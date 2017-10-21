تنفيذ حملات لإزالة التجاوزات على الشوراع بالكاظمية

أمانة بغداد تشرع بإنشاء متنّزه جديد في مدينة الصدر

بغداد – داليا احمد

وجهت امينة بغداد ذكرى علوش بإنشاء متنزه جديد لخدمة القطاعات الاخيرة في مدينة الصدر بمساحة 9 دونمات.

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس ان (علوش قامت بجولة ميدانية في مدينة الصدر برفقة عضو مجلس النواب حاكم الزاملي ووكيل الامانة للشؤون البلدية والمديرين العامين لبلديتي الصدر الاولى والثانية للاطلاع على واقعها الخدمي و وجهت علوش خلال زيارتها للقطاعات الاخيرة لمدينة الصدر بضرورة مضاعفة الخدمات المقدمة للمواطنين والاهتمام بمظهر الشوارع العامة ومعالجة شكاوى المواطنين وتنفيذ متطلباتهم الخدمية ).

واضاف ان (علوش وجهت ايضاً بالإسراع في إنشاء متنزه في منطقة السدة لخدمة المواطنين وبالتعاون معهم وإشراكهم في إختيار الجهة المنفذة سواء كانت الامانة او مستثمر على ان تتضمن حدائق وألعاباً للأطفال للحفاظ على تلك المساحة من الارض كي لايتم الاستيلاء عليها من قبل المتجاوزين على اراضي الدولة).

تنفيذ حملات

واوضح ان (علوش وجهت البلديتين بالإستعداد المبكر لموسم الامطار وضرورة تنفيذ حملات مكثفة لتنظيف وصيانة خطوط ومشبكات تصريف مياه الصرف الصحي والامطار ومعالجة المشكلات التي عانت منها بعض القطاعات في المواسم الماضية).

وتابع البيان ان (الامانة واصلت حملاتها الكبرى لإزالة التجاوزات الحاصلة على الارصفة والشوارع والساحات والاملاك العامة للحفاظ على نظافة وجمالية العاصمة بالتعاون مع مديرية الحراسات والأمن في الامانة وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد نفذت حملة لازالة التجاوزات الحاصلة على الارصفة والشوارع ضمن المحلات 423 و411 و413 و425 شملت عدداً من المحال التجارية والاكشاك والمطاعم وازالة 12 من اللوحات الاعلانية المنصوبة من دون استحصال الموافقات الرسمية).

واضاف البيان ان (الحملة تضمنت ازالة موقعين لبيع المواد الانشائية ضمن محلة 423 ز/90 وإزالة تجاوزات في شارع العسكريين في المحلتين 425 و423 وان الحملة تضمنت ايضا إزالة عدد من التجاوزات الحاصلة على خطوط نقل الماء الصافي واصلاح النضوح في انابيب الماء وقيام الدائرة بجباية رسوم المهنة والاعلان من اصحاب المحال والمجمعات التجارية).

واضاف البيان ان (الامانة واصلت جهودها للإرتقاء بالواقع الخدمي والجمالي للعاصمة بغداد عبر حملاتها الخدمية المكثفةمنها ان بلدية الصدر الثانية نفذت حملات مكثفة خلال شهر ايلول الماضي رفعت خلالها 14500 طن من النفايات و1325 مكعبا من الانقاض وغسل الشوارع الرئيسة والفرعية ونصب حاويات لجمع النفايات للحد من انتشارها العشوائي في الأماكن والساحات العامة).

معالجة هدر

وتابع ان (قسم الماء قام بإصلاح 75 نضحاً وكسراً في أنابيب الماء الصافي في قطاعات51 و53 و47 و42 لمعالجة الهدر الحاصل في المياه وان قسم المجاري قام بتنظيف خطوط المجاري بطول1550 مترا وتنظيف عدد من المنهولات وتعويض الاغطية المفقودة في القطاعات 50 و54 و41 و49 وفتح 17 انسدادا في عدد من المناطق ضمن الرقعة الجغرافية للدائرة).

طلاء قالب

وتابع البيان ان (قسم الطرق قام بأعمال صيانة وطلاء القالب الجانبي المتضرر في عدد من الشوارع وصيانة احجار الرصف ونصب مطبات صناعية في الشوارع القريبة من المدارس ورياض الاطفال).

واشار الى ان (ملاكات قسم الزراعة تقوم بإدامة الحدائق والمتنزهات عبر تشذيب الاشجار وقص الثيل وزراعة عدد من النباتات الموسمية والدائمية وادامة منظومات الري وتكثير النباتات في مشتل القسم لزراعتها في الحدائق والساحات العامة).