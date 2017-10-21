السمنة مرض العصر – ظافر قاسم آل نوفة

انتشرت في الاونة الاخيرة ظاهرة السمنة وأصبحت سمة العصر وخصوصا في المجتمعات التي دخلت اليها التكنالوجيا التي الغت بذلك الكثير من الحركة التي كانت معامل لحرق الدهون الزائدة في الجسم حيث الاعتماد على الازرار في كل شي .

اضافة الى عدم وجود نظام غذائي منتظم اذ الاعتماد على العشوائية في الاكل ، وقد يكون من اسبابها الرئيسية العامل الوراثي في استفحال بدانة الجسم مثل ازدياد الخلايا الدهنية غير الطبيعي ، ولا يفوتنا ذكر العامل النفسي وذلك بسبب الاكتئاب و القلق و التوتر و الإحباط أو بسبب خلل في منطقة المهاد بالدماغ ناهيك عن العوامل الهرمونية من زيادة في هرمون قشر الكظر و الذي يؤدي إلى بدانة علوية أو قصور في نشاط الغدة الدرقية أو نقص في هرمون الأنسولين أو زيادة في هرمون الحليب عند السيدات .

وللسمنة مشاكل عدة منها ارتفاع ضغط الدم اذ السمنة المفرطة هي احد واهم اسبابه ،اضافة الى امراض القلب والشرايين اذ تؤدي الى تضخم كل من البطين الايمن والأيسر للقلب وخصوصا سمنة (الكرش) ، ولا ننسى الم المفاصل المتولد من زيادة السمنة فمن النادر ان تجد بدينا لا يشكو من مفاصله وتحديدا الركبتين الاكثر آلاما ، ومرض السكري وما ادراك ما مرض السكري فقد أظهرت نتائج معظم الأبحاث أن 80 بالمئة من مرضى السكري يعانون ألسمنة وأن ما يقرب من 20 بالمئة من الأشخاص السمان معرضون للإصابة بمرض السكري.

وقد فسَّر الباحثون سبب هذه العلاقة بأن هناك علاقة عكسية بين عدد الخلايا الذهنية وحجمها، وعدد مستقبلات الأنسولين على جدار الخلية.

وهذه المستقبلات هي المسؤولة عن دخول الجلوكوز من الدم إلى داخل ألخلية بفعل هرمون الأنسولين .

ونتيجة لهذا المرض العصري انتشرت في الاونة الاخيرة العيادات والمراكز المتخصصة للحمية وتنزيل الوزن بل وخصصت قنوات فضائية خاصة لنشر عقاقير تخفيف الوزن فيظهر اليوم شاي تخفيف (5)كيلو غرامات مثلا.

ويزيده غدا بالقهوة التي تزيد الـ (7) كيلو غراماً ، وبعد ذلك يعقبه (كبسولة) عشبــــــــــية تنقص (10) كيلو غرامات وهكذا .

ثم بعد اشهر يظهر لنا دكتور مختص بهذا الشأن يبين لنا اضرار ذلك المنتج الذي قد تناوله عموم الناس لأشهـــــــــر طوال ويعلن عن منتج جديد وهذا الجديد قـــــــــــد تم فحصه على طــــــــراز عالٍ واثبت مفعوله وبدون اضرار تتولد عنه ، وما هي إلا أيام واشهر ويظهر لنا غيره وكأننا في دوامة او بالأحرى اشبه بالدجل والشعوذة .

لماذا لا نعود الى الحركة للتخفيف الوزن الزائد وحرق الدهون بدل تراكمها وحتى قيل ((ان في الحركة بركة )) .

اهلا ومرحبا بالحركة .. ووداعا للكسل والخمول ….