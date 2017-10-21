ما أكثر العبر وأقل المعتبرين – سامي الزبيدي

اخترت أحدى حكم الإمام علي (ع) عنواناً لمقالي لأنها تنطبق على حالة مسعود الالبارزاني الذي لم يعتبر ولم يستفد من تجارب غيره، فالحياة تجارب وعبر وهناك من يستفيد من تجارب الحياة وعبرها ومن تجارب الآخرين ويوظفها لبناء شخصيته وتصحيح مسارات حياته ويستنبط منها دروساً تفيده لكي يتجنب ما وقع به غيره من أخطاء وهناك من يتعظ من دروس وتجارب الآخرين الخاطئة لكي لا ينزلق إليها ولكن وللأسف الشديد فان كثير من السياسيين والقادة والرؤساء والمسؤولين لا يستفيدون من تجارب وأخطاء غيرهم ولا يعتبرون بعبرهم بل ويتجاهلونها وينسون أنفسهم خصوصاً عندما يصبحون في موقع المسؤولية العليا وفي موقع القوة والسلطة والنفوذ حيث تنسيهم إغراءات المنصب والسلطة والنفوذ التجارب والعبر، فكم من رئيس دولة وقائد عسكري وسياسي أوصل شعبه ووطنه الى حافة الهاوية نتيجة أخطاء تاريخية كبرى ولم يستفد من تحارب الآخرين وأخطائهم المهلكة ولن يستفد من نصائح ذوي الرأي ولم يقبل بالمشورة والنصيحة ويصر على رأيه الخاطئ ويتحدى ويعاند بغطرسة وتعالي وبتوجه دكتاتوري ويتجاهل الرأي الأخر حتى تحل الكارثة ويخسر كل شئ بعد أن يدمر شعبه ويضَيع وطنه ويخسر سلطته ونفوذه ، واقرب مثال على الغطرسة والتحدي والعنجهية وعدم الاستماع الى منطق العقل وعدم الاستفادة من تجارب الآخرين وعدم سماع نصائح الناصحين ما حدث بعد غزو العراق للكويت عام 1991 حيث قدمت العديد من المبادرات لصدام حسين لكي يسحب الجيش العراقي من الكويت وزار العراق العديد من الرؤساء والسياسيين وممثلي المنظمات الدولية وحتى شخصيات اجتماعية مرموقة وتدخل مجلس الأمن وطلب الجميع من صدام سحب قواته من الكويت لكنه كابر وعاند وأصر على عناده وعلى رأيه وتحدى الجميع ولم يسحب الجيش العراقي فكانت الكارثة التي دمرت الجيش بل دمرت العراق كله وهي سبب كل المآسي والكوارث التي حلت بالعراق لاحقاً ، وها هو مسعود البارزاني اتخذ قراراً خاطئاً بإجراء استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق رغم رفض الحكومة الاتحادية هذا الإجراء كونه غير دستوري وغير قانوني ورفضه مجلس النواب والمحكمة الاتحادية العليا وجميع الأحزاب والكتل السياسية وإطراف كردية عديدة كما رفضته دول الجوار إيران وتركيا وسوريا التي لديها أقليات كردية وكل دول العالم حتى أمريكا والأمم المتحدة وطلبوا من مسعود عدم إجراء استفتاء الانفصال لان التوقيت غير مناسب حيث لازال العراق يتصدى لعصابات داعش وتحدياته الخطيرة وما يشكله من تهديد كبير على أمن البلد وأمن المنطقة لكنه رفض كل الدعوات واستهان بكل النداءات وعاند وتحدى الجميع وأجرى الاستفتاء في موعده وحصل ما حصل من تداعيات خطيرة داخلية وإقليمية تمخضت عن إجراءات عديدة حكومية ومن مجلس النواب ضد الإقليم ومثلها إجراءات من دول الجوار لا داعي لذكرها فهي معروفة أضرت كثيراً بشعبنا الكردي في شمال العراق وبالعملية