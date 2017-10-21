أبيض .. أسود

كركوك مفتاح الحلول – مازن صاحب

حدثان مهمان بالانتظار، الأول قريب عاجل، يتمثل في الاجتماع التنسيقي العراقي السعودي بحضور وزير الخارجية الأمريكي، والثاني مؤتمر المانحين المقرر عقده في الكويت بداية العام المقبل، ويتوقع ان يبحث تقديم 100 مليار دولار لإعادة اعمار المناطق المحررة من داعش، والسؤال بعد ان نحج رئيس الوزراء حيدر العبادي في إدارة ازمة كركوك هل سينجح في استثمارها، ام ان صخب الجيوش الالكترونية عن زيارته الى إسرائيل لساعات خلال عودته من فرنسا، نموذجا على اسقاط النصر في كركوك؟؟

في النظرة المباشرة ، نجحت أربيل في نشر صور مشرقة عن الأمان في استثمارات للطاقة والمال بانتظار استثمارات السلاح عند تكوين دولة الانفصال ما بعد الاستفتاء ،لكنها فوجئت بان عالم اليوم مثله مثل عالم بدايات القرن العشرين، لا يتعامل مع الأجزاء بل مع الدولة التي رسمت قرارات دولية حدودها السيادية ،وهكذا كان الانتقال الواضح في اجتماع باريس بحضور الرئيس الفرنسي مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، وطيف واسع من ممثلي المصالح الدولية بان عراق الغد لابد وان يكون مؤهلا للاستثمار ، وهذا الامر تطلب ان تناور واشنطن ودول الاتحاد الأوربي على الموقف الروسي – الإيراني الساعي للاصطدام بالمصالح الغربية في العراق من خلال عقد استثماري مع حكومة اربيل بقيمة400 مليون دولار ، يمكنه من شراء الغاز العراقي والإيراني كخطوة أولى لاستثمار روسي واسع في حقول غاز عكاس الأكبر عالميا ، بما يؤهل موسكو لمسك زمام امن الطاقة الاوربي، الفكرة التي جعلت الأوربيين في مؤتمر مونيخ للأمن الدولي يكررون امام البارزاني والعبادي، اللذان حضرا اعمالهما والتقيا على هامش اجتماعاته ، ذات المقولة بان العراق مفتاح الحرب والسلام في مرحلة ما بعد داعش. في تحليل السياسات الدولية المنظورة، أشار مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الى ثغرات سياسات الإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط، إذ (لديها عدد من السياسات المتبعة لكن ينقصها لُحمة استراتيجية ملموسة) فحلفاء واشنطن، من الدول العربية، سُعدوا بمجيء ترامب (وتنفسوا الصعداء)، أقلية من الأنظمة الأخرى تنظر لترامب بعين الشك والنفور، وحث المعهد الادارة الأمريكية على (إعادة ترتيب أولوياتها في الشرق الأوسط) والخروج من دائرة التخبط وعدم الحسم الى مخطط زمني لتنفيذ الأولويات بتشديد الموقف من إيران وتتصاعد هذه الخطوات فيما أعلن عنه مجلس الامن القومي الامريكي عن اتجار الحرس الثوري بالمخدرات!! المعروف ان مراكز الأبحاث الأمريكية تصدر دراسات تقدير الموقف وفقا لتمويل وسؤال محدد من احدى مراكز صناعة القرار في المؤسسات الأمريكية ، ويعمل مركز الدراسات الاستراتيجية لصالح البنتاغون، وكانت دراساته عن العراق تمثل (دليل القياس) بين ما يطرح فيها وبين تطبيقات الجيش الأمريكي على الأرض، لذلك تبقى كركوك مفاتيح الحلول العراقية حتى لأجندات الأحزاب المؤيدة لولاية الفقيه ، والمناورة التي يعتقد الكثير بان ايران وبعض قيادات هذه الأحزاب قد نجحت فيها في عزل البشمركة التابعين للاتحاد الوطني الكردستاني، ودخول كركوك بحضور الجنرال قاسم سليماني، يغادرون منصة الصواب. فالنجاح الإيراني مؤقتا، والقوات الأمريكية في طريقها لرسم حدود جديدة على الأرض من خلال استعادة قواعد عسكرية في العراق سبق وان طرحت خلال مفاوضات الانسحاب العسكري وتتيح الاتفاقية الستراتيجية الأمنية للطرفين تنسيق الجهد الأمني فيما بينهما على شرط عراقي بان لا تستخدم أراضيه ضد دولة أخرى ، وسيكون لهذه القوات وجود واضح في قواعد كركوك الجوية وما يجاورها على طول خط العرض الأزرق لكردستان العراق فضلا عن هضبة الفلوجة والبغدادي في الانبار والامام علي والشعيبة في الجنوب. عراقيا، سيكون على الحكومة العراقية قبل الدخول الى قاعة الحوار في مؤتمر المانحين قد توصلت الى نموذج حلول لمعضلة مفاسد المحاصصة في سلطة تحتاج الى حوكمة رشيدة. وتشهد بغداد عدة مؤتمرات عن هذه الحلول لعل مؤتمرا تنظمه وزارة التعليم العالي والمعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي تحت هذا العنوان أحدها، حيث تتعامل خدمة الدين العراقي مباشرة مع كارتيل المال في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ناهيك عن الضمانات التي تقدم من قبل العراق للدول المانحة في تجاوز معضلة مفاسد السلطة.