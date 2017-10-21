بعض مقدمي الفضائيات – باسم عبد الحميد حمودي

يتابع المشهدون كل ساعة حركة مقدمي البرامج السياسية في الفضائيات العراقية , من كان منها لوجه العراق وأهله، ومن كان منها موجها لتفتيت اعراق وذبح اهله.. مقدمو البرامج السياسية الذين يتصدرون هذه الفضائيات يقومون جميعا بمهمة خطيرة في الحراك السياسي في العراق ومحاولة توجيه الرأي العام والتجمعات السياسية بالطريقة التي هم موجهون بها .. بعضهم يقدم مادة جديرة بالتقدير، وهم أقل من عدد أصابع اليد ,والكثير منهم يقدم مادة يومية تحريضية للشعب وللحكومة لدفع العراقيين للقتل والتشريد والايقاع ببعضهم البعض.

هؤلاء الفضائيون لا يعملون وحدهم بل بمشاركة مرتزقة من المحسوبين على السياسة والثقافة يقدمون المادة التحريضية المسمومة للايقاع بين المكونات العراقية ,بصوت مرتفع وصراخ لا يهدا , لتحقيق مخططات دول واحزاب تريد بالعراق واهله شرا بل شرورا دائمة .

ان هذه الفضائيات التي اسست لتحطيم معنويات الناس وتفتيت الوحدة الوطنية بين الكرد والعرب والتركمان والمسيحيين واليزيديين والصابئة وبين السنة والشيعة ..متراسا العراق دعامتاه , لا تريد سوى هزيمة الوطن واهله، ودوام الاحتراب الاثني والطائفي والقومي والديني .

أن شعب العراق يدرك كل هذا ، ويدرك كم هوردئ موقف هذه الفضائيات الموجهةللباطل ويستنكر سمومها الممولة من دول وشركات سمسرة رأسمالية ويدرك ايضا عظمة الوجدان العراقي وشيم أهل العرا ق وأخلاقهم الطيبة وسلوكهم الرافض لكل باطل..والباطل لا يدوم.