السياسية وفي خضم هذه التداعيات وتصعيدها طلب رئيس الوزراء السيد حيدر العبادي إلغاء نتائج الاستفتاء والبدء بحوار شامل وجاد لحل كل المشاكل والخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم كما طالبت إيران وتركيا من مسعود نفس الطلب لان تداعيات الاستفتاء تؤثر على الأمن القومي للبلدين الجارين وقدمت العديد من المبادرات لثني مسعود ومن معه من عرابي الانفصال عن توجهاتهم الانفصالية لكن دون جدوى حيث أصر على عناده وعلى تحديه للدولة المركزية ولدول الجوار وللمجتمع الدولي وللأصوات الكردية المعتدلة بل على العكس من ذلك تمادى مسعود أكثر في غيه وتحديه وبدأ يملي شروطه على الحكومة الاتحادية ويرفض دعواتها لتسليم المنافذ الحدودية والمطارات وحقول نفط كروك لأنها ثروة وطنية تعود للسلطة الاتحادية ورفض إقالة محافظ كركوك ورفض الانسحاب من المناطق التي احتلتها البيشمركة بعد العاشر من حزيران 2014 ومن المناطق المتجاوز عليها الأخرى وتسليمها للسلطة الاتحادية ، فما كان من رئيس الحكومة الاتحادية بعد ان حذر وانذر ونصح دون جدوى إلا استخدام صلاحياته الدستورية في المحافظة على وحدة العراق أرضاً وشعباً وحماية أرواح المواطنين في المناطق المختلف عليها من غير المكون الكردي بعد تعرضهم للضغط المستمر والاعتداءات والاعتقالات والاغتيالات وفرض الأمن والقانون والنظام فيها فأمر القوات الاتحادية ببسط نفوذ الدولة والسيطرة على حقول نفط كركوك وعلى المناطق التي احتلتها البيشمركة بعد احتلال داعش للموصل وعلى المناطق المتجاوز عليها الإقليم وفرض القانون والنظام والسلطة الاتحادية فيها وبتعاون وثيق بين القوات الاتحادية والخيرين من أبناء شعبنا الكردي الحريصين على دماء العراقيين من جميع مكونات شعبنا والحريصين على وحدة العراق تم بسط سيطرة الدولة الاتحادية على جميع المناطق المتجاوز عليها وفرض القانون والنظام فيها واندحر مسعود ومن سانده في خطأه التاريخي الذي عاند وكابر وتحدى وأصر عليه ولم يستفد من عِبر وتجارب الماضي ولم يستفد من نصيحة رئيس الحكومة الاتحادية ورؤساء دول الجوار وكل المجتمع لدولي فساقه عناده وعنجهيته وغطرسته وتشبثه بالسلطة والنفوذ والمال الى هذا الخسران الكبير بعد أن كاد يتسبب في فتنة كبرى و حرباً لا تبقي ولا تذر تدمر الشعبين العربي والكردي وتدمر العراق و تمتد تداعياتها الى دول الجوار والمنطقة كل ذلك من اجل مصالح شخصية ومطامع في السلطة والنفوذ وتنفيذاً لأجندات خارجية تريد تقسيم العراق وليس لمصلحة الشعب الكردي الذي حصل على مكاسب لم يحصل عليها أكراد كل دول المنطقة في ظل نظام الحكم الفيدرالي في العراق ، فماذا جنى مسعود من عناده وغطرسته وتحديه للعراق والعالم غير خسارته بل وموته سياسياً وأولى به اليوم الاستقالة من كل مسؤولياته الحزبية لأنه لا مسؤولية رسمية له بعد انتهاء ولايته والحفاظ على ماتبقى من ماء وجهة والسماح للحكومة الاتحادية والأحزاب الكردية المعتدلة الدخول في حوار شامل وجاد لحل كل المشاكل بين المركزوالإقليم يضمن وحدة العراق ومصــــــالح شعبنا الكردي .