احداث المنطقة وكذلك العالم ( والعالم الاسلامي على وجه الخصوص ) ولهم هواجس وخوف ، ولكن الغرب ، لايتعامل مع حلفائه ( حسب المزاج ) وافرازات الاحداث ، بل انه يتعامل حتى مع الراهن وامامه التأريخ و الاسس التي انطلقت منه المسيرة وبالتالي انهم يتعاملون مع ( دولة ) في تركيا ‘، ولأنها دولة المؤسسات ، فهم يفهمون أن تركيا اسلاميه ولحد الان يتعامل ورئيسها واقف تحت لوحة ( اتاتورك ) وهومتمسك بثوابته ، فمن لا يقرأ الوضع التركي من هذا المنطلق يعني لايفهم معاني مايحدث من حوله ، تصحيحات تصرفات النظام تسبب انزعاجا للادارة الامريكية ، ولكن عندما تفهم ان تصرفه يستند على ان اسس وقوانين الدولة ، حتى لو اراد ( الغبي ترامب ) ان يخلق ازمة ، لايستطيع ان يؤثر على استراتيجية مصدر القرار الامريكي ، مثلا ان الازمة الاخيره التي تمنى هذا المواطن ان يؤدي الى رمي اوردوغان ، جاء نتيجة القاء القضاء التركي القبض على مواطن تركي يعمل في القنصلية الامريكية ، لم يكن الا تصرفا متسرعا من السفير الامريكي يظهر انه تلميذ معجب بـ( غباء رئيسه ترامب ) لذلك ، موقفه ادى الى استغراب الكثيرين ، نظراً إلى أنّ موظّف القنصلية تركي الجنسية ، ولا يحمل أي جواز سفر أميركي كما قيل ، وهو ما يعني أنّه لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ، فضلاً عن حقيقة انّ الاعتقال جرى وفق القوانين والإجراءات المرعية، حيث تم اعتقاله خارج نطاق عمله ، وبما لا يتعارض مع القوانين المتعلقة بالتعامل مع المقرات الدبلوماسية للبعثات الأجنبية ، وبالتالي ليس هناك من مبرر مقنع لتفسير موقف السفارة الأميركية ، فحدث كهذا لايبحث حتى ضمن اساسيات العلاقة التركية الامريكية وفي اروقة وزارة الخارجية المسؤولة عن استراتيجية تلك العلاقة ، تركيا ومنذ عشرات السنين ومن الناحية العسكرية عضو فعال في حلف الناتو .

ازمات حكم

كلا انقلابات و احداث وازمات الحكم لم يؤثر على ثوابت استراتيجية التحالف الذي وضع اساسه مؤسس تركيا الحديث مصطفى كمال اتاتورك ، علاقة بين تركيا والغرب ليس مبنيا على اساس ( انابيب مرور نفط ) يغلق في الازمات وينفتح في الوفاق ، علاقتهم تحالف مؤسسات الدولة مع دول ، وكل يعلم تعد القواعد العسكرية الأميركية في الأراضي التركية من أهم العناصر والمكونات الفاعلة في طبيعة العلاقات التركية – الأمريكية، وتعود بداياتها إلى عقد الستينات من القرن العشرين، عندما عقدت الولايات المتحدة الأمريكية مع تركيا اتفاقية في عام 1969 سمح بموجبها للولايات المتحدة بإقامة ست وعشرين قاعدة عسكرية، بالإضافة إلى مراكز الرصد والإنذار المبكر، ومراكز الاتصالات اللاسلكية، وقواعد التجسس وجمع المعلومات، وكذلك التسهيلات البحرية في أهم الموانئ التركية ، مستلزمات مصلحة تركيا الدولة والمؤسسات بعيدة المدى الذي فرض عقد هكذا اتفاقيات ، فرض بطريقة لايخضع للمزاج الشخصي لمن يحكم تركيا ، ومن خلال التزام بهذه الاسس ، لقد عززت الولايات المتحدة القوات المسلحة التركية، بحيث أصبحت تمتلك اكبر قوة برية تقليدية (غير نووية) بعد ألمانيا في حلف الناتو ، ورغم حصول أكثر من تحولات و حتى هزات سياسية كبيرة في تركيا (مابعد الامبراطورية العثمانية ) ولكن لأن كل ذلك لم يؤد الى المس بثوابت (اهل تركيا وقياداته المؤمنه بتلك الثوابت ) فأن الغرب ايضا لايتخلى عن تركيا طالما ان في تركيا ارادة لاتتخلى عن الثوابت التركية ، واذا بعض من ذوي الافكار السطحية في قراءتهم الاحداث يعتقدون ان ماحصل في العراق وليبيا وسوريا ، يستطيع الغرب أن يعيدها بشكل او اخر في تركيا وايران ، يحلمون احلاما ثقيلة … لان المعارضة في البلدين ، باي درجة يعارضون ( النظام ) في البلدين ، لايمكن يعارضون ثوابت التأريخ وجغرافية وارادة امتهم ويفتحون حدود بلدانهم للغرب … رأى العالم ايران بعد الشاه ، تغيرا كثيرا من مظاهر المرئية في هذا البلد ، ولكن لم يتغير نظرة الايرانين تجاه ثوابت التأريخ وجغرافية ووطنية انتمائهم لبلدهم ، لذلك ان (ترهات ترامب ) لاتؤدي الى اهتزاز تلك الثوابت ، حتى اذا اشعل ذلك الغبي الحرب ، سيكون الخاسر أمريكا ومن يأمل ( الحرية أمريكياً ) لايرى الا خراب العراق ، وليست امم من ذات ثوابت تأريخية تقترب من امل كهذا .