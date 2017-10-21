العراق يبحث مع صربيا تأهيل البنى التحتية

معصوم: غياب التعديلات الدستورية وراء تفاقم الأزمة الراهنة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى اجراء تعديلات دائمة على الدستور لمعالجة الثغرات التي تولد ازمات طارئة وتسبب بمنعطفات خطرة فيما عد رئيس البرلمان سليم الجبوري الدستور بالمظلة القانونية والشرعية التي تتحرك في اطارها السلطات السيادية في البلاد.

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن معصوم خلال مشاركته في احتفالية الذكرى 12 للاستفتاء على الدستور التي اقامه مجلس النواب القول, واضاف ان (ما شهدناه من إقبال واسع للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور من جميع أطياف الشعب عكس بقوة رغبة العراقيين في أخذ زمام أمورهم بأيديهم سواءً كان التصويت بنعم او كلا).

التأكيد على الوحدة

مؤكدا ان (العراقيين برهنوا خلال الاعوام المنصرمة على امتلاك وعي وطني مخلص ومسؤول بات يتعمق ويتجذر متجلياً في نزوعهم الثابت اكثر فاكثر الى تغليبهم المصلحة الوطنية العليا كهدفهم الأسمى)، منوها الى ان (الدستور بحاجة دائما الى المراجعة والتعديل بهدف التطوير والتعزيز ومعالجة الثغرات ومواكبة التطورات كون الازمة السياسية الحالية هي أساسا ذات جذر دستوري فاقمه غياب لجنة التعديلات الدستورية).

وطالب معصوم بـ (اهمية الالتزام بالدستور نصا وروحا كأساس لأية مواقف او اجراءات وايضا كوسيلة فعالة وعادلة لحل المشكلات كافة).

من جانبه اكد الجبوري ان بغداد اثبتت وجودها بوضع يدها على كامل التراب الوطني ضمن إطار القانون والدستور فيما يخص الاستفتاء .

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الجبوري القول خلال الاحتفالية (نستذكرهذه المناسبة المهمة ونحن بأمس الحاجة الى التوافق والتفاهم)، واضاف ان (الدستور هو الوثيقة الوطنية التي تؤكد وحدة العراق ارضا وشعبا ووقوفهم صفا واحدا لمواجهة الاخطار كافة)، مبينا ان (الديمقراطية والنظام السياسي ينمو خطوة خطوة بتجاه نضوج نوعي، رغم التحديات الصعبة التي مرت وتمر في مقدمتها مواجهة الارهاب المتمثل بداعش)، وتابع الجبوري ان (بغداد اثبتت وجودها ومضت في وضع يدها على كامل التراب الوطني ضمن إطار القانون والدستور مستفيدة من التلاحم الشعبي والدعم الإقليمي والدولي اللامحدود السقوف القانونية التي يوفرها مجلس النواب في قراراته بأزمة الاستفتاء).

من جهته اوضح نائب رئيس البرلمان همام حمودي في كلمته ان (الدستور لم يتم فرضه على اية محافظة وانما جرى التوافق عليه مع جميع المكونات والمذاهب والقوميات في العراق).

وعد نائب رئيس مجلس النواب ارام شيخ محمد في كلمته ان (الدستور وثيقة أجتماعية تعزز الثقة بين المواطن وسلطة الدولة وأرساء دولة المواطنة وتحقيق العدالة الأجتماعية للجميع)، داعيا الى (الأحتكام للدستور الذي اكد الحفاظ على حقوق الجميع من خلال أحتوائه على مفاهيم ومبادئ إنسانية تمثلت في رسم خارطة طريق واضحة المعالم لمفهوم نظام الحكم في العراق).

حقوق المكونات

من جهة اخرى بحث معصوم مع نائب رئيس وزراء صربيا إيفيكا داجيج مساهمة الشركات الصربية في اعادة الاعمار وتطوير البنى التحتية في العراق. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين بحثا العلاقات المشتركة بين البلدين ومساهمة الشركات الصربية في اعادة اعمار البنى التحتية للعراق).

الى ذلك وقع السفير الكوري الجنوبي لدى العراق سونغ أونغ يوب على اتفاقية لتقديم 4 ملايين دولار إلى مشاريع لإعادة إعمار العراق. على صعيد اخر بحث محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق مع مجلس الامن الدولي في نيويورك ملفات مهمة تخص تجربة البنك في مكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب.