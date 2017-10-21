بين وقت وآخر؟ – عبد المحسن عباس الوائلي

اه من قساوة الناس وظلمهم وتدخلهم فلولا العيب لما كتبت شيئا ابد الا عنك وثقي ان كل مقالاتي التي كتبت والتي ستكتب انت ماثلة اما اعيني فالناس ياحبيبتي الغالية لاتعرف البواطن الله وحده يعرف ذلك فيكون حكمها قاسيا كأن تقول انه بهذا العمر ويخاطب حبيبته نعم سأبقى اخاطبك لاخر رمق في حياتي ولا اعرف ماذا سيحدث لي بعد الموت هل الموت هو حقا موت فهذا سر من اسرار الله ام انه مفارقة الدنيا وهنالك عالم اخر لكان حديثي فيه عنك فانت حياتي وقوتي وبسببك اشعر مع نفسي انني في ربيع دائم ولايهمني المظهر الخارجي لي فمع نفسي اشعر بشعور كله حيوية ونشاط وكانني بدأت وليس انتهيت او سأنتهي وهذا مالم يفهمه غيري وها انا ابوح به لك ياحبيبة قلبي يا ((……….)).. لا اريد ان اذكر اسمك فانت كل الاسماء الجميلة واجمل منها.

فما اروع ان احلم، واروع من ذلك، ان ارسم الحلم، لابصورته التشكيلية، بل بواقعه المبهر الذي ترقى تفاصيله الى الجمال النموذج في الشكل والمضمون والايقاع.

انك الحلم بعينه، ذاك الذي انتشي به في اغفاءة النوم وفي صحوة اليقظة. لكأنني رسمت قامتك الممشوقة في كل شجرة من اشجار العالم الوارفة. تظللني وتشعرني بالامان في عمر كعمري التمس فيه مثل هذا الشعور. لطالما رسمت لك وجهك الذي يتطلع اليه شغفي، وشعور ما يراودني، وكأنني انا الذي رسمته بملء ارادتي ورغبتي. وضعت بدل العينين فراشتين تطيران على شواطئ نبع يشف عن صفاء.

اروع مايكون عليه الصفاء، ولونت على فمك زهرة بديعة التشكيل وهي تهمس لي بأعذب الحديث، وزرعت على جبينك المنبسط للامل، واحة خضراء تبهج الافق البعيد بامتداد الحياة، بل لقد رسمت لك حتى خطواتك الثابتة الراسخة التي يخفق قلبي لكل حركة من حركاتها، رسمـــــــت هدوءك وعنفوانك، عذوبتك وثورتك، ولونت لك شعر رأسك فتراءى لي بساطا ناعما اتكئ عليه فيمنحني الهدوء والامان.

لم افرط في حبك لحظة واحدة، ولم اتهاون في هواك دفقة من دفقات الاحساس الصادق بالحياة، حلوها ومرها، صعودها وهبوطها، لكأنك تعيشين في مكامن صدري مدينة فاضلة اقفلها بوجه الريح والغبار والاذى، وحصنتها من اوبئة محتملة قد تعكر نقاوتها وعافيتها، ثم اطلقت فيها سراح مشاعري وجنوني.

الا انني لم استطع الن احصن نفسي من القلق المميت الذي يغتالني بلا هوادة ويلاحقني دون وازع من رحمة.. لم استطع ان ادفع عن نفسي شعورا ذاتيا بالفشل، هو الفشل في مواصلة الاحتفال بكنزي الثمين انتِ ياحبيبتي فمنذ ان استقر حبك في حنايا ضلوعي، صار القلق يتردد على قلبي فيطرقها طرقا عبثيا مجنونا، لايغادرها الا بعد ان ينزف فوقها اثاره المدمرة.

انني ضعيف ازاء حبك.. اعترف لك بذلك.. وهذا ما يشعرني ويشعرك بالسعادة، لكنني في الوقت نفسه، اشعر بالضعف في مفارقة الماضي الذي يتعقبني اخطبوطه، ليحرمني من اجمل حلم نسجته في عينيك الواعدتين.

ان فشل التجربة الاولى، خلفت لي جرحا موغلا في الالم، فامنحيني المزيد من الوقت والمشاعر كي اعالج جرحي، لاكما كنت افعل وحدي، بل اريد يدك تمتد الى يدي لتمتص منها اثار الحزن الذي يدب في عروقها.. اريد حروفك ان تلمس قلبي لتنتزع منه تلك التجربة الثقيلة التي تمادت في اوجاعها وثقلها، وليس لي يد في قتلها!!..

ها انا ارى ومض عينيك، المس خــــــفق يـــــــــديك، وارقص على رنين كلماتك، وانتِ تحــــــــــمليني الى مدينتك الفاضلة التي هي مدينة احلامي، حتى لقد سكنتني منذ ان داعبني اول حلم اسمه حبيبي.

فأشكرك – ياحبيبتي- على منحي هذه السعادة، ولا تشكريني انتِ، لانني مدين لك بكل غمرة من غمرات المحبة الاثيرة الى نفسي، فدعيني اســــــــدد لكِ الدين الذي سيغرقني حتى اخر رمق من حياتي وتبقين وحدك حياتي وسرها فكم هو جميل الحلم معك.؟