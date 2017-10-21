الحرب على الإقليم عسكرية إنتخابية – شامل حمد الله

للدماء ثمن، مهما كان رخيصا عند السلطة، كل الذي يجري من تصريحات تحريضية ضد الاقليم، هي بالحقيقة تصريحات ضد حزب وشخص رئيسه، سرعان ما تكون ثمارها صراع بين الفريق الذي يتفاخر اليوم بالصولات التجويعية الحصارية، هكذا هو العقل المتحكم بالعراق!

الدافعون بالازمة للتفجر يطلبون فوضى لتمديد عمر البرلمان والحكومة، فيما الراغبون بالعودة سيتهمون فريق السلطة بقطف واكل كل الثمار وبعضها ثمار مسمومة! لن اخوض في مقارنة الماضي البعثي بالحاضر ” الديمقراطي” فالممارسات تشابهت ولكن بحجج جديدة وسلاح كان لقبل ايام موجه لعدو مفترض، لكن يبدو ان عين السلطة ترى حتى الشريك الاصيل عدوا لها! هل سيزيد فعل بغداد الاخير فرص الجماعة بالبقاء في السلطة وبنفس الاسماء والانتماءات؟ هل سيقبل شعب كردستان بلغة الكذب المعسكرة التي تريد اعادة خطوط التماس؟ عجيب لهمة دفن المادة 140 فيما بعث الخيار العسكري لم يستغرق سوى ساعات وساعات قبلها للتفاوض السري مع اسماء في الوطني الكردستاني!! مبارك للزعامات اثارة الفوضى وسفك الدم والعنجهية”، وشكرا لله الذي كشف الوجوه التي اجتمعت يوما لاخذ صورة سياسية قيل يومها في مؤتمر صحفي الكثير من وعود ظهر كذبها بالعمل الاخير. المخزي انكم تظهرون كل ساعة بتصريح يناقض الواقع، لكن العتب عتبان، عتب على انتخابكم وعلى القبول ببقائكم.

لا بارك الله لكم.