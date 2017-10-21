الإستقرار المناخي والسياسي – فائز جواد

من منا لايتذكر الاشهر والايام التي كانت تعلن فيها الحكومة العراقية اوقات التبديل الصيفي والشتوي حيث يتم تغيير الساعة الى التوقيت الصيفي بدءا من الاول من شهر نيسان من كل عام وتغييرها الى التوقيت الشتوي بدءا من الخامس عشر من تشرين اول من كل عام ومعها تتغير ملابس الجيش والشرطة المحلية واعتاد المواطن العراقي باعداد وتحضير الملابس الصيفية قبل شهر نيسان والشتوية قبل منتصف تشرين اول واستمرت الحالة في زمن النظام السابق لسنوات طويلة قبل الغاء تغيير التوقيتات التي تلزم بارجاع الساعة الى الخلف او تقدمها حسب فصلي الشتاء والصيف.

وكان الراحل كامل الدباغ مقدم اشهر برامج تلفزيون العراق العلم للجميع قد عقد لقاءات عدة مع مختصين فلكيين اضافة الى تقديم بحوث ودراسات على اساسها تم الغاء التوقيتين الصيفي والشتوي حيث تقاسما اوقات النهار والليل.

وبعد سقوط النظام السابق راح غالبية المواطنين الذين عاصروا تلك المدة من الزمن القريب يستذكرون ايام تبديل الملابس الصيفية والشتوية وربطوها بعدة امثلة عراقية شائعة يتصدرها المثل العراقي (غرور المعيدي) الذي يروي ان سكنة البر والقرى والارياف يقومون باخراج الملابس الصيفية وارتدائها وحفظ الملابس والاغطية الشتوية واخراج حلالهم الى البر معتقدين ان ايام الشتاء انقشعت ليحل فصل الصيف وفجاة وخلال ايام تتغير احوال الاجواء فتضرب مناطقهم موجة من البرد القارس بالتالي يصابون بالامراض الموسمية فسمي بغرور المعيدي اي ان المعيدي تصيبه نسمات الصيف فيعتقد انه حل عليهم وايام الامطار والبرد قد انقشعت دون رجعة لتحل مفاجاة عودة الامطار والطقس البارد بشكل مفاجئ.

والان راح بعض المواطنين بخزن ملابسهم الصيفية وادامة اجهزة التبريد وتخزينها معتقدين ان فصل الشتاء قد حل عليهم وانقشعت ايام الصيف والحرارة اللاهبة.

ولكن المفاجاة ان ساعات تمر خلال الايام التي يفترض ان تكون بداية الموسم الشتوي تصل فيها درجات الحرارة ظهرا الى اربعين درجة والبعض يستخدم اجهزة التبريد بعد ان استغنى عنها وفصلها عن الخدمة وكذا هو الحال في اجهزة تبريد المركبات الشخصية التي عاد البعض من استخدامها ومستذكرا ايم الصيف التي تجاوزت فيه درجات الحرارة الى 55 درجة واكثر ويتمنى ان تحل ايام الشتاء والامطار رغم قساوة الامطار عندما تتسبب بغلق واغراق احياء ومناطق عدة في بغداد.

نعم يقينا جميعا نـــــتمنى ان تتغير احوال الاجواء الى الاستقرار ومثلها تتضاعف امنيــــــات المواطن الى هدوء واستقرار الاوضاع الامنية والاقتــــــصادية والاهـــم السياسية التي تازمت في الاونة الاخيرة لتصل الى مخاوف وقـــلق كبيرين لايتمناهما المواطن الذي يتطلع الى استقرار سياسي وامني يؤديان الى الاستقرار النفسي والصحي.